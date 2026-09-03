3 cơn bão cùng lúc xuất hiện giữa "Siêu El Niño", chuyên gia cảnh báo điều gì?

Ba hệ thống bão lớn đang hình thành tại các khu vực khác nhau, trong đó một số đã đạt cấp độ bão cuồng phong và những hệ thống còn lại được dự báo có khả năng mạnh lên trong vài ngày tới.

Sự xuất hiện đồng thời của các hệ thống bão diễn ra trong bối cảnh thế giới bước vào một giai đoạn El Niño đặc biệt mạnh. Đây là một pha trong chu kỳ ENSO tại Thái Bình Dương, khi nhiệt độ bề mặt đại dương tăng cao. Đợt El Niño hiện tại được đánh giá có cường độ rất mạnh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, một số người thậm chí gọi không chính thức đây là "Super El Niño".

Theo Trung tâm Dự báo Bão quốc gia Mỹ (NHC), một áp thấp nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới được phân loại thành hurricane, tức bão cuồng phong, khi tốc độ gió đạt từ 74 dặm/giờ (khoảng 119 km/giờ).

Nhà khí tượng học Ben Noll, nhận định ba hệ thống bão đang diễn biến có liên quan đến giai đoạn El Niño mạnh hiện nay: “Đang có một chuỗi các cơn bão cuồng phong ở Thái Bình Dương do El Niño thúc đẩy.”

Ảnh: Lad Bible

Theo Ben Noll, ba cơn bão Lowell, Karina và Marie có thể sớm cùng lúc hoạt động trên Thái Bình Dương.

Trong số này, bão Karina đã mạnh lên nhanh chóng và được các chuyên gia dự báo mô tả là một cơn bão cuồng phong cấp 4 mạnh. Cơn bão tăng từ cấp 1 lên cấp 3 chỉ trong vài giờ vào cuối tuần và được xác định là bão cuồng phong (hurricane) vào ngày 30/8. Karina hiện di chuyển theo hướng Tây. Ngày 1/9, Trung tâm Dự báo Bão quốc gia Mỹ cho biết có một số dấu hiệu cho thấy hệ thống này có thể đã gần đạt cường độ cực đại.

Dự báo hiện tại cho thấy Karina không đổ bộ đất liền. Tuy nhiên, giới chức đã cảnh báo về sóng lớn và nguy cơ xuất hiện dòng chảy xa bờ dọc bờ biển California và Mexico.

Trong khi đó, bão nhiệt đới Edouard đang hoạt động ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ và được các chuyên gia cảnh báo có khả năng mạnh lên thành bão cuồng phong. Sức gió của Edouard hiện vào khoảng 60 dặm/giờ (khoảng 97 km/giờ).

Edouard đã đổ bộ gần Johnson Bayou, bang Louisiana, và được dự báo suy yếu khi di chuyển sâu vào đất liền. Cơn bão có thể gây lượng mưa khoảng 3-6 inch (76-152 mm) tại khu vực ven biển phía trên của Texas và khu vực miền Trung phía Đông Texas.

Thống đốc Texas Greg Abbott đã cảnh báo người dân về diễn biến của bão, đồng thời đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan khí tượng và chính quyền địa phương.

"Người dân Texas dọc khu vực ven biển phía trên và Đông Nam bang cần tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền bang và địa phương, đồng thời chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó khẩn cấp", văn phòng thống đốc cho biết.

Một hệ thống khác là bão nhiệt đới Marie đang hình thành trên Thái Bình Dương. Các nhà dự báo cảnh báo hệ thống này có khả năng hướng về khu vực Nam California. Marie được dự báo có thể mạnh lên thành bão cuồng phong vào đêm 2/9 (giờ địa phương). Hiện chưa thể xác định chắc chắn hướng di chuyển cuối cùng của Marie. Tuy nhiên, Los Angeles Times đưa tin hệ thống này nhiều khả năng sẽ di chuyển về phía Tây.

Sebastian Westerink, nhà khí tượng học thuộc văn phòng Dịch vụ Thời tiết quốc gia Mỹ tại San Diego, nhận định Marie nhiều khả năng sẽ suy yếu đáng kể trước khi ảnh hưởng đến Nam California.

"Đến thời điểm cơn bão tới Nam California, nhiều khả năng nó đã xuống dưới cấp hurricane, thậm chí dưới cả cấp bão nhiệt đới", ông nói. Dù vậy, hệ thống này vẫn có thể gây nguy cơ lũ lụt và tạo ra điều kiện biển động nguy hiểm.

Các chuyên gia lưu ý El Niño không trực tiếp gây ra một hiện tượng thời tiết cụ thể. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể tạo ra những điều kiện khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất cao hơn.

Đợt El Niño hiện tại được đánh giá đặc biệt mạnh. El Niño không phải hiện tượng do biến đổi khí hậu gây ra, nhưng một số chuyên gia cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu có thể khiến những ảnh hưởng liên quan trở nên nghiêm trọng hơn.

Nguồn: Ladbible