3 ngày trước - 31/8, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 1 máy bay lạ hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì mà được nhận xét là khác lạ?

Giữa những tàu bay mang màu sơn quen thuộc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sáng 31/8 xuất hiện một cái tên không thường xuyên được hành khách Việt Nam bắt gặp: Mahan Air. Theo thông tin được Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam đăng tải, sáng 31/8/2026, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) đã phục vụ chuyến bay đầu tiên trong kế hoạch khai thác mới của Mahan Air trên hành trình Tehran (Iran) - TP.HCM.

Chuyến bay mang số hiệu W5 5113, sử dụng tàu bay Boeing 777-200, chở gần 300 hành khách và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 8h55. Trước giờ máy bay đến, VIAGS đã triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp phục vụ hành khách, hành lý và khai thác mặt đất.

Sự xuất hiện của chiếc Boeing 777 này đáng chú ý hơn khi phía sau nó là một kết nối hàng không khá hiếm giữa Việt Nam và Iran.

Chuyến bay đầu tiên của Mahan Air hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, được các nhân viên sân bay chào đón (Ảnh Tổng công ty Hàng không Việt Nam)

Boeing 777 từ Tehran đưa gần 300 hành khách tới TP.HCM

Mahan Air là hãng hàng không của Iran, khai thác nhiều đường bay từ Tehran tới các điểm đến quốc tế. Theo lịch bay được AeroRoutes cập nhật ngày 14/8, hãng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác Việt Nam trong mùa hè 2026, sử dụng Boeing 777-200ER thay cho Airbus A340 như dự kiến ban đầu.

Với đường bay Tehran - TP.HCM, chuyến W5 5113 được lên lịch rời sân bay quốc tế Imam Khomeini lúc 22h và tới Tân Sơn Nhất vào sáng hôm sau. Chiều ngược lại, chuyến W5 5112 dự kiến rời TP.HCM lúc 22h45 và tới Tehran lúc 3h30 ngày hôm sau.

Theo AeroRoutes, trong giai đoạn đầu, đường bay TP.HCM được khai thác 2 tuần/chuyến. Từ ngày 25/10, kế hoạch được công bố là tăng lên một chuyến mỗi tuần và chuyển sang sử dụng Airbus A340. Lịch khai thác vẫn có thể được hãng điều chỉnh tùy tình hình thực tế.

Chuyến bay đưa gần 300 hành khách đến TP.HCM, Việt Nam (Ảnh Tổng công ty Hàng không Việt Nam)

Thành viên tổ bay và phi hành đoàn cũng được chào mừng nồng hậu (Ảnh Tổng công ty Hàng không Việt Nam)

Sau TP.HCM, Boeing 777 của Mahan Air sẽ xuất hiện tại Hà Nội

TP.HCM không phải điểm đến duy nhất của Mahan Air tại Việt Nam trong đợt mở rộng lần này. Theo CAPA - Centre for Aviation, Mahan Air lên kế hoạch bắt đầu khai thác các chuyến từ Tehran tới cả TP.HCM và Hà Nội từ cuối tháng 8/2026.

Cụ thể, đường bay Tehran - Hà Nội dự kiến bắt đầu từ 6/9. Chuyến W5 5115 rời Tehran lúc 22h và tới Nội Bài lúc 9h10 ngày hôm sau; chiều ngược lại, W5 5114 rời Hà Nội lúc 22h40. Trong giai đoạn đầu, Boeing 777-200ER được lên lịch khai thác khoảng 2 tuần/chuyến, kéo dài tới giữa tháng 10.

Ở khía cạnh hành khách, kết nối trực tiếp giúp người có nhu cầu giữa hai nước có thêm lựa chọn thay vì phải nối chuyến tại một trung tâm hàng không khác. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa các chuyến còn dài, người đi lại nên kiểm tra lịch khai thác trước khi đặt khách sạn, tour hoặc các dịch vụ khó hoàn hủy.

Ảnh Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Muốn mua vé Mahan Air, hành khách cần lưu ý gì?

Hành khách có thể tìm chuyến và đặt vé thông qua hệ thống đặt chỗ trực tuyến chính thức của Mahan Air. Hệ thống của hãng cho phép lựa chọn điểm đi - điểm đến, ngày bay, hạng ghế và số lượng hành khách trước khi chuyển sang các bước cung cấp thông tin và thanh toán.

Do đây là đường bay có tần suất thấp, trước khi thanh toán, khách nên kiểm tra kỹ ngày khai thác thực tế, điều kiện đổi - hoàn vé, tiêu chuẩn hành lý và thông tin hộ chiếu. Họ tên trên vé quốc tế cần được nhập chính xác theo giấy tờ xuất nhập cảnh. Người Việt có kế hoạch tới Iran cũng cần theo dõi sát khuyến cáo của cơ quan ngoại giao.