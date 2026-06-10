20 tổ công tác phá chuyên án đặc biệt lớn, khám xét tại 8 tỉnh thành, bắt 'đầu sỏ' Nguyễn Văn Tuấn SN 1988

Hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đường dây phạm pháp với số tiền hàng triệu USD.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua Website Sunwin.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền. Ảnh: CA Nghệ An

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành; số tài khoản giao dịch cũng được đối tượng thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.

Nhận thấy hoạt động tội phạm trên được tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương của tỉnh Nghệ An, gồm: phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên… và Công an các đơn vị, địa phương tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 09 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Đối tượng Lê Quốc Huy. Ảnh: CA Nghệ An

Trong chuyên án này, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988), trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang Web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên.

Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989), trú tại phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.

Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 06 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội “rửa tiền”, 09 bị can về tội “đánh bạc”; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền. Ảnh: CA Nghệ An