3 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà nặng khí, long mạch không ổn

Trong phong thủy, cửa chính được xem là nơi đón khí, giữ vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định nhà có vượng hay suy. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa, nhìn vài chi tiết đầu tiên là có thể nhận biết long mạch trong nhà đang thông suốt hay bị “nghẽn”. Nếu vừa bước vào mà thấy xuất hiện 3 dấu hiệu dưới đây, rất có thể dòng khí tốt đang bị cản trở, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và vận may của gia chủ.

1. Không gian ngay cửa bị tối, bí, thiếu sáng

Ánh sáng là yếu tố đại diện cho dương khí. Một căn nhà mà ngay cửa vào đã tối om, thiếu sáng tự nhiên hoặc ánh đèn yếu thì phong thủy thường bị đánh giá là kém vượng. Không gian tối khiến khí tốt khó lưu thông, dễ tích tụ khí âm, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và sinh khí của cả gia đình. Người sống trong nhà như vậy lâu ngày dễ thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, việc làm ăn cũng không thông thuận.

Nếu nhà bạn rơi vào trường hợp này, hãy xử lý ngay bằng cách:

• Mở rộng ô cửa

• Thay đèn sáng hơn

• Dọn gọn vật chắn sáng

• Ưu tiên rèm màu sáng, mỏng

Chỉ cần tăng ánh sáng, dương khí sẽ mở, long mạch tự nhiên thông suốt hơn.

2. Cửa mở ra gặp ngay vật chắn lớn

Đây là lỗi phong thủy phổ biến nhưng lại cực kỳ xấu. Cửa chính mở ra mà gặp ngay tường lớn, tủ đồ cao, bể cá, cầu thang, thậm chí là sofa chắn thẳng hướng sẽ khiến khí vào nhà bị chặn đột ngột. Khí không có đường đi sẽ bị dội ngược, người sống trong nhà dễ gặp cảnh “làm nhiều hưởng ít”, tài khí tụ không lâu, sức khỏe hay bất ổn.

Vật chắn càng to, càng cao thì mức độ “nghẽn long mạch” càng nặng.

Để hóa giải, gia chủ nên:

• Di chuyển đồ đạc ra khỏi luồng khí chính

• Tạo lối đi thoáng từ cửa vào phòng khách

• Nếu không thể di chuyển, hãy đặt cây xanh, thảm sáng hoặc đèn dẫn khí để chuyển hướng

3. Mùi khó chịu hoặc không khí ngột ngạt khi vừa mở cửa

Nhiều nhà tuy sạch sẽ nhưng khi mở cửa bước vào lại có cảm giác nặng khí, thậm chí xuất hiện mùi ẩm, mùi đồ đạc cũ, mùi hầm bí. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khí trong nhà không luân chuyển đều, độ ẩm cao hoặc không gian bị “ứ đọng”.

Trong phong thủy, không khí tù đọng chính là biểu hiện của long mạch yếu. Nhà không có sự lưu thông tự nhiên sẽ khiến vận khí trì trệ, người trong nhà dễ ốm vặt, dễ xui, chuyện nhỏ hóa lớn.

Giải pháp:

• Mở cửa sổ hằng ngày để tạo đối lưu khí

• Dùng quạt thông gió hoặc máy lọc khí

• Giảm đồ đạc cũ, thay vật liệu hút ẩm

• Đặt cây thanh lọc không khí ở gần cửa

Không gian có mùi hay bí đều là tín hiệu cảnh báo, vì vậy gia chủ đừng chủ quan mà bỏ qua.

Cửa chính là nơi dẫn khí vào nhà, vì vậy chỉ cần quan sát cảm giác đầu tiên khi bước vào là có thể đoán được long mạch đang thịnh hay suy. Nếu nhà bạn có cả ba dấu hiệu trên, hãy cải thiện ngay từ ánh sáng, không gian tới sự lưu thông khí. Khi khí thông, nhà sáng, đường đi thoáng, mùi hết, dương khí tự nhiên tăng - tài lộc, sức khỏe và vận may sẽ theo đó mà trở lại.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo