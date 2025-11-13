1. “Trả cho mình trước” – kỷ luật tiết kiệm mỗi tháng

Hồi 35 tuổi, tôi nghĩ tiết kiệm phải là khoản lớn mới có ý nghĩa. Nhưng một người bạn khuyên: “Cứ dành ra một phần nhỏ trước, đều đặn, lãi kép sẽ làm phần còn lại”. Tôi nghe theo và lập quỹ tiết kiệm riêng, coi đó là “chi phí bắt buộc” như tiền điện, tiền nước.

Cách tôi làm: Ngay khi nhận lương, chuyển 10–15% vào tài khoản tiết kiệm tự động. Ban đầu chỉ 500.000–1 triệu/tháng, sau đó tăng dần theo thu nhập.

Kết quả sau 20 năm: Tôi có khoản tiết kiệm trên 400 triệu đồng. Khoản này trở thành “lá chắn” giúp tôi yên tâm khi về hưu, không phải vay mượn hay dựa vào con cái.

Bài học: Đừng chờ có tiền dư mới tiết kiệm; hãy tiết kiệm trước, tiêu phần còn lại.

2. Ghi chép chi tiêu – nhìn rõ “lỗ rò” tiền bạc

Trước đây tôi không ghi chép nên không biết mình đã tiêu bao nhiêu cho những khoản nhỏ: cà phê, quà cáp, mua sắm “cho vui”. Từ tuổi 35, tôi bắt đầu dùng sổ tay và sau đó là app ghi chép chi tiêu.

Cách tôi làm: Mỗi ngày ghi nhanh vào app Money Lover: ăn uống, xăng xe, giải trí… Cuối tháng xem lại để điều chỉnh.

Kết quả sau 6 tháng: Tôi phát hiện mình đang tiêu hơn 1,5 triệu/tháng cho những thứ không cần thiết. Tôi cắt giảm một nửa, chuyển vào tiết kiệm. Sau 10 năm, số tiền “tiết kiệm từ khoản nhỏ” đã lên tới gần 200 triệu đồng.

Bài học: Bạn không thể quản lý cái gì bạn không đo lường. Chỉ cần ghi chép, bạn sẽ thấy ngay những khoản có thể cắt.

3. Đầu tư cho bản thân trước khi đầu tư ra ngoài

Tôi từng nghĩ phải đầu tư bất động sản hay chứng khoán mới “làm giàu”. Nhưng tôi chọn đầu tư cho chính mình: học thêm kỹ năng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chuyên môn. Thu nhập của tôi nhờ vậy tăng gấp đôi sau 10 năm. Khi có kiến thức và nền tảng, tôi mới tự tin chọn kênh đầu tư an toàn.

Cách tôi làm: Mỗi năm dành 5–10% thu nhập cho khoá học, sách, tập thể dục.

Kết quả: Tôi có nghề tay trái, tăng thu nhập, đồng thời hiểu hơn về tài chính để tránh bẫy đầu tư. Ở tuổi 55, tôi có thể chọn bán thời gian làm việc, còn khoản tích luỹ vẫn sinh lãi.

Bài học: Đầu tư vào bản thân sinh lời nhất. Thu nhập tăng mới có thể tiết kiệm và đầu tư ra ngoài bền vững.

Bảng so sánh trước và sau khi áp dụng 3 cách

Khoản mục Trước tuổi 35 Sau khi áp dụng 3 cách (40–55 tuổi) Tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng Không có, tiêu hết lương 10–15% lương tự động tiết kiệm Kiểm soát chi tiêu Không ghi chép, hay “thủng ví” Ghi chép đều đặn, cắt 1,5 triệu/tháng khoản không cần Đầu tư Theo phong trào, lỗ vốn Đầu tư cho bản thân + kênh an toàn Khoản tích lũy tuổi hưu Gần như bằng 0 >600 triệu sau 20 năm, sống nhàn

Vì sao 3 cách này hiệu quả

Hiệu ứng lãi kép: Tiết kiệm nhỏ nhưng đều, sau 15–20 năm thành khoản lớn.

Tâm lý vững vàng: Khi có quỹ riêng, bạn bớt lo lắng, dễ ra quyết định sáng suốt.

Kiến thức tăng thu nhập: Đầu tư cho bản thân giúp bạn kiếm được nhiều hơn, tránh bẫy đầu tư, tránh mất vốn.

Checklist 3 bước áp dụng ngay hôm nay

Thiết lập quỹ “trả cho mình trước”

- Chọn mức 10–15% thu nhập chuyển tự động sang tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ hưu trí ngay khi nhận lương.

Ghi chép chi tiêu hằng ngày

- Dùng app hoặc sổ tay ghi lại tất cả khoản chi. Cuối tuần/tháng xem lại để tìm “lỗ rò” tiền bạc.

Đầu tư cho bản thân trước

- Mỗi năm trích ít nhất 5% thu nhập cho khoá học, sách, sức khoẻ. Khi thu nhập tăng, mới phân bổ phần dư cho kênh đầu tư an toàn.

Thực hiện đều 3 bước này trong 3–5 năm, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt: tài chính ổn định hơn, ít áp lực hơn và có nền tảng vững chắc cho tuổi hưu.

Kết

Ba cách tôi áp dụng từ tuổi 35 không phải bí quyết xa vời, chỉ là những thay đổi nhỏ về thói quen tài chính. Nhưng chính chúng đã giúp tôi thoát cảnh “thiếu trước hụt sau” và xây dựng khoản tích lũy vững chắc. Giờ bước vào tuổi hưu, tôi có thể yên tâm sống an nhàn, không còn lo lắng tiền bạc – điều mà tôi tin bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu bắt đầu từ hôm nay.