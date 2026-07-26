HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 dấu hiệu bất thường của két sắt

Thư Hân
|

Nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, rất có thể két sắt nhà bạn đã bắt đầu xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến độ an toàn.

Không giống các thiết bị điện tử hay đồ gia dụng được sử dụng mỗi ngày, két sắt thường chỉ được mở khi cần lấy hoặc cất giữ tài sản. Chính vì vậy, nhiều người có tâm lý "vẫn mở được là vẫn tốt" và hiếm khi kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị này. Thực tế, sau nhiều năm sử dụng, két sắt cũng có thể xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp ở phần khóa, bản lề, gioăng cửa hay môi trường bên trong. Những thay đổi này thường diễn ra khá âm thầm nên dễ bị bỏ qua, nhưng nếu phát hiện và xử lý sớm sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của két, đồng thời hạn chế nguy cơ hỏng hóc hoặc ảnh hưởng đến việc bảo quản giấy tờ, tiền mặt và các tài sản có giá trị.

Dưới đây là 3 dấu hiệu bất thường của két sắt mà chủ nhà không nên chủ quan nếu bắt gặp trong quá trình sử dụng.

1. Cửa két đóng kín nhưng không còn "ăn khít" như trước

Nhiều người chỉ để ý xem két có khóa được hay không mà bỏ qua cảm giác khi đóng mở. Thực tế, ở một chiếc két sắt hoạt động bình thường, cánh cửa sẽ khít với thân két, thao tác đóng mở chắc tay và gần như không có độ rơ. Nếu một ngày bạn nhận thấy cửa két phải dùng lực mạnh hơn mới đóng được, hoặc ngược lại đóng quá nhẹ, xuất hiện khe hở nhỏ giữa cửa và thân két hay cảm giác cánh cửa hơi xệ xuống, đó có thể là dấu hiệu bản lề, chốt khóa hoặc kết cấu bên trong đã bị mài mòn sau thời gian dài sử dụng. Tình trạng này nếu để kéo dài không chỉ khiến việc đóng mở ngày càng khó khăn mà còn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nên kiểm tra lại bản lề, hệ thống chốt và liên hệ đơn vị bảo hành nếu cần, thay vì cố dùng lực để đóng cửa.

2. Khóa điện tử phản hồi chậm hoặc màn hình hiển thị không ổn định

Ngày nay, phần lớn két sắt gia đình sử dụng khóa điện tử vì thuận tiện hơn khóa cơ. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận cần được theo dõi thường xuyên. Nếu màn hình hiển thị lúc sáng lúc tối, các phím bấm phản hồi chậm, phải nhập mật khẩu nhiều lần mới nhận hoặc phát ra tiếng bíp bất thường, rất có thể pin đã yếu hoặc bảng mạch bắt đầu gặp vấn đề.

Không ít trường hợp chủ nhà chủ quan vì két vẫn mở được. Đến khi pin cạn hoàn toàn hoặc bảng điều khiển ngừng hoạt động mới phát hiện thì việc mở két sẽ phức tạp và tốn kém hơn nhiều. Vì vậy, ngay khi thấy khóa điện tử có dấu hiệu hoạt động thiếu ổn định, nên thay pin mới và kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Bên trong két xuất hiện hơi ẩm hoặc có mùi lạ

Đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua nhất. Nhiều người cho rằng két sắt kín hoàn toàn nên sẽ không chịu ảnh hưởng của môi trường. Trên thực tế, nếu đặt két ở nơi có độ ẩm cao hoặc lâu ngày không mở để kiểm tra, bên trong vẫn có thể xuất hiện hơi ẩm. Biểu hiện dễ nhận thấy là giấy tờ có cảm giác mềm, xuất hiện mùi ẩm mốc, đồ kim loại bị xỉn màu hoặc có những đốm gỉ nhỏ. Những dấu hiệu này cho thấy môi trường bên trong két không còn lý tưởng để bảo quản tài sản quan trọng. Để hạn chế tình trạng trên, nên đặt két ở vị trí khô ráo, tránh sát tường ẩm hoặc nền nhà dễ ngưng tụ hơi nước. Đồng thời, có thể sử dụng gói hút ẩm chuyên dụng và kiểm tra định kỳ để kịp thời thay mới khi cần.

Vì sao gọi là cây máu chó?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

két sắt

bất thường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại