3 con giáp sắp mở thêm nguồn thu mới, quý nhân mang cơ hội đến tận cửa

Theo quan niệm tử vi dân gian, tuổi Tý, Ngọ và Dậu có thể đón thêm một nguồn thu trong thời gian tới, phần lớn đến từ sự giới thiệu và hỗ trợ của người quen.

Kiếm tiền đôi khi không chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà còn phụ thuộc vào việc có ai đó nhìn thấy khả năng của bạn và sẵn sàng đưa cho bạn một cơ hội. Thời gian tới có 3 con giáp dễ gặp những người như vậy. Một lời giới thiệu, một tin nhắn hoặc một cuộc gọi tưởng như bình thường có thể mở ra một công việc mới, giúp họ có thêm khoản thu nhập bên cạnh nguồn tiền hiện tại.

Tuổi Tý: Có người đưa đường, mở thêm một nguồn thu ổn định

Người tuổi Tý được dự báo sẽ có những chuyển biến mới về tiền bạc trong thời gian tới, nhưng điểm đáng chú ý là cơ hội này không hoàn toàn do họ tự tìm kiếm mà đến từ một người khác giới thiệu.

Người xuất hiện có thể là đồng nghiệp cũ hoặc một người bạn từng quen trong một dịp nào đó. Người này khá am hiểu một lĩnh vực nhất định và sẽ đề cập với tuổi Tý về một công việc có thể giúp kiếm thêm tiền, ban đầu có thể chỉ được xem như một khoản thu phụ.

Tuổi Tý vốn nhanh nhạy nên khi nghe qua sẽ có khả năng nhận ra công việc có phù hợp với mình hay không. Nếu thấy khả thi, họ có thể bắt tay làm ngay. Công việc này không đòi hỏi bỏ ra quá nhiều vốn, chủ yếu cần thời gian và công sức. Nhờ khả năng học hỏi nhanh và làm việc khá linh hoạt, tuổi Tý có thể sớm bắt nhịp.

Khoản tiền kiếm được ban đầu có thể chưa lớn, nhưng ưu điểm là tương đối đều đặn, mỗi tháng có thêm một khoản để trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Khi công việc đã quen tay, nguồn thu này có thể trở thành một hướng đi lâu dài hơn thay vì chỉ là khoản tiền kiếm thêm nhất thời.

Điều tuổi Tý cần nhớ là đừng cố gắng tự xoay xở mọi thứ. Người đưa họ vào công việc này được xem là quý nhân trong câu chuyện. Nếu có điều chưa rõ, hãy chủ động hỏi; nếu gặp khó khăn, cũng nên nói ra để nhận được sự hỗ trợ. Sau khi làm quen với công việc, tuổi Tý còn có thể thông qua người này gặp thêm những người cùng lĩnh vực, từ đó mở rộng các mối quan hệ và có thêm cơ hội.

Tuổi Ngọ: Công việc mới tự tìm đến, kiếm thêm nhờ năng lực sẵn có

Với tuổi Ngọ, nguồn thu mới lại đến theo một cách khá trực tiếp: Có người chủ động tìm đến giao việc. Người giới thiệu có thể là một người bạn mà tuổi Ngọ từng giúp đỡ trước đây hoặc một người từng nghe về năng lực của họ thông qua một mối quan hệ chung. Người này đang có một công việc cần người thực hiện và cho rằng tuổi Ngọ có đủ khả năng nên chủ động hỏi xem họ có muốn nhận hay không.

Điểm thuận lợi là công việc mới không xung đột với công việc chính, có thể tranh thủ thời gian ngoài giờ để thực hiện. Vì công việc đòi hỏi năng lực nhất định nên mức thù lao cũng được mô tả là tốt hơn những công việc làm thêm thông thường.

Tuổi Ngọ vốn không ngại thử việc mới, có việc thì làm, có cơ hội thì nắm bắt. Sau vài lần thực hiện, họ có thể dần hiểu cách vận hành và tiếp tục nhận thêm những công việc tương tự. Tử vi học cũng nhấn mạnh một đặc điểm của tuổi Ngọ: Khi kiếm được tiền nhờ sự giới thiệu của ai đó, họ thường nhớ đến người đã giúp mình và biết cách duy trì mối quan hệ.

