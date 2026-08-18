3 kiểu nội dung người EQ thấp xem mãi không chán

Nếu một người thường xuyên tìm đến 3 kiểu nội dung này và dành hàng giờ để theo dõi, đó có thể là dấu hiệu đáng để nhìn lại cách mình đang sử dụng mạng xã hội và quản lý cảm xúc.

Mỗi người có một kiểu nội dung yêu thích khi sử dụng mạng xã hội. Có người thích xem kiến thức, có người thích giải trí, cũng có người thường xuyên theo dõi những câu chuyện đời tư hoặc các cuộc tranh cãi trên mạng.

Sở thích xem nội dung không thể dùng để đánh giá chính xác EQ của một người, nhưng nếu một người liên tục tìm đến những nội dung kích thích cảm xúc mạnh, đặc biệt là tiêu cực, điều đó đôi khi có thể cho thấy cách họ đang tìm kiếm sự thỏa mãn hoặc giải tỏa cảm xúc.

Đáng chú ý, những nội dung càng dễ khiến người xem tức giận, tò mò, phán xét hoặc cảm thấy mình “đúng hơn người khác” lại càng có khả năng giữ chân họ lâu hơn. Có 3 kiểu nội dung thường dễ tạo ra vòng lặp này.

Những video chuyên “bóc phốt”, đấu tố và vạch trần người khác

Một trong những dạng nội dung dễ khiến người xem theo dõi liên tục là các video kể về chuyện người này mắc lỗi gì, người kia bị ai “bóc phốt”, ai đang nói dối hay một nhân vật nào đó vừa vướng vào tranh cãi.

Điểm hấp dẫn của dạng nội dung này nằm ở cảm giác hồi hộp và tò mò. Mỗi video thường kết thúc bằng một tình tiết chưa được giải đáp, một bằng chứng mới hoặc một câu hỏi khiến người xem muốn tiếp tục tìm hiểu. Từ một video ban đầu, họ có thể lần theo hàng chục video khác để xem diễn biến, đọc bình luận và tìm kiếm thêm thông tin.

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Với một số người, việc liên tục theo dõi những câu chuyện như vậy còn tạo ra cảm giác mình đang đứng ở vị trí của người phán xét. Họ dễ bị cuốn vào việc xác định ai đúng, ai sai, ai đáng trách và ai đáng được bênh vực.

Nếu một người dành quá nhiều thời gian cho những nội dung này, họ có thể vô tình biến mạng xã hội thành nơi liên tục kích hoạt sự phán xét. Thay vì tiếp nhận thông tin rồi dừng lại, họ cần một “drama” mới để tiếp tục duy trì sự hứng thú.

Người có khả năng quản lý cảm xúc tốt thường có xu hướng biết khi nào nên dừng lại. Họ có thể tò mò về một câu chuyện nhưng không nhất thiết phải theo dõi từng diễn biến, đọc toàn bộ bình luận hay tham gia tranh cãi với những người xa lạ.

Những nội dung khoe cuộc sống và so sánh hơn thua

Một kiểu nội dung khác rất dễ tạo thành thói quen xem liên tục là những video xoay quanh tiền bạc, ngoại hình, thành tích, tình yêu, công việc hoặc lối sống của người khác.

Những video như “một ngày của người có thu nhập cao”, khoe nhà đẹp, xe sang, những chuyến du lịch đắt đỏ hay câu chuyện thành công thường tạo ra cảm giác vừa tò mò vừa kích thích người xem so sánh bản thân với nhân vật trong video.

Vấn đề không nằm ở việc xem những nội dung này. Chúng chỉ trở thành vấn đề khi người xem liên tục sử dụng cuộc sống của người khác làm thước đo cho chính mình.

Có người xem một video về một người cùng tuổi mua được nhà rồi bắt đầu cảm thấy mình thất bại. Có người nhìn thấy một người khác có ngoại hình đẹp và ngay lập tức tự ti. Cũng có người liên tục tìm kiếm những câu chuyện về người thành công để chứng minh rằng mình đang thua kém hoặc ngược lại, tìm những câu chuyện về người thất bại để cảm thấy bản thân vẫn đang “ổn”.

