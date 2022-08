3 cuốn sách giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, đọc để thấy cuộc sống đầy viên mãn

Bạn có thể đã nghe đến câu nói: "Sách là cửa sổ mở ra thế giới". Sách mở mang tâm trí của chúng ta đến những bối cảnh và thực tế mới. Song sách cũng có thể là cửa sổ cho chính chúng ta, giúp chúng ta khám phá điều khiến ta hạnh phúc và làm việc hiệu quả.

Đối với học giả về hạnh phúc - Tiến sĩ Kortni Alstor, sách là công cụ cơ bản trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và thể chất của cô. Sách đã giúp Alston thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình tại nơi làm việc.

Chia sẻ với CNBC Make It, Alston cho biết: "Sách có rất nhiều nguồn tài nguyên tuyệt vời, thực sự có thể giúp các cá nhân thăng hoa. Chúng khuyến khích mọi người lạc quan, giúp người đọc hiểu được giá trị và tác động của hạnh phúc".

Từ lạm phát đến dịch bệnh, có rất nhiều yếu tố gây căng thẳng trên thế giới. Song điều quan trọng là mọi người phải nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của mình.

Do đó, Alston đã giới thiệu 3 cuốn sách self-help (sách tự lực) giúp bạn cảm thấy viên mãn hơn trong cuộc sống.

Đi tìm hạnh phúc cuộc sống

Nếu bạn từng tự hỏi "Ý nghĩa thật sự cùa hạnh phúc là gì" hay "Làm thế nào để duy trì hạnh phúc trong cuộc sống", đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách có tựa đề gốc "The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want" (tạm dịch: Đề án hạnh phúc) của tác giả Sonja Lyubomirsky được ví như kim chỉ nam để bạn hiểu hạnh phúc là gì, cách tìm kiếm và cách giữ hạnh phúc.

Lyubomirsky, giáo sư và nhà tâm lý học xã hội, cùng với hai đồng nghiệp đã thực hiện cuộc phân tích tổng hợp gồm 225 nghiên cứu để tìm ra lợi ích của hạnh phúc. Các tác giả phát hiện ra rằng những người hạnh phúc có năng suất và sáng tạo cao hơn trong công việc. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, có nhiều bạn bè hơn, có hệ thống miễn dịch mạnh hơn và kiên cường hơn trước căng thẳng.

Trang bìa cuốn "The How of Happiness". Ảnh: Amazon.

Trắc ẩn với chính bản thân mình

Thể hiện lòng tốt là điều quan trọng để chăm sóc bản thân. Đồng thời việc làm này cũng đóng vai trò trong cách bạn yêu cầu người khác đối xử với mình.

Các chuẩn mực giới trong xã hội buộc phụ nữ phải ăn nói nhẹ nhàng và dịu dàng. Song trong cuốn sách có tựa gốc "Fierce Self-Compassion: How Women Can Harness Kindness To Speak Up, Claim Their Power, and Thrive" (tạm dịch: Lòng trắc ẩn mãnh liệt với bản thân), tác giả Neff khuyến khích phụ nữ trở nên mạnh mẽ và tự chủ trong một số bối cảnh, từ nơi làm việc đến các mối quan hệ cá nhân.

Tác giả muốn cung cấp cho người đọc công cụ giúp họ tự chữa lành vết thương lòng, tạo ra thế giới công bằng, bình đằng. Sử dụng kinh nghiệm sống và nhiều năm nghiên cứu của chính mình, Neff đặt mục tiêu giúp phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

Bìa cuốn "Fierce Self-Compassion". Ảnh: Amazon.

Công việc cũng có niềm vui và ý nghĩa

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, mọi người liên tục chia sẻ những điểm nổi bật trong cuộc sống và công việc của họ lên mạng xã hội để mọi người biết đến.

Mặt khác, một người thiếu niềm vui trong công việc có thể cảm thấy chút "chạnh lòng" khi thấy người khác làm việc với tinh thần vui vẻ, có mục đích và thành công.

Tuy nhiên, hai tác giả Bryan Dik và Ryan Duffy cho rằng mọi người không nhất thiết nên cảm thấy chán nản như vậy. Dik và Duffy tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong công việc của họ. Với cuốn "Make Your Job A Calling: How the Psychology of Vocation Can Change Your Life at Work", cặp tác giả phân tích thế nào "tiếng gọi" và cách tìm ra ý nghĩa trong công việc.

Được viết dựa trên các nghiên cứu khoa học, cuốn sách là một lộ trình để đạt được hạnh phúc thực sự trong môi trường làm việc và trong cuộc sống.