3 kiểu người dễ trở nên giàu có nhất

Thomas Corley là triệu phú tự thân người Mỹ, đồng thời là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như "Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals" và "Rich Kids: How To Raise Our Kids To Be Happy And Successful In Life".

Ông đã dành 4 năm nghiên cứu 233 người giàu có với mức thu nhập hàng năm 160.000 trở lên hoặc tài sản ròng trên 3,2 triệu USD để tìm ra những con đường phổ biến nhất giúp họ tích lũy được nhiều của cải.

Triệu phú này cho biết: "Trong các cuộc phỏng vấn người giàu, tôi đã hỏi mỗi người 144 câu hỏi. Tôi mất thêm 18 tháng để tóm tắt và phân tích câu trả lời của họ và đúc rút lại qua cuốn sách 'Những thói quen giàu có' của mình."

Theo triệu phú này, người giàu thường rơi vào 3 nhóm dưới đây:

1. Người tiết kiệm

Gần 22% người giàu trong nghiên cứu của Corley thuộc nhóm này. Họ đều không có nợ và thu nhập thụ động được tạo ra từ khoản tiết kiệm của họ đủ để đáp ứng cho cuộc sống.

Những người thuộc nhóm này đều có năm điểm chung, đó là có mức sống thấp, thu nhập khiêm tốn, tiết kiệm từ 20% thu nhập trở lên trong nhiều năm và liên tục gửi tiết kiệm. Bằng cách này, họ sẽ mất khoảng 32 năm để tích lũy khối tài sản trung bình là 3,4 triệu USD.

2. Những "bậc thầy"

Khoảng 27% người giàu trong nghiên cứu của Corley là những "bậc thầy" trong lĩnh vực của họ. Những người này là những người tài giỏi về chuyên môn, họ luôn nằm trong nhóm những người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong công việc của họ.

Họ thường làm việc cho các tập đoàn lớn mà tại đó, một phần đáng kể lương thưởng của họ gắn với các khoản trả bằng cổ phiếu. Hoặc họ là các doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ với có lợi nhuận cao.

Đối với nhóm người này, họ sẽ mất khoảng 20 năm để tích lũy được khối tài sản trung bình là 4 triệu USD.

3. Những kẻ mộng mơ

"Những người mộng mơ" này chính là nhóm giàu có nhất trong nghiên cứu của Corley. Khoảng 51% trong số họ là những người đã cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình và biến chúng thành hiện thực. Bằng việc hiện thực hóa ước mơ của mình, họ đã có một khoản thu nhập, lợi nhuận khổng lồ. Họ tích lũy được trung bình 7,4 triệu USD trong vòng 12 năm.

Tổng kết lại, Thomas Corley nhận ra điểm mấu chốt của tất cả những điều này là: Có nhiều cách để trở nên giàu có. Nếu bạn không thích rủi ro, bạn vẫn hoàn toàn có thể trở nên giàu có bằng cách tiết kiệm.

Nếu bạn không có ước mơ hoặc bạn không quan tâm đến việc tiết kiệm thì việc trở thành một bậc thầy trong công việc của mình cũng là một cách hay ho và khá hiệu quả. Và tất nhiên, nếu bạn không thuộc 2 nhóm nêu trên, vậy hãy theo đuổi giấc mơ giàu có của mình và cố gắng hiện thực hóa nó, tiền bạc rồi sẽ đuổi theo bạn.

Điều quan trọng nhất là chọn một con đường phù hợp với bản thân và kiên trì với nó. Mẫu số chung của tất cả các cấp độ giàu có đều là thời gian. Dù bạn cố gắng đạt đến sự giàu có bằng cách nào thì vẫn phải mất nhiều năm để tích lũy được của cải.

Trong nghiên cứu của mình, Corley cũng nhận ra một điều rằng: "233 triệu phú trong cuộc khảo sát 5 năm của tôi đều là những người may mắn."

Theo đó, ông cho biết 56 người (24%) trong đó có được may mắn từ khi sinh ra và 177 người (76%) tự tạo ra may mắn cho cuộc đời mình. Loại may mắn mà nhóm 56 người có được là may mắn ngẫu nhiên, số người còn lại họ tự tạo ra may mắn cho cuộc đời của mình.

Có thể nói, bên cạnh thời gian thì may mắn dường như cũng là mẫu số chung của tất cả những người giàu có. Nếu muốn giàu có, bạn cần phải có may mắn. Dù không thể kiểm soát được hoàn cảnh sinh ra song bạn có quyền kiểm soát hoàn cảnh sau khi sinh. Khoảng 67-80% triệu phú đều là những người giàu tự thân, xuất thân từ tầng lớp nghèo hoặc trung lưu trong xã hội.

(Theo Businessinsider)