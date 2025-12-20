Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp được đánh giá cao trong công việc nhờ sự chăm chỉ, cần cù và sự kiệm lời. Luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu, tuổi Sửu dù giàu có hay đạt được nhiều thành công thì cũng luôn khiêm tốn, giản dị, giúp họ tránh được nhiều rắc rối. Ngoài ra, con giáp này còn là người trọng chữ tín, lời nói đi đôi với việc làm, vô cùng đáng tin cậy.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Ngay khi tháng 9 âm kết thúc, tuổi Sửu đã chia tay với vận xui, cuộc sống dần xuất hiện những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nếu nói đến những cơ hội làm ăn tốt thì phải đợi đến tháng 11 âm này. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, con giáp tuổi Sửu chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim nhất trong năm của mình. Được lục hợp chiếu rọi, con giáp này sẽ dễ đạt được những bước tiến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Tiền chảy vào túi ào ào, tuổi Sửu có thể nằm trong số những con giáp giàu có bậc nhất trong thời điểm Tết Bính Ngọ cận kề.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy. Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, tuổi Thân còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập, từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thân cũng là con giáp có nhiều tin vui trong tháng 11 âm này. Dù đã chia tay vận xui từ tháng 8 âm, tuy nhiên phải chờ đến tháng 11 âm thì vận đỏ của tuổi Thân mới chính thức nở rộ. Tử vi học có nói, đây là tháng may mắn nhất của con giáp này, khi sự nghiệp và tài lộc của họ vô cùng thuận lợi và rực rỡ. Nếu biết nắm bắt, tuổi Thân có thể tích cóp được một số tiền kha khá, giúp họ đón Tết một cách đủ đầy, dư dả hoặc để đầu tư cho tương lai.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp luôn gây ấn tượng mạnh với người khác bởi trí thông minh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Trong khi tuổi Sửu và tuổi Thân đang có một tháng 11 âm với nhiều lộc lá thì ngược lại, tuổi Ngọ lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Ngọ cần chú ý hơn trong việc chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm cận kề, con giáp này cũng cần chú ý dọn dẹp, kiểm tra nhà cửa, nếu có những hư hỏng hoặc lỗ hổng về mặt an ninh thì khắc phục càng sớm càng tốt để tránh thiệt hại.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.