Tiết Hàn Lộ mở ra giai đoạn cuối thu, cũng là thời điểm 3 con giáp được cho là có vận trình sáng hơn, dễ đón tin vui về công việc và tài lộc.

Tiết Hàn Lộ năm 2026 bắt đầu vào ngày 8/10/2026 và kéo dài đến hết ngày 22/10, trước khi bước sang tiết Sương Giáng. Đây là thời điểm thời tiết chuyển lạnh rõ rệt, cũng là giai đoạn cuối thu trong hệ thống 24 tiết khí. Trong quan niệm tử vi, mỗi tiết khí lại mang một trường khí riêng, có thể tạo ra những thay đổi nhất định trong vận trình của 12 con giáp. Với Hàn Lộ, 3 con giáp dưới đây được xem là có nhiều cơ hội thuận lợi hơn trong công việc, tiền bạc và các mối quan hệ.

Tuổi Tý: Công việc có bước tiến, tài lộc dần rộng đường

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy, biết quan sát và thường khá linh hoạt trước những thay đổi của hoàn cảnh. Bước vào tiết Hàn Lộ, những ưu điểm này càng có cơ hội được phát huy khi công việc xuất hiện những vấn đề cần xử lý nhanh hoặc những cơ hội đòi hỏi khả năng nắm bắt đúng thời điểm. Đây là giai đoạn tuổi Tý nên chủ động hơn thay vì chỉ chờ cơ hội tìm đến.

Trong công việc, một nhiệm vụ mới hoặc một dự án tưởng như khá bình thường có thể mở ra thêm hướng phát triển cho tuổi Tý. Người làm công sở có thể được giao thêm trách nhiệm, tiếp xúc với những công việc quan trọng hơn hoặc nhận được sự ghi nhận từ cấp trên. Với người kinh doanh, đây cũng là lúc nên chú ý đến khách hàng cũ, các mối quan hệ từng hợp tác và những cơ hội tưởng đã bỏ qua. Không phải cơ hội nào cũng mang lại khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng một mối quan hệ tốt hoặc một dự án thuận lợi có thể tạo nền tảng cho thu nhập về sau.

Vận tài lộc của tuổi Tý trong tiết Hàn Lộ cũng có dấu hiệu tích cực hơn. Tiền bạc chủ yếu đến từ sự chủ động trong công việc và khả năng tận dụng những nguồn lực sẵn có, thay vì trông chờ vào may mắn bất ngờ. Nếu đang có một kế hoạch kiếm thêm thu nhập, tuổi Tý có thể bắt đầu từng bước, nhưng vẫn nên tính toán kỹ dòng tiền và tránh quyết định vội vàng chỉ vì thấy người khác đang có lợi nhuận.

Điều tuổi Tý cần lưu ý là càng có nhiều cơ hội càng dễ bị phân tán. Hàn Lộ có thể mang đến nhiều việc cùng lúc, nhưng không phải việc nào cũng đáng để theo đuổi. Chọn đúng một vài mục tiêu quan trọng và làm đến nơi đến chốn sẽ giúp vận may chuyển thành kết quả thực tế.

Tuổi Thìn: Quý nhân xuất hiện, công việc dễ có tín hiệu đáng mừng

Tuổi Thìn là một trong những con giáp có nhiều động lực khi bước vào giai đoạn Hàn Lộ. Người tuổi này thường có tham vọng và không thích đứng yên quá lâu. Nếu thời gian trước đó công việc có phần chững lại hoặc kế hoạch chưa đạt được kết quả như mong muốn, tiết Hàn Lộ có thể trở thành thời điểm để họ điều chỉnh hướng đi và tìm lại nhịp phát triển.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở công việc và các mối quan hệ. Tuổi Thìn có thể gặp một người sẵn sàng hỗ trợ, giới thiệu cơ hội hoặc đưa ra lời khuyên đúng lúc. Quý nhân ở đây không nhất thiết phải là một người hoàn toàn xa lạ. Đó có thể là cấp trên, đồng nghiệp, đối tác hoặc một người từng có thời gian làm việc cùng. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc tự mình giải quyết tất cả, tuổi Thìn nên cởi mở hơn trong giao tiếp và đừng bỏ qua những lời đề nghị hợp tác phù hợp.

