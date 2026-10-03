3 mùa Better Choice Awards bùng nổ, chờ đón chương mới tại Gala 2026

Không chỉ là đêm vinh danh những lựa chọn tạo ra giá trị cho người dùng, Gala Better Choice Awards còn mở ra một chương mới với tinh thần “Innovation Beyond Borders”, quy tụ những câu chuyện về công nghệ, sáng tạo cùng các màn trình diễn được mong đợi trên sân khấu.

Từ mùa giải đầu tiên, Better Choice Awards đã nhanh chóng mở rộng thành một sân chơi ghi nhận những sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và sáng kiến đổi mới có giá trị thực tiễn. Qua 3 mùa giải, hành trình này không chỉ được mở rộng về lĩnh vực mà còn ngày càng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo điểm kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, người tiêu dùng và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống đổi mới sáng tạo.

Điểm đáng chú ý của Better Choice Awards nằm ở cách giải thưởng kết hợp nhiều góc nhìn trong quá trình đánh giá. Doanh nghiệp mang đến sản phẩm, công nghệ và giải pháp; chuyên gia cung cấp góc nhìn chuyên môn; người tiêu dùng trực tiếp thể hiện lựa chọn dựa trên nhu cầu và trải nghiệm. Cách tiếp cận này giúp những sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến được nhìn nhận đồng thời từ năng lực đổi mới, giá trị chuyên môn đến khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Năm 2026, Better Choice Awards tiếp tục do VCCorp và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đồng tổ chức, với sự phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Giải thưởng được định hướng trở thành hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Từ Car Choice Awards đến một hệ sinh thái đổi mới

Hành trình của Better Choice Awards bắt đầu từ Car Choice Awards 2022, với trọng tâm đưa góc nhìn của người dùng vào quá trình lựa chọn ô tô. Từ câu chuyện về những mẫu xe đáp ứng nhu cầu sử dụng, giải thưởng dần mở rộng cách tiếp cận, hướng tới việc tìm kiếm những lựa chọn phù hợp hơn với từng nhu cầu cụ thể.

Bước chuyển quan trọng diễn ra khi Better Choice Awards ra đời vào năm 2023, đưa công nghệ tiêu dùng và đổi mới sáng tạo vào cùng một hệ thống với cách hạng mục giải thưởng đa dạng Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards. Những sản phẩm công nghệ, thiết bị gia dụng, ứng dụng, phụ kiện và giải pháp mới bắt đầu được đặt cạnh câu chuyện ô tô. Tinh thần xuyên suốt của giải thưởng là “Better, not the Best”, tập trung vào những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn thay vì tìm kiếm một đáp án duy nhất cho tất cả người dùng.

Từ nền tảng đó, năm 2024, giải thưởng tiếp tục mở rộng phạm vi, hướng tới tôn vinh những giá trị đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, từ công nghệ, ô tô đến tài chính, ngân hàng, AI, nhà thông minh, thời trang và dịch vụ. Năm 2025, với thông điệp “Vươn mình bứt phá” cùng tinh thần “Tự hào Việt Nam”, Better Choice Awards tiếp tục bổ sung Consumer Finance Awards, đồng thời nhấn mạnh vai trò của AI, công nghệ số và các giải pháp tài chính trong hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại.

Sự mở rộng về lĩnh vực cũng thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp, thương hiệu và người tiêu dùng, thể hiện qua lượng hồ sơ, đề cử cùng mức độ tham gia đa dạng hơn qua từng mùa giải. Qua đó, Better Choice Awards cho thấy đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở một thiết bị hay công nghệ mới, mà còn thể hiện qua cách công nghệ tạo ra những thay đổi thiết thực trong thanh toán, di chuyển, làm việc, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu hàng ngày.

Ba mùa Gala, ba dấu ấn

Không chỉ là điểm kết của mỗi mùa giải, Gala Better Choice Awards dần trở thành một sân khấu được chờ đợi, nơi những màn vinh danh được kết hợp cùng âm nhạc, công nghệ trình diễn và sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Qua từng năm, quy mô, cách dàn dựng sân khấu cũng như sức hút của các tiết mục liên tục được làm mới.Tại Gala 2023, sân khấu Better Choice Awards ghi dấu với sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Double2T, Grey D và Hoàng Rob, mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, rap đến trình diễn nhạc cụ.

Sang Gala 2024, sân khấu tiếp tục gây chú ý với Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Trang Pháp và Cường Seven, kết hợp cùng công nghệ AR để tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác.

Đến Gala 2025, không gian trình diễn tiếp tục được đầu tư với sự xuất hiện của Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, Trọng Hiếu và Han Sara. Những tiết mục giàu năng lượng được kết hợp cùng ánh sáng, công nghệ sân khấu và các màn trình diễn liên quan đến ô tô, tạo nên không khí sôi động cho đêm vinh danh.

Qua từng mùa, Gala Better Choice Awards dần trở thành một điểm hẹn riêng, nơi những thành tựu về công nghệ, sản phẩm và đổi mới sáng tạo được kể lại bằng nhiều hình thức, từ những khoảnh khắc vinh danh đến các màn trình diễn nghệ thuật. Sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu qua mỗi mùa cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho đêm Gala, trước khi giải thưởng bước vào chương mới với Gala Better Choice Awards 2026.

Chờ đón chương mới tại Gala Better Choice Awards 2026

Bước sang mùa thứ tư, Better Choice Awards 2026 lựa chọn chủ đề “Innovation Beyond Borders”, “Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”. Nếu những mùa trước tập trung vào việc tìm kiếm những lựa chọn tốt hơn cho người dùng, mùa giải năm nay mở rộng tầm nhìn tới những đổi mới có khả năng kết nối với thị trường khu vực và quốc tế. Một điểm mới đáng chú ý là Nation Builders Awards, hướng tới việc ghi nhận những giá trị đổi mới có tác động rộng hơn, bên cạnh các hệ giải quen thuộc. Mùa giải 2026 cũng được mở rộng thành một chuỗi hoạt động thay vì chỉ tập trung vào đêm Gala, với Better List, Better Lab, triển lãm xe VIMS.

Trên sân khấu Gala năm nay, câu chuyện về công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ được kết nối với âm nhạc và nghệ thuật qua sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê, Cheng. Đây cũng là điểm nhấn giúp đêm vinh danh không chỉ là nơi công bố những lựa chọn nổi bật, mà còn trở thành một không gian trải nghiệm, nơi công nghệ, sáng tạo và văn hóa đại chúng cùng hội tụ. Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra từ 17h00 đến 21h40 ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sau 3 mùa Gala với những bước chuyển liên tục, Better Choice Awards 2026 đang đứng trước một chương mới. Những sản phẩm, công nghệ, thương hiệu và sáng kiến nào sẽ được gọi tên? Những màn trình diễn nào sẽ tạo dấu ấn trên sân khấu? Câu trả lời sẽ được hé lộ tại Gala Better Choice Awards 2026.