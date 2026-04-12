3 ngày thử việc, ngày nào cũng về đúng giờ, kết cục: Bị đuổi việc

Ngọc Linh |

Chuyện này quả thực khó nói, vì chẳng ai muốn phải tăng ca khi không có việc gì quan trọng để ở lại.

Sau một khoảng thời gian dài thất nghiệp, Steve - Một dân công sở hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh, cho biết anh cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc được thở phào. Lý do đơn giản là vì Steve đã tìm được một công việc mới với mức lương và chế độ đãi ngộ “khá ổn”.

Trong buổi phỏng vấn, Steve được thông báo rằng công việc sẽ diễn ra theo khung giờ cố định: 9h sáng đến 5h chiều. Mức lương, thưởng cũng khá tương đồng với kỳ vọng của Steve. Tin rằng đây là một khởi đầu hứa hẹn, anh quyết định nhận việc mà không chút do dự. Nhưng chỉ sau 3 ngày, mọi thứ đã kết thúc theo cách mà chính anh cũng không thể ngờ tới.

Bị đuổi việc vì đi đúng giờ, về đúng giờ

Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, Steve giữ đúng cam kết đã được thống nhất: Anh đến đúng giờ, hoàn thành công việc trong phạm vi trách nhiệm và rời văn phòng khi hết giờ làm. Không có dấu hiệu nào cho thấy Steve làm việc thiếu trách nhiệm hay không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, anh bắt đầu nhận ra rằng kỳ vọng thực tế của công ty dường như không giống với những gì đã trao đổi trước đó.

Môi trường làm việc ngầm yêu cầu nhân viên phải sẵn sàng ở lại ngoài giờ, dù chẳng có việc gì gấp.

Bị đuổi việc chỉ vì về đúng giờ: Câu chuyện của Steve tại Anh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Steve không phản đối việc tăng ca, nhưng anh cũng không đồng tình với việc phải nán lại làm thêm giờ để giải quyết những đầu việc của ngày hôm sau, chẳng có gì gấp gáp. Thế nên Steve cương quyết làm việc theo đúng khung giờ đã cam kết trong hợp đồng. Quyết định tưởng chừng là hợp lý và chuyên nghiệp, lại trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến anh bị đánh giá là “không phù hợp”.

Sau ngày làm việc thứ 3, Steve nhận thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc. Lý do không được nói thẳng, nhưng theo những gì anh chia sẻ, việc anh không ở lại làm thêm giờ chính là yếu tố then chốt dẫn đến quyết định này.

“Tôi hỏi người quản lý trực tiếp của tôi rằng cụ thể là “không phù hợp” ở điểm nào, khâu nào? Chẳng lẽ công ty lại kỳ vọng một nhân sự mới thử việc được 3 ngày có thể làm việc trơn tru, hiểu hết quy trình như nhân sự đã làm việc 3 năm hay sao? Và kết cục, câu trả lời tôi nhận được lại quá chung chung: Thái độ của tôi không phù hợp, có vẻ tôi thiếu thiện chí. Thật sự khó hiểu!” - Steve viết trong bài tâm sự trên Reddit.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Steve gần như không kịp thích nghi. Từ trạng thái vừa bắt đầu một công việc mới với nhiều kỳ vọng, anh lập tức rơi vào cảm giác hụt hẫng và mệt mỏi. Anh cho biết bản thân “đã quá chán nản” với kiểu môi trường làm việc như vậy, nơi những thỏa thuận ban đầu không được tôn trọng và nhân viên bị đặt vào thế phải chấp nhận làm việc quá giờ như một điều mặc định.

Ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân: Thứ mỗi người cần chủ động “bảo vệ”

Câu chuyện của Steve sau đó được anh chia sẻ trên Reddit và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng đây không phải là trường hợp cá biệt.

Bị đuổi việc chỉ vì về đúng giờ: Câu chuyện của Steve tại Anh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không ít ý kiến cho rằng một số doanh nghiệp có xu hướng đưa ra mô tả công việc “dễ chịu” trong quá trình tuyển dụng, nhưng lại kỳ vọng nhân viên làm việc vượt xa những gì đã thống nhất khi chính thức bắt đầu. Điều này tạo ra khoảng cách lớn giữa lời hứa và thực tế, khiến người lao động rơi vào thế bị động.

Trường hợp của Steve cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa tinh thần trách nhiệm và việc bị khai thác thời gian lao động. Trong nhiều môi trường, việc làm thêm giờ đôi khi được xem là biểu hiện của sự tận tâm. Tuy nhiên, khi điều này trở thành yêu cầu ngầm và không có giới hạn rõ ràng, nó dễ biến thành áp lực kéo dài, ảnh hưởng đến cân bằng cuộc sống cá nhân. Việc một nhân viên bị cho thôi việc chỉ vì không chấp nhận làm việc ngoài giờ cho thấy kỳ vọng giữa hai bên đã không được thống nhất một cách minh bạch ngay từ đầu.

Đáng chú ý, Steve không bị sa thải vì năng lực hay thái độ làm việc kém, mà vì anh lựa chọn tuân thủ đúng thỏa thuận ban đầu. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính công bằng trong cách doanh nghiệp đánh giá nhân sự, đặc biệt là trong giai đoạn thử việc - khi người lao động thường ở vị thế yếu hơn và dễ bị thay thế.

Sau tất cả, trải nghiệm ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 3 ngày làm việc đã để lại cho Steve một bài học lớn. Anh nhận ra rằng không phải mọi lời hứa trong quá trình tuyển dụng đều phản ánh đúng thực tế công việc, và việc làm rõ kỳ vọng về thời gian làm việc là điều không thể xem nhẹ. Câu chuyện của anh cũng trở thành lời nhắc: Trong môi trường lao động hiện đại, việc thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều mà người lao động - đặc biệt là dân văn phòng, cần bảo vệ để tránh rơi vào thế thiệt thòi.

(Nguồn: The Economic Times)

