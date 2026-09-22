Chỉ cần buộc túi rác, đặt trước cửa nhà rồi chờ người đến lấy, khách hàng tại một số thành phố Trung Quốc đang sẵn sàng trả khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng) mỗi tháng để không phải tự mang rác đi đổ. Công việc tưởng khó tìm được khách này lại đang trở thành một dịch vụ mới được chú ý.

Đổ rác vốn là một trong những việc nhà đơn giản nhất: cầm túi rác xuống tầng, đi đến điểm tập kết rồi quay về. Thế nhưng tại Trung Quốc, công việc chỉ mất vài phút này đang được một số người biến thành dịch vụ có thu phí.

Theo South China Morning Post (SCMP), dịch vụ "đổ rác hộ" gần đây xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Mức giá phổ biến khoảng 3-5 nhân dân tệ (khoảng 11.000-18.000 đồng) cho mỗi lần lấy rác. Một số người còn bán gói theo tháng với giá khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng).

Với gói này, khách hàng gần như không cần làm gì ngoài việc buộc túi rác và đặt bên ngoài cửa. Người cung cấp dịch vụ sẽ đến lấy và mang rác tới điểm tập kết. Một số gói cung cấp dịch vụ hằng ngày.

Dịch vụ "đổ rác hộ" gần đây xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Mức giá phổ biến khoảng 3-5 nhân dân tệ (khoảng 11.000-18.000 đồng) cho mỗi lần lấy rác. Ảnh: SCMP

3 ngày có hơn 20 khách: Không đơn giản chỉ vì "lười"

Một trong những trường hợp gây chú ý là Mihan, 28 tuổi, sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Sau khi nghỉ việc, Mihan bắt đầu thử sức với công việc đổ rác thuê ngay tại khu dân cư nơi mình sống. Cô in 500 tấm thẻ nhỏ để giới thiệu dịch vụ, trong đó ghi rõ mức giá 3 nhân dân tệ/lần đối với lượng rác dưới 5 kg và 99 nhân dân tệ cho gói theo tháng.

Mức 3 nhân dân tệ được Mihan đưa ra sau khi tham khảo giá của những dịch vụ tương tự trên thị trường.

Điều bất ngờ là công việc tưởng rất nhỏ này nhanh chóng tìm được khách. Chỉ sau 3 ngày, Mihan đã có hơn 20 khách hàng, trung bình mỗi ngày nhận khoảng 5-6 đơn.

Quy trình cũng khá đơn giản và gần như không cần hai bên gặp nhau. Mihan đến tận cửa lấy túi rác, mang đi đổ, sau đó chụp ảnh để xác nhận công việc đã hoàn thành và nhận tiền chuyển khoản từ khách.

Ngoài đổ rác, cô còn tiện đường nhận bưu kiện giúp một số khách hàng. Theo Mihan, một điểm thuận lợi của công việc là cô gần như không cần tiếp xúc trực tiếp với khách.

Cô cho rằng yếu tố quan trọng để mô hình này hoạt động là mức giá phải đủ thấp. Với chỉ vài nhân dân tệ, nhiều người làm văn phòng sẵn sàng trả tiền để đổi lấy vài phút thời gian và sự tiện lợi.

"Người làm văn phòng hiện nay sẵn sàng bỏ một khoản tiền nhỏ để tiết kiệm thời gian", Mihan nói với truyền thông địa phương.

Mô hình không cần cửa hàng hay quy trình phức tạp: khách đặt túi rác trước cửa, người nhận việc đến lấy, mang đi đổ và chụp ảnh xác nhận. Ảnh: QQ News

Sự xuất hiện của dịch vụ nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao phải bỏ tiền thuê người khác làm một việc vốn có thể tiện tay thực hiện khi ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, những người sử dụng dịch vụ cho rằng nhu cầu thực tế không chỉ đến từ việc "ngại" đổ rác.

Tại Thượng Hải, nơi áp dụng quy định phân loại rác sinh hoạt bắt buộc, một số khu dân cư chỉ cho phép người dân mang rác xuống điểm tập kết trong những khung giờ nhất định, gồm khoảng hai giờ vào buổi sáng và hai giờ vào buổi tối.

Điều này có thể trở thành bất tiện đối với những người đi làm sớm và trở về nhà muộn.

