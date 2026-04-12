3 cảnh báo đến với những gia đình đang dùng máy rửa bát

Phác Thái Anh |

Máy rửa bát là thiết bị gia dụng hiện đại, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian dọn dẹp.

Máy rửa bát đang dần trở thành “trợ thủ” quen thuộc trong nhiều căn bếp hiện đại, giúp việc dọn dẹp sau mỗi bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần một nút bấm, bát đĩa có thể được làm sạch và sấy khô mà không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, để thiết bị này phát huy hết hiệu quả và hoạt động bền bỉ, người dùng vẫn cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản trong quá trình sử dụng. Dưới đây là 3 lưu ý quan trọng nhưng rất dễ bị bỏ qua.

1. Cần loại bỏ thức ăn thừa trước khi cho vào máy

Nhiều người cho rằng máy rửa bát có thể xử lý toàn bộ cặn bẩn nên thường bỏ nguyên bát đĩa còn thức ăn thừa vào rửa. Đây là sai lầm phổ biến. Những mảnh thức ăn lớn có thể gây tắc bộ lọc, cản trở dòng nước và khiến bát đĩa không được làm sạch hoàn toàn. Về lâu dài, cặn bẩn tích tụ còn gây mùi hôi khó chịu bên trong máy và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, trước khi xếp vào máy, chỉ cần gạt bỏ phần thức ăn thừa lớn là đủ, không cần rửa quá kỹ nhưng phải đảm bảo bề mặt không còn mảng bám rõ rệt.

2. Không xếp bát đĩa lộn xộn khi rửa

Cách sắp xếp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm sạch, nhưng lại thường bị xem nhẹ. Nếu xếp chồng chéo hoặc che khuất nhau, nước và chất tẩy rửa sẽ không thể tiếp cận toàn bộ bề mặt, dẫn đến tình trạng chỗ sạch chỗ bẩn. Ngoài ra, việc xếp sai còn khiến bát đĩa dễ va đập, sứt mẻ trong quá trình máy hoạt động. Nguyên tắc đúng là đặt bát đĩa theo hướng tia nước phun, giữ khoảng cách hợp lý và phân loại rõ ràng: đồ lớn đặt dưới, đồ nhỏ đặt trên. Sắp xếp khoa học sẽ giúp máy rửa hiệu quả hơn rất nhiều.

3. Sử dụng sản phẩm rửa bát chuyên dụng

Đây là lưu ý quan trọng nhưng nhiều gia đình vẫn nhầm lẫn. Nước rửa bát dùng tay thông thường tạo nhiều bọt, không phù hợp với cơ chế hoạt động của máy rửa bát. Nếu sử dụng sai loại, bọt có thể tràn ra ngoài, gây hỏng máy hoặc ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong. Trong khi đó, sản phẩm rửa bát chuyên dụng được thiết kế để hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, giúp làm sạch dầu mỡ hiệu quả và hạn chế cặn bám. Vì vậy, không nên thay thế bằng nước rửa chén thông thường để tránh rủi ro không đáng có.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

