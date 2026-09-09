Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu hơn cả Chủ tịch Samsung, Alibaba, Xiaomi

Theo báo cáo mới được công bố, tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã đạt 15,1 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Theo báo cáo mới được Altrata công bố, số lượng tỷ phú trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 3.795 người vào năm 2025, khi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tạo ra của cải trên toàn thế giới,

Công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích về tài sản này cho biết, số lượng tỷ phú tăng 8,2% trong năm 2025, mức tăng theo năm lớn nhất trong 5 năm qua. Tổng tài sản của giới tỷ phú tăng 12,8%, lên mức kỷ lục 15,1 nghìn tỷ USD.

Altrata xác định 150 công ty niêm yết có đóng góp lớn nhất vào khối tài sản của giới tỷ phú. Theo Altrata, những doanh nghiệp đầu tư ít nhất 30 triệu USD vào AI trong 5 năm qua có mức tăng trưởng vốn hóa thị trường cao hơn 23% so với các doanh nghiệp không đầu tư vào lĩnh vực này trong giai đoạn 2024-2025.

Theo bà Maya Imberg, Trưởng bộ phận phân tích và nội dung chuyên sâu của Altrata, làn sóng hứng khởi của Phố Wall đối với AI cũng góp phần nới rộng khoảng cách tài sản trong nhóm tỷ phú.

Ảnh minh họa (Ảnh có sự hỗ trợ của AI)

Báo cáo xác định có 29 “siêu tỷ phú” - những cá nhân sở hữu tài sản trên 50 tỷ USD - với tổng tài sản ròng lên tới 4,1 nghìn tỷ USD, tương đương 27% tổng tài sản của giới tỷ phú. Theo ước tính của Altrata, năm 2017 chỉ có 10 “siêu tỷ phú”, với tổng tài sản chiếm 7,2% tài sản của giới tỷ phú.

Bà Imberg cho rằng, dù đà tăng của cổ phiếu công nghệ đã tạo ra những khối tài sản ở mức chưa từng có, tài sản gắn với các cổ phiếu công nghệ chịu tác động từ AI có thể biến động mạnh.

“Chúng tôi dự báo tài sản của nhiều tỷ phú giàu nhất, đặc biệt là những người sở hữu các công ty tập trung vào công nghệ, sẽ tăng hoặc giảm theo diễn biến của AI”, bà Imberg cho biết qua email.

Thị trường chứng khoán trong năm nay đã chứng kiến những biến động mạnh, trong đó có đợt bán tháo cổ phiếu các công ty sản xuất chip lớn khiến tổng vốn hóa thị trường giảm 1,3 nghìn tỷ USD trong tháng 7. Đối với những người giàu nhất thế giới, điều này đồng nghĩa với những khoản tăng, giảm rất lớn và diễn ra nhanh chóng trên giá trị tài sản. Theo Forbes, tài sản của Elon Musk có thời điểm giảm 18 tỷ USD chỉ trong một ngày, trong khi tài sản của Larry Ellison giảm 50 tỷ USD trong một tuần.

“Thị trường tập trung không nhất thiết đồng nghĩa với việc đang hình thành bong bóng. Tuy nhiên, chắc chắn có rủi ro khi mức độ tập trung quá lớn vào một lĩnh vực chính (công nghệ), và trong lĩnh vực đó lại tập trung vào AI”, bà Imberg nhận định.

Theo Altrata, Bắc Mỹ tiếp tục là khu vực có số lượng tỷ phú lớn nhất thế giới, với 1.337 người. Số lượng tỷ phú tại khu vực này tăng 11,6% trong năm 2025, nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác. Bà Imberg cho rằng một phần nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng này đến từ vị thế thống trị của Mỹ trên các thị trường công nghệ, cả khu vực tư nhân và thị trường đại chúng.

Châu Âu có 1.081 tỷ phú sau khi số lượng này tăng 7,9% trong năm ngoái. Trong khi đó, số lượng tỷ phú tại châu Á đạt 881 người, tăng 6,5%.

Dù sự hứng khởi với AI mang lại động lực lớn cho tài sản của giới tỷ phú, báo cáo lưu ý rằng năm 2025 cũng là một năm đặc biệt thuận lợi trên nhiều phương diện. Tất cả các nhóm tài sản lớn được Altrata theo dõi đều ghi nhận mức sinh lời dương trong năm 2025, lần đầu tiên kể từ đại dịch, bất chấp những biến động do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.

Theo bảng xếp hạng Forbes công bố đầu tháng 9, Elon Musk tiếp tục đứng đầu với 892 tỷ USD. Theo Forbes, tổng tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tính đến ngày 1/9 đạt khoảng 2.800 tỷ USD, tăng 200 tỷ USD so với một tháng trước. Bernard Arnault, ông chủ đế chế hàng xa xỉ LVMH và nhà đầu tư Warren Buffett cùng rời top 10. Steve Ballmer và Amancio Ortega thay thế hai vị trí này. Theo Forbes, tài sản của Elon Musk tăng 202 tỷ USD chỉ trong tháng 8, mức tăng lớn nhất trong top 10, nhờ cổ phiếu SpaceX và Tesla lần lượt tăng khoảng 33% và 18%. Tỷ phú 55 tuổi hiện sở hữu khối tài sản cao hơn ba lần Larry Page, người đứng thứ hai. Musk từng vượt mốc 1.000 tỷ USD hồi tháng 6, sau khi SpaceX niêm yết trên Nasdaq, trước khi tài sản giảm mạnh trong tháng 7. Phần lớn tài sản của ông đến từ khoảng 38% cổ phần SpaceX và gần 11% Tesla. Musk hiện là chủ tịch, CEO kiêm giám đốc kỹ thuật SpaceX, đồng thời tiếp tục điều hành Tesla.



