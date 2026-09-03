Tuấn Hưng rời showbiz Việt, "ông chủ" ở Mỹ khuyên: "Cứ sống tốt, lo cho gia đình mình thôi"

"Khán giả của mình cũng sẽ luôn hiểu và ủng hộ mình. Những ai chưa hiểu thì sẽ hiểu thôi không sao cả Hưng ơi!", người đứng sau hợp đồng ở Mỹ với Tuấn Hưng chia sẻ.

Khoảng 3 tháng trở lại đây, Tuấn Hưng trở thành tâm điểm chú ý với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh việc đăng clip tự test chất cấm, quyết định hủy show riêng Góc ban công của nam ca sĩ cũng khiến cư dân mạng quan tâm, bàn tán.

Đặc biệt, mới đây, việc Tuấn Hưng ký hợp đồng với công ty giải trí của Việt kiều Mỹ Thomas Tâm Nguyễn - chồng ca sĩ Hồng Ngọc - để phát triển sự nghiệp tại hải ngoại tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt là quyết định đưa cả vợ và 3 con sang Mỹ sống.

Tuấn Hưng và Thomas Tâm Nguyễn.

Trước nhiều ý kiến có phần tiêu cực, Tuấn Hưng vẫn nhận được nhiều lời động viên từ bộ phận người hâm mộ và giới nghệ sĩ Việt. Đặc biệt, Thomas Tâm Nguyễn "ông chủ" mới ở Mỹ của nam ca sĩ cũng để lại lời nhắn động viên Tuấn Hưng trước những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống và công việc tại Mỹ.

Trong một bình luận, Thomas Tâm Nguyễn đưa ra lời khuyên và động viên với Tuấn Hưng: "Thôi mình cứ sống tốt và làm việc lo cho gia đình mình thôi! Khán giả của mình cũng sẽ luôn hiểu và ủng hộ mình. Những ai chưa hiểu thì sẽ hiểu thôi không sao cả Hưng ơi!". Trước lời động viên của đàn anh, Tuấn Hưng đáp: "Cảm ơn Tâm nhiều nha".

Được biết, Tuấn Hưng và Thomas Tâm Nguyễn bằng tuổi nhau. Trước khi mở công ty giải trí tại Mỹ và làm show, Thomas Tâm Nguyễn từng là ông chủ một quán bar.

Tuấn Hưng đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật trong nước và được khán giả nhớ đến qua hàng loạt ca khúc đình đám từng "làm mưa làm gió" trên thị trường âm nhạc. Ở tuổi U50, nam ca sĩ có cuộc sống gia đình viên mãn và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đặt show tại thị trường ca nhạc Việt.