3 con giáp hút thị phi nhất trong tiết Bạch Lộ

Tiết Bạch Lộ năm nay rơi vào giai đoạn tháng vận xung khắc với một số con giáp, khiến Dần, Mão, Tuất dễ vướng vào thị phi, khẩu thiệt hơn bình thường.

Tiết Bạch Lộ kéo dài từ 7/9 đến 22/9 năm nay, trải qua giai đoạn giao thời giữa tháng Bính Thân và tháng Đinh Dậu. Trong quan niệm dân gian, mỗi khi tháng vận xung, hại hoặc hình với địa chi bản mệnh, người tuổi đó thường dễ gặp phải những chuyện không đâu, từ hiểu lầm nhỏ nhặt cho đến những lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến tâm trạng. Ba con giáp dưới đây nên đặc biệt lưu ý trong giai đoạn này.

Tuổi Dần

Chi Dần vừa xung trực tiếp với tháng Thân ở nửa đầu tiết khí, vừa nằm trong thế tam hình Dần Tỵ Thân, khiến tuổi Dần trở thành con giáp chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất về mặt thị phi trong giai đoạn này. Những rắc rối thường không xuất phát từ chuyện lớn, mà từ những lời nói vô tình bị hiểu sai ý, hoặc một quyết định được đưa ra quá nhanh khiến người xung quanh có cái nhìn không thiện cảm.

Trong công việc, tuổi Dần dễ gặp phải tình huống bị so sánh, đánh giá không công bằng, hoặc vướng vào một cuộc tranh luận không đáng có với đồng nghiệp. Lời khuyên dành cho tuổi Dần trong tiết Bạch Lộ là nên hạn chế tối đa việc tranh cãi trên mạng xã hội hay nơi công cộng, đồng thời cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ quan điểm cá nhân về những chủ đề nhạy cảm, tránh để một câu nói bộc phát trở thành cái cớ cho thị phi kéo dài.

Tuổi Mão

Chi Mão xung trực tiếp với tháng Dậu ở nửa cuối tiết khí, khiến tuổi Mão dễ rơi vào tình huống bị hiểu lầm hoặc trở thành tâm điểm bàn tán mà không rõ nguyên nhân. Đặc điểm của thế xung này thường mang tính bộc phát, dễ khiến những mâu thuẫn nhỏ vốn có thể bỏ qua lại bị đẩy lên thành chuyện lớn chỉ vì một câu nói không đúng lúc.

Tuổi Mão trong giai đoạn này cũng dễ bị cuốn vào những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng vì cả nể hoặc muốn phân xử công bằng mà vô tình trở thành người bị đem ra so sánh, chỉ trích. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là nên giữ khoảng cách với những cuộc trò chuyện mang tính bàn tán, xì xào trong giai đoạn này, và trước khi lên tiếng bênh vực ai đó, hãy chắc chắn rằng mình đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện.

Tuổi Tuất

Chi Tuất tương hại với chi Dậu ở nửa cuối tiết Bạch Lộ, mang đến những rắc rối có phần âm thầm hơn so với thế xung hay hình, thường biểu hiện qua việc bị người quen hiểu lầm hoặc mất lòng tin mà không hay biết lý do thực sự. Tuổi Tuất trong giai đoạn này dễ gặp tình huống một lời hứa hẹn hoặc một sự giúp đỡ chân thành lại bị người khác nhìn nhận theo hướng tiêu cực, gây ra khoảng cách không đáng có trong mối quan hệ.

Đây cũng là lúc tuổi Tuất nên cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ chuyện riêng tư với người khác, bởi thông tin dễ bị truyền đi sai lệch trong giai đoạn tháng hại này. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là nên giao tiếp rõ ràng, minh bạch hơn trong mọi việc, tránh để sự im lặng hay giữ kín tạo cơ hội cho những suy diễn không hay lan truyền.

Nhìn chung, thị phi trong tiết Bạch Lộ đối với ba con giáp Dần, Mão, Tuất phần lớn xuất phát từ những va chạm nhỏ trong giao tiếp hằng ngày, chứ không phải điều gì quá nghiêm trọng. Cách tốt nhất để hoá giải là giữ thái độ điềm tĩnh, hạn chế tranh cãi không cần thiết, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, và tránh để bản thân bị cuốn vào những câu chuyện không thuộc về mình. Qua giai đoạn nhạy cảm này, mọi thứ sẽ dần trở lại nhịp bình thường khi tiết khí chuyển sang Thu Phân.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.