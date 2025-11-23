3 con giáp cắt đứt vận xui từ 1/1/2026, bứt phá làm giàu nhanh chóng

Cứ cuối năm cũ, đầu năm mới, mạng xã hội lại rộ lên những câu hỏi quen thuộc: “Năm nay mình có thoát xui không?”, “Tuổi mình năm tới có giàu không?”, “Bao giờ mới hết đen?”.

Hàng triệu người lướt điện thoại, tìm kiếm một tia hy vọng giữa những ngày tháng lận đận vừa qua. Và đúng vào thời điểm này, một tin vui lớn đang lan truyền chóng mặt: từ ngày 1/1/2026 (tức mùng 3 tháng Chạp năm Ất Tỵ), ba con giáp sẽ chính thức “lột xác”, cắt đứt hoàn toàn vận đen, mở ra chu kỳ thịnh vượng kéo dài ít nhất 10 năm.

Tuổi Dần

Năm Ất Tỵ 2025 là năm xung Thái Tuế trực tiếp với tuổi Dần, khiến không ít người cầm tinh con Hổ gặp đủ thứ trắc trở: công việc đình trệ, tiền bạc đội nón ra đi, sức khỏe cũng sa sút. Thế nhưng ngay khi kim đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1/1/2026, vận khí của tuổi Dần đảo chiều 180 độ. Sao Thiên Đức, Thiên Hỷ, Hồng Loan, Đào Hoa đồng loạt giáng lâm, kết hợp tam hợp Hỏa cục cực mạnh giúp con Hổ thoát khỏi vòng kìm kẹp của Thái Tuế.

Ảnh minh họa.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2026, chính tài và thiên tài cùng nhập mệnh, nhiều người bất ngờ nhận khoản thừa kế lớn, trúng thưởng hoặc khoản đầu tư cũ bỗng sinh lời khủng. Sang tháng 5 - 8, cơ hội thăng chức thần tốc hoặc khởi nghiệp thành công chỉ trong vài tháng là chuyện hoàn toàn có thật.

Tuổi Dần được dự báo bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh suốt 10 năm, là một trong những con giáp hưởng lợi rõ nhất năm 2026.

Tuổi Ngọ

Ba năm 2023 - 2025, tuổi Ngọ chịu hạn nặng từ sao La Hầu và Kình Dương, làm ăn thua lỗ, thậm chí có người trắng tay. Sang năm Bính Ngọ 2026 - năm bản mệnh, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Sao Thái Dương, Thái Âm đồng cung, quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, cơ hội kinh doanh và bất động sản bùng nổ chưa từng có.

Ảnh minh họa.

Từ tháng Giêng âm lịch, nhiều người tuổi Ngọ sẽ được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo hoặc nhận cổ phần công ty lớn. Từ tháng Giêng âm lịch, nhiều tuổi Ngọ được tín nhiệm giao vị trí quản lý, tham gia dự án lớn hoặc nhận phần trăm cổ phần trong công ty.

Từ giữa năm trở đi, lĩnh vực kinh doanh, thương mại, bất động sản đặc biệt vượng, thích hợp mở rộng quy mô hoặc đầu tư dài hạn.

Các chuyên gia tử vi cho rằng giai đoạn 2026 - 2027 là thời điểm để tuổi Ngọ “đổi đời”, tích luỹ tài sản đáng kể sau nhiều năm nỗ lực.

Tuổi Tuất

Ngay từ 1/1/2026, sao Phúc Đức, Thiên Đức, Quốc Ấn liên tiếp giáng lâm, kết hợp tam hợp Dần - Ngọ - Tuất tạo thành Hỏa khung cực vượng. Chính tài vững như bàn thạch, thiên tài ào ạt kéo đến, nguồn thu nhập thụ động tăng chóng mặt.

Ảnh minh họa.

Đây cũng là thời điểm vàng để tuổi Tuất mua đất, xây nhà, đầu tư dự án lớn (đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 9/2026). Vận tài lộc nổi bật có thể kể tới như: Tài chính ổn định, thu nhập đều đặn; tiền tài tăng nhanh, dễ có thêm nguồn thu thụ động, đặc biệt trong kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Từ tháng 3 đến tháng 9/2026 là thời điểm đẹp để tuổi Tuất mua bán đất đai hoặc bắt đầu dự án lớn.

Nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá giai đoạn 2026 - 2031 sẽ là thời kỳ tuổi Tuất xây dựng nền tảng tài chính vững chắc nhất trong 10 năm tới.

Dần - Ngọ - Tuất, ba con giáp từng chịu không ít khổ sở trong những năm vừa qua, sẽ chính thức bước vào chu kỳ 10 năm thịnh vượng nhất kể từ 0 giờ ngày 1/1/2026. Đây không chỉ là lúc cắt đứt vận đen mà còn là cơ hội trăm năm có một để bứt phá làm giàu nhanh chóng và bền vững.

Nếu bạn hoặc người thân thuộc 3 con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt và hành động ngay từ những ngày cuối 2025. Làn sóng tài lộc lớn nhất trong đời đang đến rất gần rồi!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.