Đây là một vòng lặp cảm xúc khá phổ biến trên mạng xã hội. Càng so sánh, người xem càng muốn xem thêm để tìm một hình mẫu mới, một người thành công hơn hoặc một người có hoàn cảnh kém hơn mình.

Người có EQ tốt không nhất thiết phải tránh hoàn toàn những nội dung này. Điểm khác biệt nằm ở khả năng nhận biết cảm xúc của chính mình sau khi xem. Nếu một nội dung liên tục khiến bản thân ghen tị, tự ti, tức giận hoặc cảm thấy thỏa mãn vì người khác thất bại, việc chủ động dừng lại có thể là lựa chọn lành mạnh hơn.

Những nội dung gây sốc, kích động và khiến người xem tức giận

Các nội dung gây tranh cãi, tiêu đề giật gân hoặc cố tình khơi gợi sự phẫn nộ cũng là nhóm rất dễ khiến người xem “dính” vào màn hình.

Một video có thể bắt đầu bằng một câu nói gây sốc, một hành động bị cho là vô lý hoặc một tình huống khiến người xem lập tức muốn phản ứng. Sau đó, phần bình luận tiếp tục xuất hiện những quan điểm trái chiều. Người đồng tình viết một kiểu, người phản đối đáp lại một kiểu, và cuộc tranh luận cứ thế kéo dài.

Cảm xúc càng mạnh, người ta càng khó rời khỏi nội dung. Khi tức giận, nhiều người có xu hướng muốn nói ra quan điểm của mình, muốn chứng minh mình đúng hoặc muốn tìm những người có cùng suy nghĩ. Vì vậy, họ không chỉ xem video mà còn đọc bình luận, xem các video phản hồi rồi quay lại câu chuyện ban đầu.

Đây chính là cơ chế khiến một nội dung có thể chiếm rất nhiều thời gian mà người xem thậm chí không nhận ra.

Một người có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt thường hiểu rằng không phải cuộc tranh luận nào cũng cần mình tham gia. Họ có thể nhận ra mình đang tức giận, tò mò hoặc bị kích động và chủ động thoát khỏi nội dung trước khi cảm xúc quyết định hành động.

Ngược lại, nếu một người liên tục tìm kiếm những nội dung khiến mình phẫn nộ rồi dành hàng giờ để tranh luận với người xa lạ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang sử dụng mạng xã hội như một nơi để giải tỏa cảm xúc thay vì đơn thuần tìm kiếm thông tin hoặc giải trí.

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Không thể chỉ dựa vào lịch sử xem video để kết luận một người có EQ cao hay thấp. Một người thích xem drama không đồng nghĩa với việc họ thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, cũng như một người thường xem nội dung tích cực không có nghĩa chắc chắn họ có EQ tốt. Điều đáng quan tâm hơn là nội dung đó tác động đến bạn như thế nào và bạn có khả năng dừng lại hay không.

Nếu xem một video gây tranh cãi, bạn có thể tò mò nhưng vẫn biết lúc nào nên đóng lại. Nếu bắt gặp một câu chuyện khoe thành tích, bạn có thể ngưỡng mộ mà không biến nó thành lý do để phủ nhận giá trị của bản thân. Nếu đọc một thông tin khiến mình tức giận, bạn có thể kiểm tra lại nguồn và bình tĩnh suy nghĩ trước khi phản ứng.

EQ không nằm ở việc một người chưa bao giờ tức giận, ghen tị hay tò mò. EQ thể hiện rõ hơn ở khả năng nhận diện những cảm xúc đó, hiểu nguyên nhân của chúng và lựa chọn cách phản ứng phù hợp.

Mạng xã hội vốn được thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt. Vì vậy, việc liên tục bị cuốn vào những nội dung gây sốc, gây tranh cãi hoặc kích thích so sánh là điều rất dễ xảy ra. Điều quan trọng là mỗi người cần đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang xem vì thực sự quan tâm hay chỉ đơn giản đang bị cảm xúc kéo đi.

Đôi khi, biểu hiện của EQ tốt không phải là biết nói một câu thật khéo, mà chỉ đơn giản là biết lúc nào nên đặt điện thoại xuống và bước ra khỏi một vòng lặp cảm xúc không cần thiết.