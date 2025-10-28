3 điều người quan tâm dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội cần biết

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà trong thời hạn tối thiểu bao nhiêu năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà?

A. 03 năm sai B. 05 năm đúng C. 07 năm sai D. 10 năm sai