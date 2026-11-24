Từ câu chuyện của họ, ba thói quen lối sống đáng học hỏi dần hé lộ.

Chìa khóa của tuổi thọ nằm ở những thói quen hàng ngày. Chuyên gia dinh dưỡng Kao Min-min chia sẻ rằng ba chị em trăm tuổi đến từ Brazil, với tổng tuổi thọ là 316, đã được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là ba chị em gái sống lâu nhất thế giới. Từ câu chuyện của họ, ba thói quen lối sống đáng học hỏi là: lựa chọn nhiều thực phẩm nguyên chất như rau, cá và thịt; trau dồi sở thích; và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân, tất cả đều góp phần vào một lối sống lành mạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)

Kao Min-min đã đề cập trên trang fanpage Facebook của mình rằng có ba chị em trăm tuổi ở Rio de Janeiro, Brazil: người lớn tuổi nhất 109 tuổi, người thứ hai 104 tuổi và người trẻ nhất 103 tuổi. Vào tháng 6 năm nay, họ đã được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là ba chị em gái sống lâu nhất thế giới. Nhớ lại thời thơ ấu, ba chị em nhớ lại việc thường xuyên bơi lội và câu cá cùng nhau, và thường xuyên ăn những thực phẩm tươi sống. Sau khi trưởng thành, mỗi người trong số họ đều có công việc riêng và phát triển những sở thích khác nhau: người chị cả làm việc tại một đài truyền hình và thích làm đồ thủ công; người chị thứ hai là giáo viên kiêm y tá; và người em út yêu thích may vá. Mặc dù tất cả đều bận rộn, nhưng họ sống gần nhau và chăm sóc lẫn nhau.

Bà Kao Min-min cho rằng tuổi thọ có liên quan đến gen, môi trường và thói quen sinh hoạt, và câu chuyện của ba chị em không thể chứng minh rằng bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ hoặc giúp người ta sống đến 100 tuổi. Tuy nhiên, ba chị em trăm tuổi này nhớ lại những lần cùng nhau đi câu cá khi còn nhỏ, và bà tin rằng bí quyết sống lâu có thể bắt đầu từ những việc nhỏ có thể làm ngay hôm nay, chẳng hạn như thêm một món cá hoặc rau vào bữa ăn tiếp theo. Bà cũng chia sẻ ba thói quen góp phần vào sức khỏe và tuổi thọ.

Đầu tiên là "thêm một phần thức ăn nguyên chất"

Bà Kao Min-min chỉ ra rằng khi mọi người ăn ngoài, phần rau trong hộp cơm thường ít, vì vậy họ có thể gọi thêm một phần rau chần. Đối với bữa tối, nếu muốn thay đổi khẩu vị, họ có thể nấu cá hoặc đậu phụ.

Dành ra một ít thời gian mỗi ngày để làm những việc mình thích

Bà Kao Min-min cho rằng, với những người muống trường thọ, họ nên "dành ra một ít thời gian mỗi ngày để làm những việc mình thích", cho dù đó là đọc sách, học nấu một món ăn, hay đi dạo sau bữa tối. Sau khi hoàn thành công việc và việc nhà, họ nên dành một ít thời gian cho bản thân.

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè

Cuối cùng, người muốn sống thọ nên "giữ liên lạc với gia đình và bạn bè". Họ có thể gặp nhau ăn tối hoặc đơn giản là trò chuyện về những gì đang diễn ra. Nếu sống gần nhau, họ cũng có thể cùng nhau đi dạo 10 phút sau bữa tối và nói về những điều nhỏ nhặt mà họ thường không có cơ hội chia sẻ, biến sự đồng hành hàng ngày trở thành một phần của cuộc sống.

(Nguồn: TW Yahoo)