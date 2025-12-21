Tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ (từ 20/12/2025 đến 18/01/2026) được coi là giai đoạn "vượt vũ môn" đầy thử thách đối với một số con giáp. Tuy nhiên, chỉ cần bước sang tháng 12 âm lịch (tháng Chạp), 3 con giáp sau đây sẽ có màn "lội ngược dòng" rực rỡ, về đích năm Ất Tỵ 2025 với khối tài sản đáng mơ ước.

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp sau không nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Khổ tận cam lai, tài lộc bùng nổ

Tuổi Ngọ với bản tính năng động, nhiệt huyết nhưng tháng 11 âm lại dễ gặp phải nhiều áp lực và trở ngại.

- Thử thách tháng 11 âm: Công việc bận rộn nhưng kết quả con giáp này thu về có thể chưa được như ý. Áp lực từ nhiều phía khiến tinh thần của họ mệt mỏi, dễ nảy sinh ý định bỏ cuộc. Có thể gặp trục trặc về giấy tờ, pháp lý hoặc thị phi. Nếu cư xử nóng vội, tuổi Ngọ có thể sẽ chịu tổn thất.

(Ảnh minh họa)

- Tháng 12 âm về đích: Tuy nhiên, vận trình trong tháng mới của họ sẽ xoay chuyển 180 độ. Nhờ cát tinh Giải Thần chiếu mệnh, mọi rắc rối của con giáp này được giải quyết êm đẹp. Tiền bạc đổ về từ nhiều nguồn: thưởng cuối năm, lợi nhuận kinh doanh tăng vọt. Đây là lúc con giáp tuổi Ngọ hưởng thành quả xứng đáng, đón Tết Bính Ngọ giàu sang, viên mãn. Do đó, tuổi Ngọ hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan để gặt hái tài lộc nhé.

- Lời khuyên tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Ngọ hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn dù thành công rực rỡ. Ngoài ra, họ cũng cần quản lý chi tiêu có kế hoạch để tích lũy tài sản, tránh hoang phí.

2. Con giáp tuổi Tuất: Vượt qua thị phi, quý nhân phù trợ

Tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực nhưng tháng 11 âm nếu không cẩn thận lại dễ gặp phải họa tiểu nhân, gây hiểu lầm hoặc cản trở công việc làm ăn của họ.

- Thử thách tháng 11 âm: Dễ bị người khác nói xấu sau lưng, gây chia rẽ mối quan hệ hợp tác. Tài chính của con giáp này có dấu hiệu hao hụt nhẹ do phải chi tiêu ngoài dự kiến hoặc gặp sự cố bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Tháng 12 âm về đích: Vận may trở lại mạnh mẽ với con giáp tuổi Tuất. Cát tinh Quốc Ấn và Tuế Hợp giúp tuổi Tuất khẳng định vị thế, được cấp trên tin tưởng giao trọng trách lớn. Người kinh doanh bất động sản, dịch vụ sẽ có tháng "chốt đơn" liên tục, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ để về đích viên mãn. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, tuổi Tuất nên lưu ý để nắm bắt.

- Lời khuyên tối ưu tài lộc: Tuổi Tuất hãy luôn tin tưởng vào trực giác và khả năng của mình. Họ cũng nên tận dụng tối đa sự giúp đỡ của quý nhân (thường là người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm). Tất nhiên, tuổi Tuất cũng nên cẩn trọng trong việc ký kết các văn bản pháp lý, tuyệt đối đừng bao giờ đặt bút ký khi chưa nghiên cứu tất cả các điều khoản để tránh tổn thất.

3. Con giáp tuổi Dậu: Kiên trì vượt khó, về đích sung túc

Tháng 11 âm là thời điểm tuổi Dậu gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Trong khi đó, dù vốn cẩn thận, chăm chỉ, nhưng tháng 11 âm, họ lại có thể gặp một số trục trặc nhỏ trong công việc khiến tiến độ bị chậm lại.

(Ảnh minh họa)

- Thử thách tháng 11 âm: Công việc có thể phát sinh lỗi nhỏ nhưng gây hậu quả phiền phức, đòi hỏi ở họ sự kiên nhẫn để giải quyết. Tài vận của con giáp này do đó chỉ ở mức trung bình, đòi hỏi bản mệnh phải thắt lưng buộc bụng chờ thời cơ. Để tránh rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính, tuổi Dậu không nên tiêu pha phung phí hoặc cho người khác vay tiền.

- Tháng 12 âm về đích: Tháng Chạp là lúc con giáp tuổi Dậu tỏa sáng nhờ cát tinh Thiên Tài và sự kiên trì vốn có. Các khoản thu nhập từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư nhỏ trước đó tăng vọt. Sự nghiệp không chỉ ổn định mà còn có dấu hiệu thăng hoa, giúp tuổi Dậu kiếm được không ít, dự báo sẽ có một cái Tết sung túc, đủ đầy.

- Lời khuyên tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, làm việc chăm chỉ. Bên cạnh đó, họ cũng nên dành thời gian xem xét lại các khoản đầu tư, có thể đa dạng hóa kênh đầu tư để tối ưu lợi nhuận cho mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.