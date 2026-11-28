Theo các chuyên gia phong thủy, đây là 3 con giáp sẽ gom trọn may mắn và tài lộc trong ngày cuối tuần, thứ Bảy, 28/11 này.

Ngày thứ Bảy, 28/11/2026, tức 20 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thiên Hà Thủy, tượng trưng cho dòng nước mưa từ trên trời rơi xuống, mang lại sự tươi mát và nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi. Sự kết hợp giữa thiên can Bính thuộc dương Hỏa và địa chi Ngọ thuộc dương Hỏa tạo nên nguồn năng lượng nhiệt huyết, bùng nổ và đầy sức sống nhưng cũng dễ gây ra sự nóng nảy nếu thiếu đi sự tiết chế của nước trời.

Nhờ có tính chất thanh khiết, vô tư và bao dung của Thiên Hà Thủy, nguồn năng lượng trong ngày này giúp xua tan sự khô cằn, khơi thông tư duy sáng tạo và mang lại nhiều cơ hội mới mẻ cho các kế hoạch giao thương. Tuy nhiên, vì nước mưa từ trên cao thường đến nhanh và khó kiểm soát lưu lượng nên các công việc tiến hành trong ngày Bính Ngọ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tâm thế bình tĩnh để đón nhận cát lành trọn vẹn nhất.

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp dễ có vận trình thuận lợi, suôn sẻ với túi tiền rủng rỉnh nhất trong ngày Bính Ngọ, 28/11 này.

Con giáp tuổi Dần: Tam hợp nâng đỡ - Tài lộc thăng hoa

Nhờ cục diện Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất nâng đỡ mạnh mẽ, người tuổi Dần sẽ là con giáp bước vào ngày thứ Bảy với vận trình tài chính vô cùng rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư đang triển khai bỗng dưng hanh thông bất ngờ, giúp bản mệnh dễ dàng chốt được những đơn hàng giá trị lớn ngay dịp cuối tuần.

(Ảnh minh họa)

Người làm nghề tự do, dịch vụ hoặc buôn bán lẻ đón lượng khách hàng tăng vọt, doanh thu chảy về túi liên tục không ngừng nghỉ. Đối với người làm công ăn lương, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra cơ hội nhận thưởng nóng hoặc hoa hồng hậu hĩnh. Vận quý nhân vượng phát còn mang đến cho con giáp này những lời khuyên đầu tư sáng suốt từ người đi trước, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính.

Bản mệnh cũng rất nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng thị trường, biết cách biến những ý tưởng mới mẻ thành nguồn lợi nhuận thực tế đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng bạn vẫn nên giữ sự tỉnh táo, tránh vung tay quá trán vào những cuộc vui xã giao hoặc mua sắm cảm tính. Việc trích một phần thu nhập để tái đầu tư hoặc gửi tiết kiệm tích lũy sẽ giúp tuổi Dần củng cố nền tảng vật chất vững chắc cho giai đoạn cuối năm. Nhìn chung, đây là ngày vàng để con giáp tuổi Dần tự tin khẳng định bản lĩnh kiếm tiền và tận hưởng trọn vẹn thành quả lao động của mình.

Con giáp tuổi Tuất: Cát tinh hội tụ - Tiền bạc đầy kho

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với ngày Bính Ngọ, người tuổi Tuất sẽ là con giáp sở hữu vận may tiền bạc vượng phát, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều cát lành. Năng lượng tích cực từ ngày Hỏa vượng giúp bản mệnh giải quyết êm đẹp mọi vướng mắc tài chính tồn đọng, khơi thông dòng tiền bị ách tắc bấy lâu nay.

(Ảnh minh họa)

Những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính hoặc thương mại điện tử có cơ hội ký kết hợp đồng béo bở với tỷ suất sinh lời vượt ngoài mong đợi. Người làm văn phòng dù là ngày nghỉ cuối tuần vẫn có thể nhận được tin vui về việc tăng lương, duyệt dự án mới hoặc khoản phụ cấp xứng đáng với công sức bỏ ra. Bên cạnh nguồn thu nhập chính ổn định, con giáp này còn có duyên đón nhận lộc trời ban như trúng thưởng nhỏ, được tặng quà giá trị hoặc thu hồi thành công nợ cũ.

Sự chân thành, uy tín và tác phong làm việc chuyên nghiệp chính là thỏi nam châm thu hút nhiều đối tác tiềm năng tự tìm đến hợp tác với bạn. Dẫu vận trình đang lên cao, tuổi Tuất vẫn cần đề phòng tâm lý chủ quan, tuyệt đối không nghe theo lời rủ rê đầu tư lướt sóng thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng. Biết cách quản lý ngân sách thông minh và duy trì thói quen chi tiêu có chừng mực sẽ giúp bạn bảo toàn túi tiền một cách trọn vẹn nhất. Có thể nói, sự bứt phá mạnh mẽ về cả danh tiếng lẫn tiền tài chính là điểm sáng rực rỡ nhất của tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này.

Con giáp tuổi Mùi: Lục hợp tương phùng - Phú quý ngập tràn

Được cục diện Lục Hợp Ngọ - Mùi che chở, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ được tận hưởng một ngày thứ Bảy vô cùng êm ấm, thuận lợi và dồi dào vượng khí về mặt tiền bạc. Sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp vốn là đặc trưng của con giáp này sẽ hỗ trợ lớn cho bản mệnh dễ dàng thuyết phục khách hàng và đối tác, mang về nguồn doanh thu ấn tượng cho công việc kinh doanh.

(Ảnh minh họa)

Người làm nghề sáng tạo, nghệ thuật hoặc ẩm thực sẽ có một ngày bội thu nhờ những sản phẩm chất lượng được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Đối với người làm công ăn lương, sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên giúp bạn xử lý gọn gàng mọi đầu việc, tạo tiền đề vững chắc cho đợt xét thưởng cuối năm. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc khoản đầu tư dài hạn bắt đầu sinh lời đều đặn, giúp cuộc sống của bản mệnh thêm phần dư dả, thoải mái.

Con giáp này cũng dễ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới cùng chí hướng, mở ra nhiều ý tưởng hợp tác làm ăn đầy triển vọng trong tương lai gần. Dù tài lộc hanh thông, tuổi Mùi vẫn nên giữ kín các kế hoạch tài chính cá nhân, tránh khoe khoang quá mức để không vướng phải sự đố kỵ hay thị phi không đáng có. Việc cân đối hài hòa giữa chi tiêu cho bản thân và tích lũy dự phòng sẽ giúp con giáp này luôn giữ được thế chủ động trước mọi biến động. Kết thúc ngày Bính Ngọ, tuổi Mùi hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện với những bước tiến vững chắc trên con đường chinh phục sự thịnh vượng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm