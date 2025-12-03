3 mẫu xe mới đăng ký của VinFast gây bão mạng, liệu có phải Lux SA và Lux A được 'hồi sinh'?

Theo thông tin từ Công báo sở hữu công nghiệp số 452 tập A – Quyển 2 do Cục Sở hữu Trí tuệ vừa công bố, xuất hiện hai bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast nộp, liên quan đến hai mẫu thiết kế hoàn toàn mới: một mẫu sedan và một mẫu SUV. Hồ sơ cho thấy hai mẫu xe được thiết kế bởi Lee Jae Hoon (New Zealand) và Dimitri Vicedomini (Ý), những nhà thiết kế đã cộng tác với VinFast trong nhiều dự án trước đây.

Theo các hình ảnh đính kèm trong công báo, mẫu SUV mới mang thân xe kích thước lớn, dáng tổng thể vuông vức và khỏe khoắn. Mũi xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, cách bố trí đèn pha dạng mỏng.

Trong khi đó, mẫu sedan mới sở hữu dáng fastback coupe với phần nóc vuốt dài về phía sau, mang lại diện mạo trẻ trung và thiên về phong cách “ăn chơi” hơn so với các dòng sedan phổ thông. Tỷ lệ thân xe và dáng tổng thể cho thấy chiều dài có thể vượt 5 mét – tỷ lệ của các sedan cỡ lớn. Cách xử lý đầu xe, lưới tản nhiệt và các mảng khối khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu Lux A từng được VinFast bán trong giai đoạn xe xăng trước kia.

Một điểm đáng chú ý là cả hai bản thiết kế không xuất hiện logo chữ V đặc trưng. Điều này lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán: liệu đây có phải là những thành viên mới trong dòng sản phẩm Lạc Hồng?

Việc các xe đều có lưới tản nhiệt lớn – vốn không thật sự cần thiết trên xe điện thuần – cũng mở ra giả thuyết rằng đây có thể là xe điện có hỗ trợ động cơ xăng (EREV) hoặc thậm chí hybrid, phù hợp với xu hướng chung của thị trường và những đồn đoán gần đây về việc VinFast đang xem xét bổ sung cấu hình lai nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Ngoài 2 mẫu xe trên, ﻿VinFast cũng đồng thời đăng ký một mẫu xe SUV mới với phần lưới tản nhiệt và bánh xe khác biệt. Tuy nhiên phần logo V vẫn được giữ nguyên. Người thiết kế là Roberto Michele Piatti - ông chủ của Torino Design, người đã thiết kế nhiều mẫu xe nổi tiếng của VinFast. Cộng đồng mạng đồn đoán đây rất có thể là mẫu xe Lux SA hot một thời nhưng ở phiên bản điện.

Hiện VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến các mẫu xe này, bao gồm tên gọi, cấu hình cũng như kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, việc đăng ký kiểu dáng cho thấy hãng đang tiếp tục mở rộng dải sản phẩm và có thể đang chuẩn bị cho thế hệ xe mới phục vụ chiến lược dài hạn.