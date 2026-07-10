3 con giáp được quý nhân đồng hành, tài lộc vượng phát ngày 10/7

Tử vi 12 con giáp ngày 10/7/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Ngày thứ Sáu làm việc khá thảnh thơi. Các dự án lớn đã đi vào quỹ đạo ổn định, bạn chỉ cần rà soát lại các đầu việc nhỏ để chuẩn bị bàn giao trước khi nghỉ ngơi.

Tài lộc: Tình hình tài chính bình ổn. Bạn có ý định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon hoặc một món quà nhỏ sau một tuần làm việc chăm chỉ.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua các buổi tụ tập bạn bè vào buổi tối. Hãy mở lòng và trò chuyện tự nhiên.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Bạn có thể phải đối mặt với một vài thay đổi đột xuất trong kế hoạch chung của công ty. Hãy giữ sự bình tĩnh và linh hoạt ứng biến thay vì tỏ ra khó chịu.

Tài lộc: Cần thắt chặt chi tiêu. Bạn có xu hướng vung tay quá trán cho các hoạt động giải trí ngẫu hứng, dễ dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi có thể xảy ra một vài chiến tranh lạnh nhỏ do bất đồng quan điểm. Hãy chủ động hạ cái tôi xuống để lắng nghe đối phương.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Tinh thần trách nhiệm cao và năng lượng dồi dào giúp bạn giải quyết nhanh gọn các nhiệm vụ khó khăn. Bạn nhận được nhiều lời khen ngợi và sự nể trọng từ đồng nghiệp.

Tài lộc: Vận may tài chính gõ cửa. Người làm kinh doanh, buôn bán có một ngày doanh thu tăng vọt nhờ lượng khách hàng ổn định.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào, viên mãn. Nửa kia luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, sẵn sàng chia sẻ mọi áp lực cuộc sống cùng bạn.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Khả năng giao tiếp khéo léo giúp bạn dễ dàng thuyết phục được đối tác hoặc xoa dịu các căng thẳng chốn công sở. Các cuộc thảo luận nhóm diễn ra rất suôn sẻ.

Tài lộc: Tài chính ở mức an toàn. Kế hoạch tích lũy thông minh trước đó giúp bạn hoàn toàn chủ động, không phải lo lắng về tiền bạc.

Tình duyên: Tình cảm lứa đôi êm đẹp. Hai bạn có xu hướng muốn dành trọn tối cuối tuần bên nhau để hâm nóng tình cảm sau những ngày bận rộn.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Bạn dễ vướng vào các cuộc tranh luận vô bổ chốn công sở do cái tôi quá lớn. Hãy học cách lắng nghe và tiếp thu những ý kiến mang tính đóng góp.

Tài lộc: Cần cẩn trọng trong các giao dịch tiền bạc. Tránh cho vay mượn hoặc dốc vốn đầu tư vào các dự án rủi ro cao trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Sự áp đặt hoặc kiểm soát quá mức của bạn có thể khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Hãy cho nhau những khoảng không gian riêng tư cần thiết.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Sự tỉ mỉ và cẩn trọng giúp bạn phát hiện ra một vài lỗ hổng lớn trong dự án chung, từ đó kịp thời khắc phục và ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên.

Tài lộc: Khá rủng rỉnh. Bạn có khả năng nhận được một khoản tiền thưởng, quà tặng hoặc khoản nợ từ lâu bỗng nhiên được hoàn trả.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tiến triển chậm rãi nhưng chắc chắn. Sự chân thành của bạn mang lại cảm giác an toàn và tin cậy cho người ấy.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Bạn dễ bị phân tâm bởi các kế hoạch vui chơi cuối tuần, dẫn đến thiếu tập trung và dễ mắc sai sót ngớ ngẩn. Nên sốc lại tinh thần để hoàn thành tốt deadline.

Tài lộc: Tiền bạc có dấu hiệu hao hụt nhanh do thói quen mua sắm theo cảm xúc. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định rút ví.

Tình duyên: Bạn cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe chia sẻ của người ấy thay vì chỉ tập trung vào những sở thích hoặc vấn đề cá nhân của mình.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Bạn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân hoặc những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Tài lộc: Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn có một ngày thứ Sáu tương đối thoải mái, không gặp áp lực về chi tiêu sinh hoạt.

Tình duyên: Người độc thân có vận đào hoa khá vượng, phong thái nhẹ nhàng, tinh tế của bạn là vũ khí bí mật thu hút nhiều vệ tinh xung quanh.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Khả năng ứng biến linh hoạt giúp bạn nhanh chóng thích nghi và xử lý êm đẹp những rắc rối phát sinh ngoài dự kiến vào phút chót.

Tài lộc: Tài chính có bước tiến triển tích cực nhờ công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn bắt đầu mang lại nguồn lợi nhuận nhỏ.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi hòa hợp, hai bạn luôn biết cách làm mới tình cảm bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng ấm áp dành cho nhau.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Đường công danh sự nghiệp hanh thông. Sự uy tín và tác phong làm việc chuyên nghiệp giúp bạn nhận được nhiều lời khen ngợi và sự tín nhiệm lớn từ tập thể.

Tài lộc: Nguồn thu nhập có xu hướng tăng tiến nhẹ. Bạn quản lý tài chính rất khoa học nên ví tiền luôn ở trạng thái rủng rỉnh, an toàn.

Tình duyên: Tình cảm viên mãn, viên gạch nền móng gia đình ngày càng bền vững nhờ sự vun vén, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai người.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Gặp phải một vài thử thách nhỏ liên quan đến kỹ năng làm việc nhóm. Hãy cố gắng giữ thái độ khách quan, hòa nhã để cùng tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Tài lộc: Ở mức chấp nhận được, thu chi giữ ở thế cân bằng. Chưa có cơ hội lớn để tạo đột phá về mặt tiền bạc trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Người độc thân có xu hướng khép kín và chưa thực sự sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm mới do những tổn thương chưa nguôi từ quá khứ.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Tinh thần làm việc có phần sa sút, bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc thiếu định hướng. Hãy nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo lại nguồn năng lượng.

Tài lộc: Thu chi ở mức cân bằng, bạn nên hạn chế mua sắm theo cảm xúc nhất thời để tránh tình trạng cháy túi vào khoảng thời gian cuối tháng.

Tình duyên: Tránh kỳ vọng quá mức hoặc lãng mạn hóa mối quan hệ hiện tại. Hãy học cách yêu thương và chấp nhận cả những khuyết điểm thực tế của nhau để cùng hoàn thiện.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!