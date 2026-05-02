3 năm sau thảm họa tàu Titan: Di hài cha con tỷ phú chỉ còn lại trong "2 hộp nhỏ", người vợ lần đầu hé lộ sự thật ám ảnh

Gần 3 năm sau vụ nổ tàu ngầm du lịch Titan gây chấn động toàn cầu, bà Christine Dawood, người phụ nữ mất cả chồng và con trai trong thảm kịch, đã lần đầu chia sẻ công khai về nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, bà Christine cho biết phải mất tới 9 tháng sau tai nạn, di hài của hai cha con mới được xác nhận và bàn giao. Tuy nhiên, những gì bà nhận lại chỉ là hai chiếc hộp nhỏ cỡ hộp giày, bên trong là “những phần còn lại như bùn nhão”, khiến bà không thể chấp nhận nổi thực tế nghiệt ngã.

Chồng bà, tỷ phú Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman Dawood (19 tuổi) đã thiệt mạng trong chuyến lặn xuống xác tàu RMS Titanic vào tháng 6/2023. Theo lời bà, lực lượng Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã phải mất nhiều tháng tiến hành phân tích DNA do các mẫu bị trộn lẫn nghiêm trọng.

“Họ nói có rất nhiều DNA bị trộn lẫn, không thể tách riêng hoàn toàn, và hỏi tôi có muốn nhận tất cả không. Nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ muốn những gì chắc chắn thuộc về chồng và con mình,” bà nghẹn ngào.

Chia sẻ về nỗi mất mát, bà Christine cho biết việc mất con trai và mất chồng là hai kiểu đau đớn hoàn toàn khác nhau. “Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau khi mất Suleman, nhưng giờ đây mới thực sự bắt đầu đối diện với nỗi nhớ chồng. Mọi người thường gộp họ lại, nhưng đó là hai mối quan hệ khác biệt, hai nỗi đau khác biệt,” bà nói.

Để tưởng nhớ con trai, bà vẫn giữ nguyên mô hình tàu Titanic bằng Lego gồm 9.090 mảnh mà Suleman từng tự tay lắp ráp, đặt ngay giữa căn bếp như một cách lưu giữ ký ức.

Trước đó, bà Christine dự định sẽ cùng chồng tham gia chuyến lặn, song đã nhường lại suất cho con trai. “Suleman rất muốn đi và tôi đã sẵn lòng để con cùng bố tạo nên kỷ niệm đẹp. Đó là điều không thể thay đổi,” bà chia sẻ. Một nữ sĩ quan thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Canada sau đó đã an ủi bà rằng việc tự trách bản thân sau sự việc là điều vô ích.

Chuyến thám hiểm định mệnh có giá lên tới 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) mỗi người. Ngoài cha con Dawood, tàu Titan còn chở theo nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, chuyên gia lặn người Pháp Paul-Henri Nargeolet và CEO công ty OceanGate là Stockton Rush.

Các kết quả điều tra sau đó cho thấy ông Rush đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo an toàn liên quan đến thiết kế và kết cấu tàu lặn. Sai sót này được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ nội áp dưới đáy biển, khiến toàn bộ 5 người trên tàu thiệt mạng gần như ngay lập tức.

Thảm kịch Titan không chỉ gây rúng động dư luận quốc tế mà còn dấy lên nhiều tranh cãi về tiêu chuẩn an toàn trong ngành du lịch thám hiểm biển sâu, một lĩnh vực vốn tiềm ẩn rủi ro cực lớn.

