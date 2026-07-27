3 nghệ sĩ Việt muốn về Việt Nam nhưng số phận an bài ở xứ người

Dù cuộc sống ở Việt Nam đủ đầy nhưng 3 nghệ sĩ này vẫn chấp nhận hi sinh vì người thân, chọn sống xa xứ.

Hoa hậu Diễm Hương yêu Việt Nam nhưng ở lại Canada vì chồng con

Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khi mới 20 tuổi. Sở hữu lúm đồng tiền duyên dáng và nhan sắc rạng rỡ, cô từng đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế lớn như Miss Earth 2010 và Miss Universe 2012, đồng thời là gương mặt đắt show sự kiện, quảng cáo tại thị trường trong nước suốt nhiều năm.

Hoa hậu Diễm Hương và chồng.

Năm 2023, hoa hậu Diễm Hương bất ngờ gác lại ánh hào quang tại quê nhà để sang Canada định cư, bắt đầu cuộc sống mưu sinh bằng nghề phun xăm thẩm mỹ và kết hôn lần 3 với Việt kiều tại đây.

Tuy nhiên trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, nàng hậu bộc bạch rằng bản thân yêu quê hương và muốn sống ở Việt Nam hơn nhưng vì chồng con nên cô chấp nhận xa xứ.

"Mọi người hỏi Hương thích ở đâu hơn? Việt Nam hay Canada. Chắc chắn với 80% tế bào trên cơ thể thì tôi sẽ thích Việt Nam nhưng trưởng thành ta học được không phải điều gì ta muốn là được và nhiệm vụ của chúng ta là hãy chơi tốt những quân bài mà cuộc đời giao.

Vậy nên, ngay từ khi bước lên chiếc máy bay cách đây 3 năm, Hương đã cố gắng hạ quyết tâm tìm ra được niềm vui cho mình để trụ vững dù ở đâu. Bản thân mình có ổn định thì chồng con mình mới vững".

Trương Minh Cường và mẹ.

Diễn viên Trương Minh Cường hi sinh đam mê nghệ thuật về Mỹ chăm sóc mẹ

Trương Minh Cường từng được mệnh danh là "Jang Dong Gun Việt Nam" nhờ ngoại hình điển trai, lịch lãm. Anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ thập niên 2000 và được gọi là "vua quảng cáo" với mức thù lao kỷ lục thời bấy giờ, trước khi gác lại tất cả để sang Mỹ định cư vào năm 2010.

Trong 15 năm đầu sống ở Mỹ, Trương Minh Cường khá vất vả và phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Năm 2024, anh về nước tham gia phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước và thành công. Sau đó, Trương Minh Cường quyết định thu xếp cuộc sống ở Mỹ để trở về Việt Nam sinh sống và hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, dự định định cư lâu dài tại quê nhà lập tức bị lung lay khi người mẹ già duy nhất của anh ở Mỹ bắt đầu có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Đứng trước việc mẹ ở bên Mỹ chỉ có một mình và thời gian của bà không còn nhiều, nam diễn viên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa khao khát cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, vừa phải làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng đấng sinh thành ở trời Tây.

"Đáng lẽ tôi còn ở Việt Nam lâu hơn nhưng bị kẹt một cái mẹ tôi vẫn còn ở bên Mỹ có một mình. Thời gian gần đây, mẹ tôi có một số triệu chứng không tốt về sức khỏe nên tôi buộc phải trở lại Mỹ để chăm mẹ", Trương Minh Cường chia sẻ trong một clip gần đây.

Thúy Nga và con gái.

Danh hài Thúy Nga an phận ở Mỹ vì con gái

Thúy Nga là một trong những danh hài hàng đầu của sân khấu kịch nói và hài kịch Việt Nam từ đầu thập niên 2000. Tên tuổi của cô gắn liền với các tiểu phẩm ăn khách tại sân khấu Nụ Cười Mới cũng như các chương trình hài đại nhạc hội lớn tại hải ngoại nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và đa dạng.

Gần đây, Thúy Nga gây chú ý khi chia sẻ lý do định cư ở Mỹ. Theo Thúy Nga kể, cô đã lên kế hoạch nghiêm túc về việc chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống vì công việc kinh doanh và chạy show tại quê nhà vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, dự định quay về bỗng chốc bị hoãn lại khi cô bị mắc kẹt tại Mỹ do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Sau khi hết dịch bệnh thì con gái duy nhất Nguyệt Cát lại muốn được sống và học tập ở Mỹ nên nữ danh hài đã thay đổi quyết định: "Nó bảo tôi "mẹ ơi cho con ở lại Mỹ đi học đi". Tới lúc đó tôi mới xác định hẳn sẽ sống lâu dài ở Mỹ để con tôi đi học tại đây. Có một thời gian dài tôi trầm cảm vì ở Mỹ, muốn về Việt Nam ở hẳn luôn. Nhưng sau đó con gái tôi sang ở cùng tôi nên tôi lại có động lực đi làm, sinh hoạt bên này", Thúy Nga từng chia sẻ.