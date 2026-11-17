Thứ Tư ngày 18/11 là ngày Bính Thân, nhằm mùng 10 tháng 10 Âm lịch, mang trực Thu, nghĩa là thu về, thu vén, thu xếp. Đây không phải ngày dành cho những màn khởi đầu hoành tráng, mà là ngày dành cho người chịu ngồi đếm lại những gì mình đã gom góp. Ba con giáp hợp với chi Thân sẽ được trợ lực nhiều nhất.

Cuối năm, nhà nông thường có một việc: Gặt xong thì phơi, phơi xong thì cất, rồi ngồi đếm xem năm nay được bao nhiêu. Thứ Tư 18/11 chính là kiểu ngày như thế. Đây là ngày Bính Thân, mùng 10 tháng 10 âm lịch, mang trực Thu. Bính thuộc Hỏa, Thân thuộc Kim, Hỏa khắc Kim nên ngày này là chế nhật, cát ở mức vừa phải, chứ không rực rỡ. Nạp âm của ngày là Sơn Hạ Hỏa, tức lửa dưới chân núi, ấm âm ỉ chứ không bùng lên. Hợp với những việc từ tốn như hoàn tất công việc dang dở, tích lũy, nạp tài, và không hợp với chuyện lớn như khai trương hay cưới hỏi quy mô.

Ngày còn có Thân tam hợp với Tý và Thìn thành Thủy cục, lại lục hợp với Tỵ. Vậy nên ba cái tên của ngày 18/11 là Tý, Thìn và Tỵ. Về giờ giấc, buổi sáng có giờ Thìn và Tỵ (7 đến 11 giờ) là đẹp, đầu giờ chiều có giờ Mùi (13 đến 15 giờ), còn khung từ 15 đến 19 giờ rơi vào giờ Thân và Dậu, được xếp là giờ hắc đạo, nên việc lớn đừng chốt vào lúc đó.

Tuổi Tý: Thu về điều đã gieo

Tuổi Tý có lợi thế rất rõ ràng: Vừa thuộc tam hợp của ngày, lại là chi Thủy trong tháng Hợi cũng nhiều Thủy, nên mọi thứ đang trôi theo hướng dễ chịu. Vùng vận nổi bật của tuổi Tý trong ngày 18/11 là tiền bạc và thành quả. Một khoản thanh toán chậm bấy lâu bỗng được xử lý, một con số trong báo cáo đẹp hơn dự tính, hay một khách hàng cũ bất ngờ quay lại đặt thêm đơn.

Những điều bạn làm âm thầm từ tuần trước, từ tháng trước, đến ngày này có xu hướng cho kết quả. Cách tốt nhất để đón là mở sổ ra đếm: Kiểm tra tài khoản, gom hóa đơn, nhắc lại những khoản còn treo, nên làm trong giờ Thìn và Tỵ buổi sáng. Tuổi Tý vốn hay lo xa nên dễ giữ chặt, nhưng ngày này hợp để thu chứ không hợp để cất kỹ quá mức. Thu về thì chi lại đúng chỗ, tiền mới biết đường quay lại.

Tuổi Thìn: Thu phục lòng người

Nếu Tý thu tiền, thì tuổi Thìn thu phục sự ủng hộ. Thìn cũng thuộc tam hợp Thủy cục cùng Thân, và vùng vận nổi bật là quý nhân, công việc và những mối quan hệ hợp tác. Thứ Tư này có thể là ngày bạn nhận được cái gật đầu của người lâu nay còn lưỡng lự, một đồng nghiệp chủ động xin góp sức cho dự án, hay cấp trên bất ngờ nhắc tên bạn trong cuộc họp.

Người đang chuẩn bị trình bày một ý tưởng hãy chọn giờ Mùi, khoảng 13 đến 15 giờ, vì đây là khung giờ đẹp của ngày và người nghe cũng dễ mềm lòng hơn. Với tuổi Thìn, thu phục lòng người không phải là nói hay hơn, mà là nghe nhiều hơn. Thử chọn một người khó tính trong số những người quanh bạn, hỏi họ thật sự lo điều gì, rồi trả lời đúng điều ấy. Chỉ cần vậy là đủ gom được một đồng minh.

Tuổi Tỵ: Thu vén cho gọn

Tỵ lục hợp với Thân, kiểu hợp đôi, thân thiết, nên ngày này mang cảm giác được che chở. Vùng vận nổi bật của Tỵ là tình cảm, gia đình và tinh thần. Bạn có thể tìm thấy sự dễ chịu trong những việc rất nhỏ: Dọn lại bàn làm việc, trả lời những tin nhắn tồn, gọi cho người thân mà bấy lâu chưa có dịp hỏi thăm. Người đang có đôi dễ thấy hai bên hiểu nhau hơn, người còn một mình cũng có thể nhận được lời mời gặp gỡ nhẹ nhàng.

Nhưng thật thà mà nói, trong lịch pháp Thân và Tỵ vừa hợp vừa có chút vướng víu, nên ngày này cũng có những điểm rơi vãi nhỏ. Có thể là quên một món đồ, lỡ lời một câu, hay hao một khoản chi nhỏ ngoài dự tính. Thu nhiều thì cũng dễ rơi vãi, nên tuổi Tỵ hãy kiểm tra lại đồ đạc trước khi ra khỏi nhà và ghi chú lịch hẹn ra giấy. Việc nhỏ làm kỹ thì ngày sẽ rất êm.

Với những tuổi không có tên ở đây, ngày Bính Thân vẫn dành chỗ cho bạn. Chỉ cần lưu ý tuổi Dần, vì Thân xung và hình với Dần, nên hãy chậm lại một nhịp trong những quyết định lớn. Tuổi Hợi cũng nên cẩn trọng với lời ăn tiếng nói, nhất là trong những cuộc trao đổi cuối chiều. Đó không phải điều xui xẻo, chỉ là lời nhắc mình bình tĩnh. Và với tất cả mọi người, có một việc rất hợp với trực Thu: Ngồi xuống đếm lại những gì mình đang có, từ tiền, công việc, đến những người ở bên cạnh. Đầu mùa đông, ai biết thu vén thì mùa đông không lạnh.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.