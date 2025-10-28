3 điều người quan tâm dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội cần biết

Cùng tìm hiểu quy định bán nhà ở xã hội tại Hà Nội theo Luật Nhà ở 2023 qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. 05 năm
Giải thích: Theo khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, trừ trường hợp đặc biệt được quy định.
Đáp án đúng là: B. Chủ đầu tư hoặc đối tượng được mua nhà ở xã hội
Giải thích: Theo điểm đ khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023, trong 05 năm đầu, nếu có nhu cầu bán lại, người mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, với giá bán tối đa bằng giá trong hợp đồng mua bán ban đầu.
Đáp án đúng là: C. 30%
Giải thích: Theo khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023, việc ứng tiền trước được thực hiện theo thỏa thuận, nhưng số tiền ứng trước lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc).