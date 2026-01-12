3 cây rắn thích "kết thân"

1. Cây chuối

Chuối là ứng viên số 1 khi nhắc đến các loại cây dễ thu hút rắn quanh nhà. Thân chuối mềm, nhiều bẹ xếp chồng tạo thành các khe hở ẩm và tối - đúng kiểu môi trường rắn ưa thích để ẩn nấp. Khu vực trồng chuối cũng thường ẩm thấp, có côn trùng, ếch nhái và đặc biệt là chuột, tức nguồn thức ăn tự nhiên của rắn. Vì vậy, ở những nhà trồng chuối sát hàng rào, gần bếp hoặc sau nhà, rắn có xu hướng ghé qua nhiều hơn, nhất là vào mùa mưa hoặc lúc nắng nóng.

2. Tre, trúc trồng gần nhà

Tre và trúc không phải là cây "dụ rắn", nhưng bụi tre rậm, gốc nhiều lá khô, đất tơi và ít người lui tới lại là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn. Dưới gốc tre thường có chuột, thằn lằn, côn trùng sinh sống, khiến rắn dễ tìm đến. Ngoài ra, tre mọc dày tạo bóng râm quanh năm, giữ độ ẩm cao, càng phù hợp với tập tính của rắn. Vì thế, những nhà trồng tre sát tường, sát lối đi hoặc ít dọn dẹp gốc tre cần đặc biệt lưu ý.

3. Sử quân tử (trồng rậm, leo sát đất)

Sử quân tử vốn là cây leo được nhiều gia đình trồng làm hàng rào hoặc phủ cổng vì hoa đẹp, mùi thơm. Tuy nhiên, nếu để cây leo thấp, mọc rậm sát đất, không tỉa thường xuyên, phần gốc cây dễ trở thành nơi tối, ẩm, kín gió. Đây chính là kiểu môi trường rắn thích trú ẩn, nhất là ở các vùng nông thôn hoặc nhà có vườn rộng. Bản thân hoa sử quân tử không liên quan đến rắn, vấn đề nằm ở cách trồng và độ rậm rạp của tán cây.

4 cây rắn sợ run bần bật

1. Cây sả

Sả là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói đến việc xua côn trùng và rắn. Tinh dầu sả có mùi hăng mạnh, chứa citronella và geraniol - những hợp chất khiến rắn, muỗi và nhiều loài bò sát khác khó chịu. Trong tự nhiên, rắn có khứu giác nhạy, thường tránh xa những khu vực có mùi quá nồng hoặc gây kích ứng.

Không chỉ có tác dụng đuổi rắn ra xa, sả còn dễ trồng, sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh và có thể tận dụng làm gia vị nấu ăn. Trồng sả thành bụi quanh hàng rào, góc vườn, lối đi hoặc gần khu vực ẩm thấp là cách nhiều gia đình nông thôn áp dụng từ lâu. Quan trọng hơn, sả không tạo tán rậm rạp hay nơi trú ẩn lý tưởng, nên dù rắn có đi ngang cũng ít có lý do để ở lại.

2. Cây nén (hành tăm)

Nén là loại cây quen thuộc ở miền Trung và miền Tây, có mùi hăng thậm chí còn nồng hơn hành, tỏi. Chính mùi đặc trưng này khiến rắn và nhiều loài bò sát khác rất kỵ. Theo kinh nghiệm dân gian, những khu vườn trồng nhiều nén hiếm khi thấy rắn xuất hiện lâu ngày.

Ưu điểm của cây nén là thấp, không rậm rạp, không giữ ẩm nhiều ở gốc. Điều này khiến môi trường xung quanh kém hấp dẫn với rắn vốn ưa nơi mát, ẩm và kín. Ngoài tác dụng "phòng rắn", nén còn là gia vị quý, được dùng nhiều trong các món ăn truyền thống, vừa trồng vừa sử dụng rất tiện.

3. Cây ngải cứu

Ngải cứu từ lâu đã gắn với đời sống dân gian, không chỉ trong ẩm thực và y học mà còn trong quan niệm trừ tà, xua uế. Với rắn, mùi tinh dầu đặc trưng của ngải cứu được cho là gây khó chịu, khiến chúng hạn chế tiếp cận khu vực trồng loại cây này.

Thực tế, ngải cứu có mùi nồng, hơi đắng, không tạo bóng râm dày và ít thu hút côn trùng - nguồn thức ăn gián tiếp của rắn. Khi môi trường thiếu chuột, ếch, côn trùng, rắn cũng ít lý do để xuất hiện. Nhiều gia đình trồng ngải cứu quanh nhà vừa để dùng khi cần, vừa như một lớp "phòng thủ mềm" cho không gian sống.

4. Cây tỏi hoặc hành

Tỏi và hành không chỉ khiến con người "ngại mùi" mà với rắn, đây cũng là nhóm cây không hề dễ chịu. Mùi sulfur trong tỏi, hành có tính kích thích mạnh, khiến rắn tránh xa những khu vực trồng tập trung.

Tuy khó trồng số lượng lớn quanh sân như sả, nhưng việc trồng xen kẽ tỏi, hành ở vườn rau, bồn cây gần nhà vẫn được xem là biện pháp hỗ trợ tốt. Điểm cộng lớn là các loại cây này không tạo môi trường trú ẩn, đất trồng thường xuyên được xới xáo nên ít ẩm tù, không phù hợp cho rắn sinh sống lâu dài.

Cách trồng cây để hạn chế rắn vào nhà

- Không trồng cây rậm sát nhà, sát cửa hoặc lối đi.

- Dọn sạch gốc cây, lá khô, tránh tạo hang hốc.

- Giữ khu vực quanh nhà khô ráo, thoáng.

- Hạn chế chuột, vì chuột chính là "nam châm hút rắn".

Tổng hợp