Trong hành trình nuôi dạy con cái, những bài học gia đình thường ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ khó nhận ra. Nỗi lo của cha mẹ, sự quan tâm của ông bà tuy cách thể hiện khác nhau nhưng đều bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm dành cho con trẻ. Khi những tình cảm ấy gặp nhau theo cách bất ngờ, chúng dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim và khiến người ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của "cả nhà cùng dạy con". Câu chuyện sau đây xảy ra vào một đêm khuya chính là minh chứng rõ ràng.

Lâm Nhạc, một bà mẹ công sở ở Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc), kết hôn với Chu Khải được 5 năm và có cậu con trai 4 tuổi tên Tiểu Vũ. Dạo gần đây, chồng cô nhận dự án ở tỉnh khác, chỉ cuối tuần mới về nhà, vì thế phần lớn việc chăm sóc con và gia đình đều đặt lên vai Lâm Nhạc.

Bố chồng của Lâm Nhạc - ông Chu Kiến Quốc, 62 tuổi, từng là thợ máy trong nhà máy, ít nói, thường chỉ phụ trách đưa đón cháu đi học, rất hiếm khi can dự chuyện dạy dỗ. Trong mắt Lâm Nhạc, bố chồng hơi "khô khan", ít có tiếng nói chung với cô trong chuyện nuôi dạy trẻ.

Giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" của Tiểu Vũ kéo dài, mỗi tối đều khóc lóc không chịu đánh răng, bữa ăn thì kén chọn. Ban ngày bận công việc, buổi tối về nhà lại phải "đấu trí" với con, Lâm Nhạc thường kiệt sức. Có lần vì con không chịu ngủ, cô nổi nóng, sau đó vừa dỗ vừa khóc, lặng lẽ ra ban công lau nước mắt. Nhưng cô không kể điều đó với ai, kể cả bố chồng.

Đêm hôm đó, khoảng 3 giờ sáng, Lâm Nhạc khát nước, định ra ngoài thì nghe tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy khẽ. Trong nhà chỉ còn bố chồng và con trai, chồng lại vắng nhà, tim cô bỗng thót lại. Cô vội giả vờ nhắm mắt ngủ, qua ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ thấy bóng dáng quen thuộc bước vào chính là bố chồng Chu Kiến Quốc.

Cảnh tượng tiếp theo khiến cô căng thẳng khi ông đưa tay khẽ vén tấm chăn trên người cô. Lâm Nhạc nắm chặt bàn tay, đầu óc rối bời không hiểu bố chồng định làm gì. Nhưng chỉ vài giây sau, cô cảm nhận có vật gì nhẹ nhàng đặt lên chăn, rồi ông lặng lẽ quay người đi ra, còn cẩn thận khép cửa phòng.

Cô bật dậy, nhìn xuống, đó là một phong bì nâu căng phồng. Bên trong là một xấp tiền và một tờ giấy viết tay nắn nót: "Nhạc Nhạc, tối hôm trước bố nghe thấy con khóc ngoài ban công, biết con vất vả khi chăm cháu. Số tiền này con cầm lấy, đừng ôm hết khó khăn một mình. Sáng muốn ngủ thêm cứ nói, bố sẽ mua đồ ăn sáng, đưa Tiểu Vũ đi học. Ngoài ra, bố hỏi chú Trương dưới nhà, ông ấy bảo trẻ không thích đánh răng thì cứ mua kem đánh răng có hình nhân vật hoạt hình, bố đã mua để trong nhà vệ sinh phòng Tiểu Vũ rồi".

Cuối tờ giấy, ông còn ghi thêm vài "mẹo nhỏ" tự tay chép lại:

Tiểu Vũ thích xe cứu hỏa, khi ăn có thể bảo "xe cứu hỏa cần tiếp nhiên liệu", bé sẽ chịu ăn rau.

Trước khi ngủ, kể chuyện ngắn thôi, đừng giục, bé sẽ tự buồn ngủ.

Đọc từng chữ xiêu vẹo, nước mắt Lâm Nhạc trào ra. Cô nhớ lại mấy hôm trước bố chồng hỏi thăm Tiểu Vũ thích nhân vật gì; nhớ hôm qua vào nhà vệ sinh thấy có tuýp kem đánh răng hình xe cứu hỏa, ông chỉ nói là "mua ở siêu thị"; nhớ mỗi sáng ông đều dậy sớm nấu bữa sáng, chẳng bao giờ để cô phải vất vả. Thì ra những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đều là sự quan tâm lặng lẽ của ông.

Khi đi ngang qua phòng ông, cô thấy ánh đèn hắt qua khe cửa. Nhẹ đẩy cửa, cô bất ngờ nhìn thấy ông đang đeo kính lão, chăm chú đọc cuốn Tâm Lý Hành Vi Trẻ 3-6 Tuổi . Trên trang sách gạch đầy dấu đỏ, cạnh đó là quyển sổ ghi chi chít những dòng như "cách đối phó trẻ khóc nhè", "làm sao nói chuyện mà không nổi nóng".

Bị phát hiện, ông hơi ngượng ngùng: "Con sao dậy giờ này?".

Lâm Nhạc lau nước mắt, đưa phong bì lại: "Bố, con không thể nhận tiền này. Con hiểu tấm lòng của bố, cảm ơn bố đã học cách giúp con dạy Tiểu Vũ".

Nhưng ông lại đẩy về: "Con cứ cầm đi, mua gì đó bồi dưỡng. Bố chẳng giúp gì nhiều, chỉ có thể đọc sách, học hỏi người khác, phụ vợ chồng con phần nào. Sau này có gì thì con cứ nói, nuôi dạy Tiểu Vũ là chuyện của cả nhà mình mà".

Từ hôm ấy, Lâm Nhạc không còn gồng gánh một mình. Buổi sáng cô ngủ thêm nửa tiếng, ông đưa cháu đi học; buổi tối khi cô mệt, ông sẽ bảo: " Con nghỉ đi, để bố chơi với Tiểu Vũ". Nhờ những "mẹo nhỏ" đó, Tiểu Vũ ngoan hơn, ít mè nheo, còn cô cũng bớt áp lực, gia đình trở nên ấm áp hơn hẳn.

Giáo dục trong im lặng - sự bảo vệ ấm áp nhất của cả gia đình

Giáo dục trẻ là trách nhiệm không của riêng ai. Chỉ khi cả gia đình đồng lòng, bắt tay thì việc giáo dục mới có thể diễn ra trơn tru, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh ở đây là giáo dục gia đình không có nghĩa là ai cũng lên tiếng dạy bảo, mà là mỗi người lặng lẽ đóng góp, bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

- Tình yêu của ông bà nằm ở "sự học hỏi thầm lặng": Nhiều người nghĩ thế hệ trước cổ hủ, nhưng thực ra có những ông bà âm thầm đi hỏi, đi học để theo kịp con cháu.

- Gia đình cần biết "nhìn thấy" sự vất vả của nhau: Không chỉ chú ý đến đứa trẻ, mà còn thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của những người đang đồng hành cùng mình.

- Giáo dục hiệu quả nhất là "đi theo sở thích của trẻ": Thay vì ép buộc, hãy tận dụng niềm vui của trẻ để khéo léo hướng dẫn.

Tình yêu gia đình, khi được thể hiện bằng hành động nhỏ bé nhưng chân thành, mới chính là điểm tựa vững chắc để trẻ lớn lên trong hạnh phúc.