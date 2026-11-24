Sau khi iPhone 18 Pro Max lên kệ ngày 18/09/2026, iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max và 16 Pro Max đã qua sử dụng giảm từ khoảng 8,5 đến 22 triệu đồng so với giá mở bán, trong khi cả ba vẫn nhận bản cập nhật iOS 27.

Sau 2 tháng Apple ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max và chính thức lên kệ chính hãng tại Việt Nam, thị trường các mẫu iPhone cũ có mức giảm giá đáng kể. Nhưng không phải mẫu nào cũng giảm sâu. Apple đã đưa iPhone 17 Pro Max khỏi Apple Store Online Việt Nam, nhưng sau gần một năm, máy này mới giảm khoảng 9% so với giá mở bán. Mức giảm lớn tập trung ở các đời ra mắt từ 2022 đến 2024.

Dù vậy, có 3 mẫu iPhone cũ đã giảm giá mạnh và đáng sử dụng lâu dài mà người mua nên chú ý.

iPhone 14 Pro Max: giảm tới 22 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max ra mắt tại Việt Nam năm 2022 với giá 33,99 triệu đồng cho bản 128GB và 37,99 triệu đồng cho bản 256GB. Đây là mẫu mất giá nhiều nhất trong ba sản phẩm.

Theo bảng giá các hệ thống bán lẻ tháng 11/2026, máy like new có giá khoảng 15,099 triệu đồng với bản 128GB, 15,999 triệu đồng với bản 256GB và 17,499 triệu đồng với bản 512GB. Như vậy, máy đã giảm khoảng 18,9-22 triệu đồng tùy dung lượng.

Giá giữa các cửa hàng vẫn chênh nhau. Một số nơi niêm yết bản 256GB ở mức 17,19-19,19 triệu đồng tùy ngoại hình. Phần lớn máy 128GB và 256GB nằm trong khoảng 14-19 triệu đồng.

Máy có màn hình OLED 6,7 inch 120 Hz, Dynamic Island, chip A16 Bionic, RAM 6GB, camera chính 48MP và camera tele zoom quang 3x. iPhone 14 Pro Max được lên iOS 27, nhưng không có Apple Intelligence và vẫn dùng cổng Lightning.

iPhone 15 Pro Max: giảm tối đa gần 17 triệu đồng

iPhone 15 Pro Max mở bán ở mức 34,99 triệu đồng cho bản 256GB. Theo khảo sát tháng 10/2026, máy cũ hiện có giá khoảng 17,99-24 triệu đồng, thấp hơn giá gốc khoảng 11-17 triệu đồng. Máy tình trạng 99% hoặc like new phổ biến ở mức 18,5-18,999 triệu đồng.

Bản 512GB có giá khoảng 18,9-21,49 triệu đồng. Bản 1TB có giá khoảng 21,899-23,5 triệu đồng, trong khi giá mở bán là 46,99 triệu đồng.

Đây là thế hệ chuyển sang khung titan, nút Action và cổng USB-C. Cổng này hỗ trợ chuẩn USB 3, tốc độ tới 10 Gbps khi dùng cáp tương thích. Máy còn có chip A17 Pro, camera tele zoom quang 5x và pin 4.422 mAh.

Lợi thế lớn nhất của máy nằm ở phần mềm. Cùng với iPhone 15 Pro, đây là đời máy cũ nhất được dùng Apple Intelligence và các tính năng Siri AI tiêu chuẩn trên iOS 27. Nếu so giá thấp nhất ở bản 256GB, iPhone 15 Pro Max cũ rẻ hơn iPhone 17 cũ khoảng 1,4 triệu đồng.

iPhone 16 Pro Max đã giảm hơn 10 triệu đồng

Theo khảo sát các cửa hàng có bảo hành trong tháng 10/2026, iPhone 16 Pro Max 256GB đã qua sử dụng có giá phổ biến khoảng 23-26,5 triệu đồng. Mức này thấp hơn giá mở bán 34,99 triệu đồng từ 8,5 đến 12 triệu đồng. Máy tình trạng 95-98% có giá khoảng 22,8-23,5 triệu đồng, máy like new khoảng 23,9-24,5 triệu đồng.

Bản 512GB có giá khoảng 25,5-27 triệu đồng. Với bản 1TB, mức giá các mẫu máy cũ ghi nhận ở mức 26-28,5 triệu đồng.

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Máy có màn hình 6,9 inch độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, chip A18 Pro và nút Camera Control. Cụm camera sau gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và camera tele 5x có chống rung quang học, quay được video 4K Dolby Vision 120 khung hình/giây.

Với mức giá hiện tại, máy nằm cùng tầm tiền với iPhone 17 bản thường. iPhone 16 Pro Max cũ rẻ hơn iPhone 17 mới khoảng 1-2,5 triệu đồng, nhưng đắt hơn iPhone 17 cũ rẻ nhất khoảng 3 triệu đồng.