Về tài chính, khi công việc có chuyển biến thì nguồn thu cũng có cơ hội cải thiện. Người làm kinh doanh có thể tìm được khách hàng mới, mở rộng thị trường hoặc nhận thêm một đơn hàng có giá trị. Người làm công ăn lương có thể được giao việc mới, có thêm khoản thưởng hoặc bắt đầu nhìn thấy hướng tăng thu nhập rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, may mắn không đồng nghĩa với việc nên mạo hiểm. Đặc biệt trong chuyện tiền bạc, tuổi Thìn càng có nhiều cơ hội càng cần giữ sự tỉnh táo. Những khoản đầu tư hoặc kế hoạch tài chính chưa hiểu rõ vẫn nên được cân nhắc kỹ. Hàn Lộ phù hợp với việc mở rộng cơ hội nhưng kiểm soát rủi ro, thay vì chạy theo những lời hứa về lợi nhuận nhanh.

Tuổi Hợi: Tài lộc có dấu hiệu tích cực, cuộc sống bớt áp lực

Người tuổi Hợi thường được biết đến với tính cách chân thành, sống khá tình cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, họ không nhất thiết phải là người thích tranh giành vị trí nổi bật, nhưng lại có khả năng tạo dựng quan hệ tốt nhờ sự đáng tin cậy. Bước vào tiết Hàn Lộ, chính những mối quan hệ đã được xây dựng từ trước có thể trở thành nguồn hỗ trợ đáng kể cho tuổi Hợi.

Công việc của tuổi Hợi có xu hướng ổn định hơn. Những việc từng khiến họ phải mất nhiều thời gian xử lý có thể dần tìm được hướng giải quyết. Nếu đang tìm kiếm một công việc mới, tuổi Hợi có thể nhận được thông tin hữu ích thông qua người quen. Nếu đang kinh doanh, khách hàng cũ hoặc những mối quan hệ lâu năm có thể tiếp tục mang đến đơn hàng và cơ hội hợp tác.

Tài chính cũng là điểm sáng đáng chú ý. Tuổi Hợi có thể không phải kiểu “một bước giàu lên”, nhưng dòng tiền có xu hướng đều đặn hơn khi công việc đi vào guồng. Một khoản thu từng bị trì hoãn có thể được giải quyết, một nguồn thu phụ bắt đầu có kết quả hoặc công việc hiện tại mang lại thêm lợi ích ngoài dự kiến. Điều quan trọng là tuổi Hợi nên tận dụng giai đoạn thuận lợi này để củng cố nền tảng tài chính thay vì lập tức nâng mức chi tiêu.

Về cuộc sống cá nhân, Hàn Lộ cũng là thời điểm tuổi Hợi nên dành thêm thời gian cho gia đình và bản thân. Khi tâm lý bớt áp lực, khả năng đưa ra quyết định trong công việc cũng tốt hơn. Không phải lúc nào kiếm được nhiều tiền hơn cũng đồng nghĩa với cuộc sống tốt hơn; với tuổi Hợi, giữ được sự cân bằng và cảm giác an tâm mới là điều đáng giá.

Tiết Hàn Lộ 2026 bắt đầu vào ngày 8/10, đánh dấu giai đoạn thời tiết chuyển lạnh và mùa thu dần đi về cuối. Với 12 con giáp, đây cũng có thể được xem là một khoảng thời gian thích hợp để nhìn lại những kế hoạch đã thực hiện trong thời gian qua, điều chỉnh mục tiêu và chuẩn bị cho chặng cuối năm.

Với tuổi Tý, cơ hội nằm ở khả năng nhanh nhạy và chủ động mở rộng công việc. Tuổi Thìn có lợi thế từ các mối quan hệ và sự hỗ trợ đúng lúc, trong khi tuổi Hợi có thể cảm nhận rõ hơn sự ổn định về công việc và tài chính. Dù vậy, may mắn trong tử vi vẫn chỉ mang tính tham khảo. Điều quyết định kết quả cuối cùng vẫn là cách mỗi người lựa chọn cơ hội, quản lý tiền bạc và hành động trong thực tế.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.