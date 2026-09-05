Ngày 6/9, tuổi Mão, Mùi, Hợi hợp thế tam hợp Mộc cục, công việc và nhân duyên đều thuận.

Ngày 6/9 rơi vào ngày Quý Mùi, nhằm 25/7 Âm lịch, vẫn trong tiết Xử Thử của những ngày cuối hè dịu dần. Ngũ hành nạp âm ngày này là Dương Liễu Mộc, và chính chi Mùi của ngày lại tam hợp cùng Mão, Hợi tạo thành Mộc cục, hai luồng khí Mộc cùng gặp nhau. Đó là lý do ba con giáp dưới đây bước vào một ngày vận trình hanh thông hiếm có.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là chủ nhân thật sự của ngày này, khi chi Mùi chính là gốc tạo nên toàn bộ thế hợp. Vận trình nổi bật nhất rơi vào công việc và sự nghiệp. Một kế hoạch từng bị gác lại vì thiếu người ủng hộ bỗng có cơ hội được xem xét lại, hoặc một đề xuất tưởng chừng nhỏ lại được cấp trên chú ý và giao thêm trọng trách. Người tuổi Mùi làm việc tự do hoặc kinh doanh riêng cũng dễ nhận được một lời mời hợp tác đến từ mối quan hệ cũ, mở ra hướng đi mới mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

Năng lượng làm việc trong ngày cũng dồi dào hơn hẳn, ý tưởng đến nhanh và rõ ràng hơn thường lệ, những cuộc trao đổi công việc cũng suôn sẻ hơn nhiều so với ngày thường. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Viết ra ba việc quan trọng nhất cần hoàn thành trong ngày trước khi bắt tay vào làm, tránh để bản thân cuốn theo những việc phát sinh không tên. Giữ được sự tập trung ấy, cơ hội mới có chỗ để đâm chồi lâu dài.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một góc của thế tam hợp Mộc cục, mang đến vận trình nổi bật ở tài lộc. Một khoản tiền tưởng đã quên như tiền hoàn thuế, tiền cho mượn lâu ngày, hay một khoản chiết khấu bất ngờ có thể tìm về đúng lúc cần đến. Với người tuổi Mão đang cân nhắc một khoản đầu tư hay một hợp đồng lớn, đây là thời điểm các điều khoản có xu hướng nghiêng về phía có lợi hơn nếu chịu khó thương lượng thêm một chút, thậm chí một lời đề nghị tưởng đã lỡ cũng có thể quay lại.

Điều cần lưu tâm là khi tiền bạc thuận lợi, người tuổi Mão dễ nảy sinh tâm lý chi tiêu thoáng tay hơn bình thường, tiêu trước tính sau. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Trước khi quyết định một khoản chi lớn, hãy dành một đêm để suy nghĩ lại thay vì quyết định ngay trong lúc hào hứng. Một nhịp chờ ngắn ngủi ấy sẽ giúp giữ lộc ở lại lâu hơn là tiêu hết trong một lần vui.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là góc còn lại của thế tam hợp, vận trình nổi bật thiên về quý nhân và duyên lành. Một người từng đồng hành trong công việc cũ có thể chủ động liên lạc lại, mang theo một cơ hội mới hoặc một lời giới thiệu hữu ích. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi đang độc thân dễ có duyên gặp một người hợp gu qua một buổi gặp gỡ tình cờ, còn người đã có đôi có cặp thì dễ tìm lại được tiếng nói chung sau một khoảng thời gian bận rộn khiến đôi bên ít trò chuyện với nhau, chỉ cần một bữa cơm chung cũng đủ hâm nóng lại tình cảm.

Cái khó của tuổi Hợi trong ngày này là hay ngại làm phiền người khác nên thường bỏ lỡ việc lên tiếng nhờ giúp đỡ đúng lúc. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Mạnh dạn nhắn một lời hỏi thăm hoặc nhờ vả những gì mình đang cần, thay vì tự mình xoay xở đến khi kiệt sức. Một lời ngỏ chân thành trong ngày này dễ nhận lại sự giúp đỡ hơn tuổi Hợi tưởng.

Cả ba tuổi Mùi, Mão và Hợi đều đang cùng đứng trong một thế hợp Mộc cục hiếm khi trùng khớp cả ngũ hành lẫn địa chi như vậy, nhưng một ngày đẹp không tự thành một đời đẹp nếu không biết vun đắp. Buổi sáng ngày 6/9, mỗi người có thể dành ít phút sắp xếp lại thứ tự việc cần làm, thay vì để cả ngày trôi theo những việc phát sinh không tên. Một lời hỏi thăm gửi đến người lâu ngày chưa liên lạc, một lần chậm lại trước một khoản chi lớn, hay đơn giản là dành thời gian lắng nghe người thân trong nhà, đều là những hành động nhỏ giúp giữ vận may ở lại lâu hơn thay vì trôi qua trong một ngày rồi thôi. Mộc cục mang đến sức sống và sự vươn lên, nhưng cây muốn vững phải có gốc rễ chắc, và gốc rễ ấy chính là sự kiên nhẫn vun đắp mỗi ngày.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.