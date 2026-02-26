3 con giáp ôm trọn lộc trời ngày Vía Thần Tài (10/1 Âm lịch): Bước ra cửa là gặp quý nhân, đánh đâu thắng đó

Trong quan niệm của người Việt mình từ xưa đến nay, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch mang một ý nghĩa tâm linh và phong thủy vô cùng đặc biệt. Đây là ngày Vía Thần Tài, khoảnh khắc mà cửa trời mở rộng, các vị thần ban phát tài lộc xuống nhân gian để khởi đầu một năm mới sung túc, ấm no. Có những người cả năm cũ chật vật, mưu sự khó thành, nhưng chỉ cần nắm bắt đúng cát khí của ngày này là vận trình thay đổi ngoạn mục như cá chép hóa rồng.

Theo sự dịch chuyển của các vì sao trên lá số tử vi, đúng vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm nay, có 3 con giáp được hồng ân của đất trời che chở mạnh mẽ nhất. Một dải năng lượng may mắn đỏ rực sẽ bao bọc lấy những bản mệnh này, giúp họ xua tan mọi xui xẻo tăm tối của năm cũ và tự tin bước lên thảm đỏ của sự giàu sang.

Không chỉ trúng đậm về đường tiền bạc, công danh sự nghiệp của họ cũng có những bước tiến thần tốc, gia đạo bình an, hạnh phúc viên mãn. Hãy cùng xem bạn hay người thân trong gia đình có may mắn nằm trong danh sách "con cưng của Thần Tài" đợt này không nhé.

1. Tuổi Tuất: Trút bỏ gánh nặng, đón lộc lá ngập nhà bước sang trang mới

Năm qua có thể là một khoảng thời gian khá mệt mỏi với những người cầm tinh con chó khi họ phải gồng gánh nhiều áp lực từ công việc đến chuyện gia đình, đôi khi làm nhiều nhưng hưởng chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng, thời thế tạo anh hùng, đúng ngày mùng 10 tháng Giêng này, vận mệnh của người tuổi Tuất sẽ có một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục.

Những rắc rối tồn đọng bỗng dưng tìm được hướng giải quyết êm đẹp nhờ sự xuất hiện của một vị quý nhân lớn tuổi. Trong ngày Vía Thần Tài, tuổi Tuất không cần phải mưu cầu những thứ quá cao xa, chỉ cần giữ một tâm thế bình hòa, chăm chỉ làm tốt công việc hiện tại thì cơ hội kiếm tiền sẽ tự động gõ cửa.

Đó có thể là một khoản tiền thưởng nóng bất ngờ, một bản hợp đồng béo bở được ký kết phút chót, hoặc thậm chí là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả. Người tuổi Tuất vốn dĩ thật thà, thẳng thắn và sống có tâm, nên những phước báu họ nhận được trong ngày hôm nay chính là quả ngọt được kết tinh từ sự tử tế mà họ đã gieo trồng trong suốt thời gian dài vừa qua.

2. Tuổi Hợi: Thần Tài gõ cửa, làm một hưởng mười, tiền bạc rủng rỉnh

Trời sinh những người tuổi Hợi đã mang trong mình phúc khí dồi dào, đi đến đâu cũng có người thương kẻ mến. Tuy nhiên, không phải lúc nào vận may cũng mỉm cười trọn vẹn. Phải đợi đến đúng mùng 10 tháng Giêng năm nay, kho báu của người tuổi Hợi mới thực sự được khai mở.

Năng lượng tích cực của ngày Vía Thần Tài chiếu rọi trực tiếp vào cung Tài Lộc của bản mệnh này, giúp họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu đang ấp ủ một dự án kinh doanh, một kế hoạch đầu tư hay đơn giản là muốn thử sức ở một lĩnh vực mới, đây chính là thời điểm vàng để tuổi Hợi "xuất chiêu". Sự nhạy bén với thời cuộc cộng thêm trực giác sắc bén sẽ dẫn dắt họ đến với những quyết định mang tính bước ngoặt, sinh lời gấp năm gấp mười lần so với vốn liếng bỏ ra.

Không chỉ rủng rỉnh về mặt tiền bạc, tinh thần của tuổi Hợi trong ngày này cũng vô cùng phấn chấn, vui vẻ, tạo ra một luồng sinh khí ấm áp lan tỏa đến mọi thành viên trong gia đình, báo hiệu một năm mới gia đạo an khang, vạn sự như ý.

3. Tuổi Mùi: Cát tinh soi chiếu, sự nghiệp thăng hoa, tài vận rực rỡ

Với những người tuổi Mùi, ngày mùng 10 tháng Giêng không chỉ đơn thuần là một ngày cầu tài lộc mà còn là cột mốc đánh dấu sự thăng hoa rực rỡ trên con đường sự nghiệp. Sự mềm mỏng, khéo léo và trí thông minh thiên bẩm của tuổi Mùi sẽ được phát huy tối đa trong ngày hôm nay, giúp họ ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên và đối tác.

Những ý tưởng sáng tạo mà họ đưa ra không chỉ được đánh giá cao mà còn nhanh chóng được đưa vào thực tiễn, mang lại nguồn doanh thu khổng lồ. Con đường kiếm tiền của tuổi Mùi bỗng trở nên thênh thang hơn bao giờ hết, tiền từ nhiều nguồn cứ thế tấp nập chảy về túi.

Đặc biệt, với những người tuổi Mùi đang làm công việc tự do hoặc kinh doanh buôn bán, ngày hôm nay hứa hẹn sẽ "cháy hàng", khách khứa tấp nập lộc lá thu về đếm không xuể. Tuy nhiên, dù tiền bạc có rủng rỉnh đến mấy, người tuổi Mùi cũng nên nhớ trích ra một khoản nhỏ để làm việc thiện hoặc mua một chút vàng cất két trong ngày này để giữ vía Thần Tài, cầu mong cho tài lộc được lưu giữ bền lâu và sinh sôi nảy nở quanh năm.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)