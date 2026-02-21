3 con giáp may mắn nhất ngày mùng 5 Tết

Dân gian vẫn thường truyền tai nhau câu nói "mùng 5 mười bốn hai ba", khiến nhiều người sinh tâm lý e dè, làm gì cũng phải cẩn trọng, kiêng kỵ trong ngày mùng 5 Tết. Thế nhưng, dưới góc nhìn của phong thủy và sự chuyển dịch của các chòm sao, ngày mùng 5 lại chính là thời khắc giao thời ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn.

Đây là lúc chúng ta sửa soạn mâm cúng hóa vàng tươm tất để tiễn gia tiên, khép lại những ngày tháng sum vầy hội hè để rục rịch quay trở lại với guồng quay công việc. Trong chính bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp sau những ngày Tết ấy, khi dư vị của bánh chưng, thịt mỡ dưa hành vẫn còn đọng lại và hương trầm trên ban thờ vẫn lan tỏa sự bình yên, có 3 con giáp bất ngờ đón nhận một luồng sinh khí mới mẻ, rực rỡ như ráng chiều.

Với họ, mùng 5 không khép lại niềm vui mà lại mở ra một cánh cửa lớn đón vượng khí tụ hội, giúp tiền tài và những cơ hội đổi đời cứ thế ùn ùn kéo đến.

1. Tuổi Thân: Năng lượng vượng phát, sự nghiệp như diều gặp gió

Những người tuổi Thân bước vào ngày mùng 5 Tết với một tâm thế vô cùng vững chãi và tinh anh, hệt như những chồi non vươn mình hấp thụ trọn vẹn tinh hoa của mùa xuân mới. Vốn là những người nhạy bén, thông minh và luôn biết cách trân trọng những giá trị cội nguồn truyền thống, chính sự thành tâm chăm chút cho không gian gia đình, từ mâm ngũ quả đến mâm cỗ Tết tươm tất những ngày qua, đã âm thầm giúp bản mệnh tích tụ được một trường năng lượng dương cực kỳ mạnh mẽ.

Bắt đầu từ thời điểm hạ cây nêu, hóa vàng tiễn các cụ, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân bỗng chốc được khai thông một cách kỳ diệu, những nút thắt trong công việc từ năm cũ tự nhiên được gỡ bỏ nhẹ nhàng. Nhờ sự xuất hiện của những quý nhân mang tầm nhìn chiến lược, các kế hoạch đầu tư hay dự định kinh doanh của bạn sẽ tìm được bệ phóng vững chắc, giúp dòng tiền đổ về túi không ồ ạt chớp nhoáng mà chảy đều đặn, sinh sôi nảy nở, tạo dựng nên một nền tảng tài chính vô cùng sung túc và viên mãn trong suốt cả năm.

2. Tuổi Thìn: Khí chất thăng hoa, tài lộc gõ cửa bất ngờ

Nếu những ngày đầu năm tuổi Thìn còn đang trầm ngâm tận hưởng sự bình lặng bên người thân, thì bắt đầu từ ngày mùng 5 Tết, guồng quay may mắn của bạn sẽ chính thức được kích hoạt với tốc độ đáng kinh ngạc. Mang trong mình khí chất oai phong và bản lĩnh bao dung, người tuổi Thìn luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt đối với tài lộc và sự thịnh vượng. Khoảng thời gian này, bầu không khí êm ấm và những lời chúc tụng tốt lành từ gia đình chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bạn nạp đầy năng lượng để bung tỏa sức sáng tạo không giới hạn.

Công việc làm ăn bỗng chốc đón nhận những hợp đồng lớn, những cơ hội hợp tác béo bở mà trước đây bạn chưa từng dám nghĩ tới, tất cả đều tìm đến một cách hoàn toàn tự nhiên như nước chảy chỗ trũng. Không chỉ thăng hoa rực rỡ trên con đường tài lộc, khía cạnh tình cảm của tuổi Thìn cũng vô cùng viên mãn khi sự thấu hiểu và đồng điệu giữa các thành viên trong gia đình ngày càng sâu sắc, tạo nên một hậu phương vững chắc để bạn yên tâm vẫy vùng ngoài biển lớn.

3. Tuổi Tuất: Bình tâm đón lộc, nhân duyên rực rỡ

Khác với sự sôi nổi của những con giáp khác, người tuổi Tuất bước qua ngày mùng 5 Tết bằng một phong thái điềm đạm, an yên nhưng lại ẩn chứa một nội lực hút tài lộc vô cùng đáng gờm. Vốn là những người sống chân thành, trọng tình nghĩa và luôn đề cao sự gắn kết gia đình, bạn đã trải qua những ngày Tết trọn vẹn nhất bằng việc tự tay vun vén cho tổ ấm, quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng.

Chính lối sống thiện lành và sự bao dung ấy đã tạo ra một lớp lá chắn phong thủy tuyệt vời, xua tan mọi rủi ro và thu hút vô số vận may gõ cửa. Bắt đầu từ lúc này, những nỗ lực thầm lặng và sự cống hiến không mệt mỏi của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được cấp trên và đối tác ghi nhận một cách xứng đáng, mở ra cơ hội thăng chức hoặc tăng lương đầy hứa hẹn.

Hơn thế nữa, phương diện nhân duyên của tuổi Tuất cũng nở rộ rực rỡ; những người độc thân rất dễ vô tình va phải mảnh ghép định mệnh của đời mình qua những cuộc gặp gỡ đầu xuân, trong khi những người đã có đôi có cặp sẽ ngày càng thấu hiểu và gắn bó sâu đậm hơn, biến ngôi nhà thực sự trở thành một bến đỗ bình yên nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)