Có một câu nói rất hay: "Lộc tận thân, vận tận cửa", và vào những ngày cuối năm Ất Tỵ này, câu nói đó dường như dành riêng cho ba cái tên đặc biệt. Không cần phải chờ đến mùng 1 Tết, ngay từ bây giờ, không khí tài lộc đã bao trùm lấy họ. Hãy cùng điểm qua những tin vui đang xếp hàng chờ đợi bạn nhé!

1. Tuổi Thìn: Cá chép hóa rồng, "ẵm" giải thưởng lớn và tiền tỉ cầm tay

Người tuổi Thìn vốn mang trong mình khí chất của sự dẫn đầu, và trước thềm Tết 2026, vận thế của bạn thực sự bùng nổ nhờ cục diện Thìn Dậu Lục Hợp. Đây là lúc bạn không cần tìm tiền, mà tiền sẽ tự tìm đến bạn. Tin vui đầu tiên phải kể đến là vận may trúng thưởng. Trong các buổi tiệc tất niên hay các chương trình bốc thăm may mắn từ ngày 20 đến 25/1, tỷ lệ bạn nhận được những giải thưởng lớn như tiền mặt, đồ điện gia dụng hay thậm chí là xe hơi là cực kỳ cao.

Đặc biệt, ngày 22/1 là thời điểm "vượng" nhất để bạn thử vận may của mình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những người bạn tuổi Thân hoặc Dậu sẽ mang đến cho bạn những nguồn lực hoặc khách hàng tiềm năng, giúp dự án bạn đang theo đuổi bứt phá ngoạn mục. Khoản tiền từ đầu tư bất ngờ sinh lời, hay những món nợ cũ bỗng dưng được hoàn trả sẽ giúp túi tiền của người tuổi Thìn dày lên trông thấy vào những ngày 26-28/1. Để kích hoạt thêm năng lượng tích cực, bạn nên ưu tiên diện trang phục màu vàng hoặc đỏ, và đừng quên giữ tâm thế tự tin nhất khi giao tiếp với đối tác.

2. Tuổi Ngọ: Ngựa sắt hóa "ngựa vàng", sự nghiệp thăng hoa, tiền vào như nước

Nếu năm qua bạn đã làm việc không quản mệt mỏi thì đây là lúc bạn thu hoạch "quả ngọt". Với sự trợ giúp của sao Thái Dương, tuổi Ngọ sẽ có một cái kết năm Ất Tỵ cực kỳ viên mãn. Niềm vui lớn nhất đến từ sự nghiệp: Những nút thắt trong công việc bấy lâu nay bỗng chốc được tháo gỡ nhờ sự chỉ dẫn của một bậc tiền bối hoặc người có tầm ảnh hưởng trong ngành. Khoảng ngày 20/1, hãy chú ý đến những lời mời hợp tác vì đó chính là chìa khóa mở ra kho báu cho bạn.

Không chỉ có lương thưởng ổn định, tuổi Ngọ còn có cái duyên với những khoản "lộc lá" bất ngờ từ nghề tay trái. Tiền hoa hồng, doanh thu từ bán hàng online hay những khoản đầu tư nhỏ trước đây sẽ đồng loạt đổ về trong khoảng cuối tháng 1. Đừng quá ngạc nhiên nếu bạn bỗng dưng nhận được một món quà giá trị hay trúng một giải thưởng công nghệ từ công ty. Lời khuyên cho bạn là hãy năng nổ tham gia các hoạt động tập thể trong giai đoạn từ 19 đến 24/1, bởi quý nhân thường xuất hiện ở những nơi đông vui như vậy.

3. Tuổi Sửu: Vận đổi sao dời, lộc từ đất cát, tiền tài vững chắc

Người ta thường nói "có công mài sắt có ngày nên kim", và tuổi Sửu chính là minh chứng rõ nhất. Dù năm qua có đôi chút thăng trầm nhưng bước sang giai đoạn cuối năm, khi cục diện xung chuyển sang hợp, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên thuận lợi đến lạ kỳ. May mắn của tuổi Sửu không đến theo kiểu ồn ào mà rất chắc chắn.

Bạn có thể không quá mặn mà với các trò may rủi, nhưng lộc trời cho vẫn cứ đến. Đó có thể là một khoản thưởng Tết cao ngất ngưởng vì sự tận tụy, hoặc những khoản đầu tư tài chính an toàn trước đó bỗng dưng đạt lợi nhuận vượt mong đợi từ 15-25%. Những ai đang có ý định giao dịch nhà đất hay tài sản lớn nên tận dụng những ngày từ 24 đến 28/1 để chốt hợp đồng, vì đây là lúc bạn dễ mua may bán đắt nhất.

Quý nhân của bạn chính là những người đồng nghiệp cũ hoặc bạn bè tuổi Tỵ, Sửu. Họ sẽ mang đến những thông tin quý giá giúp bạn bảo toàn và nhân đôi tài sản. Hãy cứ giữ vững sự điềm tĩnh và mặc những bộ đồ tông màu đất như nâu, vàng đồng để giữ lấy vận may này thật lâu nhé.

Dù vận may đang đỏ rực nhưng để "vàng" không bay mất, các con giáp cũng cần lưu ý vài điều thực tế. Thứ nhất, dù có tiền trong tay cũng đừng vội vã đổ hết vào những khoản đầu tư rủi ro cao hay nghe lời đường mật về những dự án "làm giàu không khó". Thứ hai, hãy học cách nói không với những lời vay mượn từ những mối quan hệ không rõ ràng để tránh rắc rối tài chính cuối năm. Cuối cùng, hãy trích một phần nhỏ tiền tài của mình để làm việc thiện hoặc giúp đỡ người khó khăn hơn, chính lòng biết ơn và sự sẻ chia sẽ là thỏi nam châm thu hút thêm nhiều tài lộc cho bạn trong năm mới 2026.

Hy vọng rằng với những dự báo này, các bạn tuổi Thìn, Ngọ, Sửu sẽ có thêm động lực để hoàn thành nốt những kế hoạch còn dang dở. Một cái Tết ấm áp, no đủ và ngập tràn niềm vui đang chờ đón các bạn ở phía trước. Hãy mở lòng đón nhận và đừng quên sẻ chia niềm vui này đến người thân nhé!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)