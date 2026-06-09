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Ra quyết định khởi tố Giám đốc kinh doanh Lê Nguyễn Bửu Luân

Chi Chi
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Lê Nguyễn Bửu Luân bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Nguyễn Bửu Luân, nguyên Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, do lâm vào tình trạng nợ nần từ các ứng dụng cho vay trực tuyến và mất khả năng thanh toán, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2025, Lê Nguyễn Bửu Luân đã lợi dụng vị trí quản lý kinh doanh để đưa ra thông tin gian dối về chương trình khuyến mãi tặng vàng dành cho khách hàng mua hàng có giá trị lớn.

Mặc dù chương trình khuyến mãi này đã kết thúc từ cuối tháng 2/2025, Luân vẫn giới thiệu với khách hàng như chương trình còn hiệu lực nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng vào những thông tin mà Luân cung cấp, 16 khách hàng đã chuyển tổng số tiền hơn 466,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bị can để đặt mua hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Luân không thực hiện việc báo cáo về công ty, không lập đơn hàng theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Lê Nguyễn Bửu Luân

Trước đó, vào ngày 17/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Nguyễn Bửu Luân về tội “Tham ô tài sản”. Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình bán hàng, giao hàng và thu tiền từ khách hàng, Luân đã không nộp số tiền thanh toán về công ty theo quy định mà chiếm đoạt hơn 433,6 triệu đồng của Công ty Cổ phần Đồng Tâm để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền, đề nghị truy tố bị can Lê Nguyễn Bửu Luân về các hành vi “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

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