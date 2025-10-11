2S38 Derivatsiya-PVO là kẻ hủy diệt tên lửa hành trình Tomahawk?

.t1 { text-align: justify; }

Hệ thống pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO cỡ 57 mm của Nga được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không, bao gồm cả tên lửa hành trình như Tomahawk do Mỹ sản xuất.



Giới phân tích đang đánh giá khả năng đối đầu của vũ khí trên với loại đạn tấn công nổi tiếng nhất thế giới, nếu Tổng thống Donald Trump quyết định cung cấp cho Ukraine, vậy phần thắng sẽ thuộc về bên nào?

Theo giới thiệu, 2S38 Derivatsiya sử dụng khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và lắp pháo 57 mm có tốc độ bắn 120 viên/phút, tầm xa 6 km và trần bay 4,5 km. Tổ hợp sẽ bảo vệ các đơn vị bộ binh cơ giới tiền tuyến và đổ bộ đường không. Nhiều chuyên gia quân sự mong đợi nó này sẽ thay thế cho ZSU-23-4 Shilka "đáng kính".

Pháo phòng không tự hành 2S38 rõ ràng không thể "vươn tay" để tấn công chiến đấu cơ hay máy bay ném bom chiến lược. Tuy nhiên nó gây ra một mối đe dọa chết người đối với trực thăng chiến đấu, UAV và cả tên lửa hành trình bay thấp.

Pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO là vũ khí mang nhiều kỳ vọng của Nga.

Tổ hợp 2S38 Derivatsiya sử dụng bệ pháo AZP-57 được phát triển từ những năm 1940, nhưng nhờ loại đạn thông minh mới được phát triển, chúng sẽ khiến hệ thống phòng không này nguy hiểm hơn nữa.

Hệ thống điều khiển của Derivatsiya sẽ tính toán hướng bay của quả đạn cũng như xác định điểm nổ của nó nhờ vào việc một bộ đếm thời gian dạng ngòi điện tử sẽ được lắp đặt trong mỗi viên đạn.

Ngoài ra một loại đạn thông minh sắp ra đời, có thể cơ động với sự trợ giúp của "cánh gấp" giống như tên lửa, được hỗ trợ bằng hệ thống chỉ định mục tiêu thông qua tia laser tích hợp trên tháp pháo của pháo tự hành.

Ngoài chức năng phòng không, tổ hợp 2S38 Derivatsiya còn có thể chống lại xe thiết giáp hạng nhẹ và mục tiêu mặt đất như tốp bộ binh đối phương thông qua đạn pháo được cài đặt ngòi điện tử định tầm nổ.

Loại đạn này sẽ nổ chụp trên đầu tốp bộ binh ẩn nấp sau vật cản với độ chính xác rất cao, hiệu quả lớn hơn nhiều so với đạn pháo 125 mm và 30 mm được xe tăng chiến đấu chủ lực và xe hỗ trợ tăng BMPT mang theo.

Với những thông số kỹ thuật như trên, rõ ràng về lý thuyết thì pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya có thể bắn hạ tên lửa hành trình Tomahawk khá dễ dàng, nhưng sẽ cần thực tế chiến đấu để kiểm nghiệm xem vũ khí trên có mạnh thực sự như quảng cáo hay không?