Một khách hàng tại Thượng Hải cho biết với lịch trình của một nhân viên văn phòng bình thường, họ rất dễ bỏ lỡ cả những khung giờ được phép mang rác xuống.

Một trường hợp khác được SCMP đề cập là một người đang đối mặt với chứng trầm cảm. Người này chia sẻ rằng thường chỉ mang rác đi đổ vào đêm khuya vì lo gặp người khác. Với trường hợp như vậy, dịch vụ lấy rác tận cửa được xem là giải pháp cho một khó khăn cụ thể trong sinh hoạt.

Dịch vụ lấy rác tận cửa được xem là giải pháp cho một khó khăn cụ thể trong sinh hoạt. Ảnh: QQ News

Người cao tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại cũng là nhóm khách hàng mà những người cung cấp dịch vụ hướng đến.

Tại Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, một phụ nữ họ Fei cùng nhóm của mình cung cấp dịch vụ cho những người gặp khó khăn khi tự mang rác xuống dưới, trong đó có người lớn tuổi sống trên các tầng cao của những tòa nhà không có thang máy.

Tháng đầu tiên, nhóm của Fei mới nhận được 3 đơn hàng. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn thấy tiềm năng của dịch vụ và dự định hợp tác với các cộng đồng dân cư, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của người cao tuổi.

Khi những việc vặt cũng trở thành một dịch vụ

Dịch vụ đổ rác thuê đang được truyền thông xếp vào một phần của xu hướng thường được gọi là "lazy economy" - "nền kinh tế lười", dùng để mô tả thị trường các dịch vụ giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, công sức cho những việc thường ngày.

Tên gọi có phần vui vẻ này không đồng nghĩa mọi khách hàng đều sử dụng dịch vụ chỉ vì "lười". Sự phát triển của các mô hình trên còn phản ánh nhu cầu của những nhóm người có lịch làm việc dày đặc, người sống một mình, người cao tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong việc tự thực hiện một số công việc sinh hoạt.

Mô hình không cần cửa hàng hay quy trình phức tạp: khách đặt túi rác trước cửa, người nhận việc đến lấy, mang đi đổ và chụp ảnh xác nhận. Ảnh: SCMP

Đổ rác cũng không phải công việc duy nhất được biến thành dịch vụ.

Theo SCMP, tại Trung Quốc còn xuất hiện những dịch vụ như nhận bưu kiện hộ với mức phí khoảng 3-5 nhân dân tệ mỗi kiện hoặc khoảng 100 nhân dân tệ cho gói tháng. Dịch vụ đón trẻ sau giờ học có giá cao hơn, khoảng 50 nhân dân tệ mỗi chuyến, nhưng vẫn có nhu cầu từ những phụ huynh không thể rời công sở sớm.

Riêng dịch vụ đổ rác tận cửa thực tế đã xuất hiện tại Hàng Châu trước khi trường hợp của Mihan gây chú ý. Một khảo sát của truyền thông địa phương hồi tháng 8 cho thấy thị trường tồn tại song song hai hình thức: các nền tảng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và những cá nhân tự nhận đơn trong khu dân cư hoặc khu vực lân cận.

Giá giữa các mô hình cũng khác nhau. Người nhận đơn cá nhân có thể tính khoảng 5 nhân dân tệ/lần và 99 nhân dân tệ/tháng, trong khi một số nền tảng đưa ra các gói cao hơn.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ một công việc từng được xem là quá nhỏ để có thể trở thành nghề lại đang tìm được người sẵn sàng trả tiền.

Trường hợp của Mihan là ví dụ rõ nhất. Từ 500 tấm thẻ quảng cáo được phát quanh khu dân cư, cô có hơn 20 khách chỉ sau ba ngày. Mô hình không cần cửa hàng hay quy trình phức tạp: khách đặt túi rác trước cửa, người nhận việc đến lấy, mang đi đổ và chụp ảnh xác nhận.

Với người này, đó có thể chỉ là vài phút không muốn bỏ ra. Với người khác, đó lại là một việc họ thực sự khó tự làm. Và khi có đủ người sẵn sàng trả vài nhân dân tệ để giải quyết sự bất tiện ấy, ngay cả chuyện mang một túi rác từ cửa nhà xuống điểm tập kết cũng có thể trở thành một dịch vụ có khách.

Nguồn: SCMP, Sina Finance, Hangzhou Daily