Chính điều này có thể tạo thành một vòng kết nối mới. Một người giới thiệu việc, rồi từ người đó lại biết thêm những người khác, cơ hội vì thế tiếp tục mở rộng. Nguồn thu mới của tuổi Ngọ không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn từ mạng lưới quan hệ được xây dựng trong quá trình làm việc.

Vì vậy, thời gian tới tuổi Ngọ nên để ý cả những người bạn không thường xuyên liên lạc. Một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn từ một người lâu ngày không gặp đôi khi cũng có thể là khởi đầu của một công việc mới.

Tuổi Dậu: Người thân hoặc bạn lâu năm mang đến cơ hội phù hợp

Tuổi Dậu được dự báo có thay đổi về thu nhập nhờ một người mà họ vốn tin tưởng. Người này có thể là họ hàng hoặc một người bạn lâu năm.

Khác với tuổi Tý, cơ hội của tuổi Dậu không phải một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Người quen có thể mang đến một thông tin hoặc giới thiệu một hướng đi có liên quan tới những gì tuổi Dậu đã tích lũy từ trước. Chính nền tảng sẵn có khiến họ trở thành người được nghĩ tới đầu tiên khi cơ hội xuất hiện.

Người tuổi Dậu vốn cẩn thận, nên sẽ không vội vàng bắt tay vào làm ngay. Họ có xu hướng tìm hiểu rõ tình hình, hỏi kỹ các điều kiện và tính toán cụ thể trước khi quyết định. Đây cũng được xem là lợi thế khi bắt đầu một nguồn thu mới, bởi thay vì chỉ nghe lời giới thiệu, họ sẽ tự mình kiểm tra xem công việc có thực sự phù hợp hay không.

Tử vi học cho rằng hướng đi này có ưu điểm là sau khi thiết lập quy tắc và quy trình ban đầu, công việc về sau không cần phải liên tục bỏ quá nhiều công sức để duy trì. Khả năng sắp xếp, lên kế hoạch và xử lý chi tiết của tuổi Dậu có thể giúp họ nhanh chóng đưa mọi thứ vào nề nếp.

Trong một, hai tháng đầu, nguồn thu có thể chưa cao vì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng từ khoảng tháng thứ ba trở đi, nếu mọi thứ vận hành thuận lợi, khoản tiền này được dự đoán sẽ dần ổn định hơn.

Trong quá trình đó, tuổi Dậu cũng có thể gặp một số vấn đề nhỏ liên quan đến chi tiết. Thay vì tự mình xử lý tất cả, họ được khuyên nên tìm đến người đã giới thiệu cơ hội ban đầu. Người này được xem là quý nhân, có thể đưa ra lời khuyên hoặc hỗ trợ khi cần.

Điểm chung của cả 3 con giáp là nguồn thu mới không xuất hiện từ một kế hoạch quá xa vời, mà bắt đầu từ những mối quan hệ đã có sẵn: Đồng nghiệp cũ, bạn bè, người quen, họ hàng hoặc một người từng được mình giúp đỡ.

Vì vậy, nếu đang muốn tìm thêm một hướng kiếm tiền, có lẽ điều đầu tiên không phải là chạy đi tìm kiếm một cơ hội thật lớn. Hãy để ý những lời giới thiệu, những lời hỏi thăm từ người quen và những công việc có vẻ nhỏ nhưng phù hợp với năng lực hiện tại. Một công việc làm thêm ban đầu có thể chưa mang lại khoản tiền đáng kể, nhưng nếu làm tốt và xây dựng được uy tín, nó có thể mở ra thêm nhiều mối quan hệ và cơ hội khác.

Theo quan niệm tử vi dân gian, tuổi Tý, tuổi Ngọ và tuổi Dậu là 3 con giáp được dự báo có khả năng mở thêm nguồn thu trong thời gian tới. Dù vậy, vận may chỉ nên xem là yếu tố tham khảo; việc có biến một cơ hội thành thu nhập thực tế hay không vẫn phụ thuộc vào năng lực, sự chủ động và cách mỗi người đánh giá rủi ro trước khi bắt tay vào làm.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo