Biết lắng nghe khi bạn buồn, bình tĩnh lúc cả nhóm lúng túng, lại chẳng ngại lên tiếng nhờ giúp đỡ… Đó là những nét đáng yêu thường được nhắc đến ở những cung hoàng đạo nhí này.

Có những bạn nhỏ đi đến đâu cũng dễ kết bạn. Trong lớp, bé sẵn sàng chia sẻ đồ dùng; khi chơi cùng nhau, bé biết chờ đến lượt; thấy bạn im lặng khác thường, bé lại nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đang buồn à?”.

Sự khéo léo ấy thể hiện qua những lời nói, hành động rất nhỏ mỗi ngày. Biết để ý cảm xúc của người khác, diễn đạt mong muốn của mình và cùng tìm cách giải quyết khi có bất đồng giúp trẻ xây dựng những tình bạn ấm áp.

Trong những câu chuyện vui về tính cách cung hoàng đạo, ba bạn nhỏ dưới đây thường nổi bật với nét duyên ấy.

1. Thiên Bình nhí: Tinh tế, biết lắng nghe và thích giúp các bạn làm hòa

Thiên Bình nhí thường khá nhạy với bầu không khí xung quanh. Hai người bạn vừa giận nhau, bé có thể đã nhận ra qua cách cả hai quay mặt đi hoặc không chịu ngồi cạnh.

Thay vì vội bênh một người, Thiên Bình thích nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Bé có thể hỏi: “Cậu tưởng bạn cố tình làm hỏng à? Hay mình hỏi lại bạn xem?”.

Khi cả nhóm tranh nhau một món đồ chơi, Thiên Bình cũng hay nghĩ tới cách chia lượt để ai cũng được tham gia. Sự mềm mỏng giúp lời đề nghị của bé dễ được đón nhận hơn.

Với bạn bè, Thiên Bình là người có thể ngồi nghe một câu chuyện dài, vui cùng niềm vui của bạn và nhớ hỏi thăm chuyện khiến bạn buồn hôm trước. Nhờ vậy, khi bé gặp khó khăn, các bạn cũng thường sẵn lòng giúp lại.

Tuy nhiên, đôi lúc Thiên Bình mải giữ hòa khí mà ngại nói điều mình muốn. Bố mẹ có thể khuyến khích con bày tỏ: “Lần này tớ muốn chọn trò chơi” hoặc “Tớ không thích cậu nói như vậy”.

Khi biết quan tâm tới cả cảm xúc của mình, sự dịu dàng của Thiên Bình sẽ đi cùng sự tự tin.

2. Sư Tử nhí: Có tinh thần dẫn dắt, biết động viên cả nhóm

Sư Tử nhí thường hào hứng khi được nhận nhiệm vụ. Trong một buổi biểu diễn, trò chơi tập thể hay bài làm nhóm, bé thích góp sức và giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Khi gặp tình huống bất ngờ, một Sư Tử biết giữ bình tĩnh có thể trở thành chỗ dựa cho các bạn. Mô hình đang làm bị đổ, bé sẽ rủ: “Mình dựng lại phần dưới trước nhé”. Có bạn quên lời, bé khẽ nhắc rồi cùng bạn tiếp tục.

Điểm đáng quý là Sư Tử có thể truyền sự hào hứng cho người bên cạnh. Một câu “Cậu thử đi, tớ làm cùng cậu” đôi khi giúp người bạn nhút nhát mạnh dạn hơn nhiều.

Sư Tử cũng thích được thầy cô tin tưởng. Khi nhận ra con có trách nhiệm, biết phối hợp và giữ lời, người lớn thường sẵn sàng giao cho bé thêm cơ hội thử sức.

Để khả năng dẫn dắt phát triển tốt, bé cần học cách lắng nghe những ý kiến khác mình. Bố mẹ có thể hỏi: “Nhóm con có những cách làm nào?”, “Bạn ấy đề nghị gì mà con thấy hay?”.

Biết chia sẻ vai trò và ghi nhận công sức của bạn sẽ giúp Sư Tử trở thành một người đồng đội được yêu quý.

3. Song Tử nhí: Nhanh nhạy, dễ bắt chuyện và biết tìm người hỗ trợ

Song Tử nhí thường có nhiều câu hỏi, nhiều ý tưởng và cũng rất thích trò chuyện. Gặp bạn mới, bé dễ tìm được chuyện để nói: Một chiếc cặp có hình nhân vật quen thuộc, một cuốn truyện hay món đồ chơi cả hai cùng thích.

Sự linh hoạt giúp Song Tử thích nghi khá nhanh. Nếu trò chơi hiện tại khiến vài bạn không hào hứng, bé có thể đề xuất cách khác để mọi người cùng tham gia.

Khi gặp điều chưa biết, Song Tử cũng thường sẵn sàng hỏi. Không tìm thấy sách thì hỏi cô thư viện, chưa hiểu nhiệm vụ thì nhờ thầy cô giải thích, làm mô hình gặp khó thì tìm người bạn có kinh nghiệm.

Biết tìm đúng sự hỗ trợ giúp bé có thêm cơ hội học hỏi. Những cuộc trò chuyện vui vẻ cũng dễ mang đến cho Song Tử những tình bạn mới và những người sẵn lòng hướng dẫn.

Điều bé cần rèn thêm là kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, giữ lời đã hứa và theo đuổi việc mình bắt đầu. Khi sự nhanh nhạy đi cùng tinh thần trách nhiệm, Song Tử sẽ khiến người khác càng tin tưởng.

Thiên Bình mang đến sự hòa nhã, Sư Tử tiếp thêm tự tin, Song Tử giúp mọi người dễ kết nối. Mỗi bé có một nét đáng yêu riêng.

Qua từng lần chia sẻ đồ chơi, giải quyết hiểu lầm hay cùng hoàn thành một nhiệm vụ, trẻ dần học cách chăm sóc các mối quan hệ. Những người bạn tốt và sự hướng dẫn tận tình của người lớn cũng từ đó trở thành nguồn động viên trên hành trình lớn lên của con.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm