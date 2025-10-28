HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
3 điều người quan tâm dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội cần biết

Bích Câu |

Việc bán nhà ở xã hội tại Hà Nội có nhiều quy định bắt buộc mà người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

3 điều cần biết về bán nhà ở xã hội tại Hà Nội theo Luật Nhà ở 2023

Cùng tìm hiểu quy định bán nhà ở xã hội tại Hà Nội theo Luật Nhà ở 2023 qua 3 câu hỏi.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà trong thời hạn tối thiểu bao nhiêu năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà?

Đáp án đúng là: B. 05 năm

Giải thích: Theo khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, trừ trường hợp đặc biệt được quy định

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Trong 05 năm đầu kể từ khi thanh toán đủ tiền, người mua nhà ở xã hội muốn bán lại thì chỉ được bán cho ai?

Đáp án đúng là: B. Chủ đầu tư hoặc đối tượng được mua nhà ở xã hội

Giải thích: Theo điểm đ khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023, trong 05 năm đầu, nếu có nhu cầu bán lại, người mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, với giá bán tối đa bằng giá trong hợp đồng mua bán ban đầu

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Theo quy định, số tiền ứng trước lần đầu khi mua nhà ở xã hội không được vượt quá bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc)?

Đáp án đúng là: C. 30%

Giải thích: Theo khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023, việc ứng tiền trước được thực hiện theo thỏa thuận, nhưng số tiền ứng trước lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc)

nhà ở xã hội

Quizz Soha

trắc nghiệm soha

