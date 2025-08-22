HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

Duy Anh |

3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo quy mô lớn.

3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? - Ảnh 1.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố... Đây là giai đoạn 2 của chuyên án được khởi tố từ tháng 1.

3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? - Ảnh 2.

Trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng. các nhân viên này đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền với quy mô lên tới khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? - Ảnh 3.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.

3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? - Ảnh 4.

Trong chuyên án, cơ quan điều tra còn phát hiện một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Rửa tiền.

3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? - Ảnh 5.

Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? - Ảnh 6.

Theo thông tin trên tờ VnExpress thì đây là đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở Đà Nẵng, quy tụ nhiều người địa phương.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú TP Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

