Nhìn các con nằm nghỉ ngơi trên vỉa hè khi đi thăm quan các địa điểm nổi tiếng ở Mỹ, vợ Tuấn Hưng hài hước nói: "Chán không?".

3 con Tuấn Hưng thoải mái nằm vỉa hè nghỉ ngơi khi cùng bố mẹ khám phá nước Mỹ.

Trước khi các con nhập học tại Mỹ vào tháng 8, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng đã đưa ba con đi khám phá nhiều địa điểm tại quốc gia này. Qua những bài đăng tải trên trang cá nhân mà nam ca sĩ chia sẻ trong tháng 6 và tháng 7, có thể thấy Tuấn Hưng dành nhiều thời gian bên các con, đưa các con trải nghiệm nhiều hoạt động tại Mỹ.

Trong một lần đưa các con đi biển tại Huntington Beach - Surf City USA, Tuấn Hưng viết: "Tuổi thơ của các con là hạnh phúc của bố mẹ". Nam ca sĩ đăng kèm đoạn clip các con vui chơi bên bờ biển.

Gia đình Tuấn Hưng cũng có dịp trải nghiệm Sphere tại Las Vegas. Đây là công trình nổi tiếng với màn hình khổng lồ và hệ thống âm thanh, hình ảnh bao quanh khán giả.

"Hôm nay các con đã được khám phá không gian của Sphere tại Las Vegas. Lần đầu xem phim mà gió rồi lửa, âm thanh trung thực đến mức nhân vật nói đứng chỗ nào thì âm thanh phát ra chỗ đó. Họ lại khéo léo đan xen những cảnh động của phim với những xuất hiện như: táo rơi hay những nhân vật trong phim lại đang từ màn hình bay thẳng ra chỗ mình ngồi".

Trải nghiệm xem phim ở Sphere tại Las Vegas.

Su Hào chèo thuyền.

3 con Tuấn Hưng hào hứng khi đi biển.

Trong đoạn clip được chia sẻ, các con của Tuấn Hưng tỏ ra thích thú khi những quả táo xuất hiện và rơi từ màn hình xuống khu vực ghế ngồi. Trải nghiệm mới lạ khiến các con nam ca sĩ hào hứng.

Tuấn Hưng cũng chia sẻ khoảnh khắc con trai cả Su Hào trải nghiệm chèo thuyền. Nam ca sĩ viết: "Bố Mẹ sẽ cố gắng cho các con được học được những điều và trải nghiệm cuộc sống bởi đó sẽ là những giá trị bền vững tạo nên tương lai của các con.

Tay con phải tự chèo tự lái con thuyền của chính mình dù đi tới bất cứ nơi đâu hay neo đậu chỗ nào thì đó cũng chính là quyết định từ chính sự nỗ lực và khả năng bản thân mình. Hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là thấy con trưởng thành từng ngày".

Không phải lúc nào những chuyến đi cũng diễn ra nhẹ nhàng. Trong một lần khám phá khu vực Las Vegas Strip, ba con Tuấn Hưng đã chọn nằm nghỉ ngay trên vỉa hè.

Trong đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc này trên trang cá nhân, Tuấn Hưng nói: "Cơ bản là đi lang thang phố, đi có một đoạn mà đã như thế này". Vợ nam ca sĩ cũng hài hước nói: "Đây đây, chán không?".

Vợ và 3 con Tuấn Hưng xem nhạc nước ở Las Vegas Strip.

Ở tuổi U50, Tuấn Hưng dành nhiều thời gian cho gia đình.

Những chuyến đi cùng các con không chỉ mang đến cho Tuấn Hưng và vợ những kỷ niệm đẹp mà còn là khoảng thời gian để gia đình gắn kết hơn. Qua những chia sẻ của nam ca sĩ, có thể thấy anh luôn mong muốn các con được lớn lên trong tình yêu thương, được khám phá cuộc sống và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Với Tuấn Hưng, niềm vui của cha mẹ có lẽ đơn giản là được nhìn thấy các con khỏe mạnh, trưởng thành và hạnh phúc mỗi ngày.