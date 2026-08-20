3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Năm, 20/8/2026

Tử vi học có nói đây sẽ là 3 con giáp gặt hái nhiều lộc lá nhất trong ngày thứ Năm, 20/8.

Ngày thứ Năm, 20/8/2026, tức ngày 8 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Lộ Bàng Thổ, nghĩa là vùng đất ven đường đi đã được vùi lấp và định hình bằng phẳng. Bản chất của nạp âm này là sự kiên định, vững chãi, luôn tuân thủ nguyên tắc và sở hữu khả năng chịu đựng áp lực rất cao để tích lũy nội lực.

Trong ngày này, hành Thổ gặp Thủy khí của tháng Bính Thân tạo nên mối quan hệ khắc chế, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực nhiều hơn mới thu được thành quả. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của ngọn lửa bình minh từ thiên can Bính, viên ngọc Thổ sẽ được tôi luyện để trở nên sáng rõ và mở ra nhiều cơ hội bứt phá tài lộc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp sở hữu vận trình tài lộc đột phá nhất trong ngày Bính Dần.

Con giáp tuổi Ngọ: Tam hợp hỗ trợ - Tài lộc mạnh mẽ

Ngày Bính Dần mở ra cánh cửa Tam Hợp giúp con giáp tuổi Ngọ kích hoạt luồng năng lượng tài lộc mạnh mẽ chưa từng có.

Bản mệnh thể hiện tư duy nhạy bén cùng khả năng nắm bắt xu hướng thị trường cực kỳ xuất sắc ngay từ đầu ngày. Giới kinh doanh tự do liên tiếp đón nhận những đơn hàng có giá trị lớn từ những phân khúc khách hàng hoàn toàn mới.

(Ảnh minh họa)

Năng lượng đồng hành từ thiên can Bính giúp các kế hoạch hùn vốn hay mở rộng mặt bằng của tuổi Ngọ diễn ra vô cùng thuận lợi. Người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với cấp trên nhờ những ý tưởng đột phá mang lại doanh thu cao cho công ty. Dòng tiền lưu động đổ về tài khoản liên tục giúp bạn tháo gỡ mọi nút thắt chi tiêu phát sinh trong tuần.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn hiện thực hóa các quyết định đầu tư dài hạn vào tài sản cố định. Cát khí vượng phát đem lại cho con giáp này một khoản tiền thưởng bất ngờ hoặc một món quà có giá trị từ người thân. Hãy tin tưởng vào chiến lược tài chính hiện tại và tiếp tục tăng tốc để gặt hái thêm nhiều quả ngọt.

Con giáp tuổi Tuất: Tam hợp chống lưng - Thu nhập tăng cao

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi Dần của ngày, người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Năm với vị thế của một kẻ dẫn đầu về tài lộc.

Bản mệnh rũ bỏ được hoàn toàn những áp lực tài chính trước đó nhờ sự xuất hiện của những nguồn thu nhập thụ động mới. Những dự án tưởng chừng như đóng băng bỗng nhiên kích hoạt trở lại và mang về khoản lợi nhuận vượt mức kỳ vọng.

(Ảnh minh họa)

Sự quyết đoán trong tư duy giúp người làm chủ doanh nghiệp chốt nhanh các thương vụ mua bán có biên độ sinh lời lớn. Đối với những người làm văn phòng, kỹ năng đàm phán xuất sắc giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở cho tập thể.

Tiền bạc rủng rỉnh trong tay tạo điều kiện cho bạn nâng cấp công cụ làm việc hoặc đầu tư vào các khóa học chuyên sâu. Vận may gõ cửa còn giúp tuổi Tuất dễ dàng thu hồi các khoản nợ khó đòi từ những đối tác cũ. Con giáp này nên tận dụng tối đa khung giờ hoàng đạo trong ngày để tiến hành các giao dịch chuyển tiền hoặc ký kết hợp tác. Hãy trích lập ngay một quỹ dự phòng thông minh để bảo toàn thành quả tài chính rực rỡ này.

Con giáp tuổi Hợi: Lục Hợp soi rọi - May mắn tài chính

Cục diện Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Hợi một ngày Bính Dần ngập tràn cát khí và may mắn về mặt tiền bạc.

Bản mệnh được ví như thỏi nam châm thu hút tài lộc khi các cơ hội kiếm tiền liên tục tự tìm đến tận cửa. Người làm kinh doanh online hay trực tiếp đều chứng kiến doanh số tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ chiến lược tiếp thị độc đáo.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh trợ lực giúp tuổi Hợi tìm được nguồn hàng chất lượng cao với mức giá ưu đãi, tối ưu hóa tối đa chi phí vận hành. Công việc chính tiến triển hanh thông kéo theo các khoản thưởng nóng và phụ cấp tăng cao ngoài mong đợi.

Sự xuất hiện của quý nhân là người lớn tuổi mang đến tuổi Hợi những lời khuyên đầu tư vô cùng đắt giá trên thị trường. Dòng tiền dồi dào giúp tâm trạng con giáp này trở nên thư thái, an tâm mua sắm và chăm lo cho cuộc sống gia đình. Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một khoản chi tiêu xa xỉ sau chuỗi ngày nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Hãy tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực này để hành trình tích lũy tài sản phía trước ngày càng bền vững.

* Lưu ý chung:

Dù đang đón nhận luồng cát khí tài lộc mạnh mẽ nhưng cả ba con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi vẫn cần đặc biệt đề phòng cục diện Dần Thân Tỵ Hợi xung chiếu lẫn nhau giữa ngày và tháng. Sự xung khắc mạnh mẽ của trục địa chi này rất dễ kích hoạt những tranh chấp bất ngờ liên quan đến giấy tờ pháp lý hoặc tranh giành lợi ích nội bộ.

Hãy kiểm tra thật kỹ các điều khoản giao dịch, ký kết hợp đồng bằng sự tỉnh táo và tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt. Thổ khí của ngày Lộ Bàng Thổ tuy vững chãi nhưng dễ gây ra tâm lý bảo thủ, vì vậy bạn cần linh hoạt thích ứng với các biến động thị trường thay vì khư khư giữ nguyên lối mòn cũ. Cuối ngày, hãy dành thời gian dọn dẹp không gian sống và chú ý các vấn đề về hệ hô hấp do ảnh hưởng của thời tiết giao mùa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.