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3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII nhận quyết định nghỉ hưu

Anh Văn
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Chiều 15/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức công bố, trao quyết định nghỉ hưu và khen thưởng với các thành viên, nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định về việc nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi đối với 3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm các ông: Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường và Hoàng Trọng Hưng.

Ban Bí thư quyết định về việc nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi đối với 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm các ông: Tô Duy Nghĩa, Hồ Minh Chiến, Võ Thái Nguyên và Nguyễn Văn Hội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định nghỉ hưu cho các nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội thứ XIV của Đảng, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các thành viên, nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ônng Hoàng Trọng Hưng và ông Võ Thái Nguyên được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Ông Nguyễn Văn Hội và ông Hồ Minh Chiến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Nghiêm Phú Cường và ông Lê Nguyễn Nam Ninh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, các thành viên Ủy ban vừa nhận quyết định nghỉ hưu đều là những cán bộ được đào tạo, rèn luyện qua nhiều cương vị công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khách quan, công tâm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của ngành Kiểm tra Đảng.

Trong suốt quá trình công tác, các cán bộ có nhiều đóng góp đối với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để lại nhiều dấu ấn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong muốn sau khi nghỉ công tác, các cán bộ tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm của người cán bộ kiểm tra, luôn quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng ngành Kiểm tra Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Huân chương và tặng hoa chúc mừng các nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Chủ tịch nước tặng thưởng. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thành viên, nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và ngành Kiểm tra Đảng nói riêng.

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Tags

Ban Bí thư

trần sỹ thanh

ban tổ chức trung ương

Nguyễn Duy Ngọc

Hoàng văn trà

Nghiêm Phú Cường

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