Không phải ai cũng có sân vườn rộng để trồng cây. Với nhiều gia đình sống ở chung cư hoặc nhà phố, ban công chính là khu vườn mini quý giá nhất. Chỉ cần chọn đúng loại cây, một góc ban công nhỏ cũng có thể trở thành nơi thư giãn xanh mát. Điều thú vị là có những loài hoa đặc biệt phù hợp với môi trường ban công. Chúng không cần diện tích lớn, lại khá dễ chăm sóc. Nếu trồng lâu năm, phần thân còn dần hóa gỗ, tạo thành dáng cổ thụ nhỏ rất đẹp, thậm chí có thể tạo thành bonsai mini giá trị.

Dưới đây là 3 loài hoa được nhiều người chơi cây cảnh đánh giá là “sinh ra để trồng ban công” mà mọi người có thể tham khảo.

Thụy hương - loài hoa sang trọng, thơm nức cả ban công

Thụy hương gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với lá xanh viền vàng nổi bật, trông giống như được dát một lớp ánh kim. Khi ánh nắng chiếu vào, tán lá trở nên rất bắt mắt, tạo cảm giác sang trọng dù cây không quá lớn. Đến mùa hoa, cây nở từng chùm hoa nhỏ màu tím đậm hoặc hồng tím. Hoa không quá lớn nhưng mùi thơm rất đậm, có thể lan tỏa khắp ban công hoặc cả căn phòng gần đó.

Loài cây này khá thích hợp với ban công vì không cần nắng gắt liên tục. Chỉ cần nơi có ánh sáng vừa phải và thông thoáng là cây có thể phát triển tốt. Tuy nhiên, phần rễ của kim biền thụy hương khá nhạy cảm với úng nước, vì vậy chỉ nên tưới khi đất bắt đầu khô. Sau vài năm trồng, thân cây dần trở nên cứng và hóa gỗ, tạo dáng cổ kính rất đẹp. Những cây thụy hương lâu năm thường được người chơi cây cảnh đánh giá khá cao.

Nguyệt quế - càng trồng lâu càng thơm, dáng càng đẹp

Nguyệt quế là một trong những cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình châu Á, đặc biệt được ưa chuộng trong sân vườn và ban công. Cây nổi bật với tán lá xanh đậm, bóng và dày, khi phát triển lâu năm có thể tạo thành dáng cây rất đẹp, phù hợp để làm bonsai. Hoa nguyệt quế có kích thước nhỏ, màu trắng ngà và mọc thành từng chùm. Khi nở rộ, hoa tỏa ra mùi hương dịu nhẹ nhưng lan khá xa, nhất là vào buổi tối hoặc sáng sớm. Chính hương thơm thanh khiết này khiến nhiều người chọn trồng nguyệt quế gần cửa sổ hoặc ban công để không gian luôn thoang thoảng mùi hoa.

Loài cây này khá ưa nắng và thích môi trường thông thoáng, vì vậy ban công có nhiều ánh sáng là nơi trồng rất phù hợp. Mỗi ngày cây nên được tiếp xúc với ánh nắng vài giờ để phát triển tốt, tán lá dày và dễ ra hoa hơn.

Một điểm khiến nguyệt quế được người chơi cây cảnh yêu thích là khả năng tạo dáng bonsai rất đẹp. Nếu được cắt tỉa và chăm sóc đều đặn, thân cây sẽ dần hóa gỗ, gốc to và cứng cáp theo thời gian. Những cây nguyệt quế lâu năm thường có dáng cổ kính, vừa thanh lịch vừa mang giá trị thẩm mỹ cao trong không gian sống.

Hoa dành dành - nữ hoàng hương thơm của ban công

Dành dành nổi tiếng với những bông hoa trắng tinh khôi và hương thơm dịu dàng. Khi nở, hoa mang lại cảm giác thanh khiết và dễ chịu, khiến ban công trở nên giống một khu vườn nhỏ đầy hương thơm. Nhiều người cho rằng dành dành khó trồng, nhưng thực tế cây chỉ cần đất hơi chua và thoát nước tốt. Nếu chăm sóc đúng cách, cây có thể ra hoa nhiều đợt trong năm.

Ban công có ánh sáng tốt và thông gió là môi trường khá lý tưởng cho loài hoa này. Sau một thời gian trồng, phần thân cây cũng bắt đầu dày và cứng hơn, tạo dáng cổ thụ nhỏ rất duyên. Những chậu dành dành lâu năm vừa có hoa trắng vừa có dáng cây cổ kính, thường được xem là cây cảnh trang trí rất có giá trị thẩm mỹ.