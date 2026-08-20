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20 tên lửa các loại dội vào thủ đô Ukraine

Hoàng Vân
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Đêm 19/8, quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ukraine.

- Ảnh 1.

Những đám cháy lớn bốc cao sau cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev, ngày 19/8/2026.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển nhiều trung tâm dân cư lớn trên khắp đất nước.

Tình hình đang diễn biến nghiêm trọng nhất tại thủ đô Kiev, nơi cuộc tấn công trên không đã đạt đến quy mô chưa từng có.

Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất 20 tên lửa các loại, bao gồm cả vũ khí đạn đạo và siêu thanh, đã được phát hiện trong phạm vi thành phố chỉ trong 15 phút.

Nhiều đám cháy lớn đang nhanh chóng được phát hiện ở nhiều khu vực khác nhau của đô thị.

Ngoài thủ đô, các vùng hậu phương và biên giới cũng bị ảnh hưởng nặng.

Theo báo cáo từ các nguồn tin trong ngành, một loạt vụ nổ mạnh cũng được ghi nhận ở Sumy và gần sân bay quốc tế Boryspil.

Các hoạt động không kích vẫn đang diễn ra trên không phận các khu vực trọng yếu.

Các dịch vụ giám sát địa phương báo cáo, ngày càng có nhiều vụ phóng vũ khí dẫn đường chính xác được ghi nhận, khiến người dân phải ở trong hầm trú ẩn.

Các nhân chứng trên mặt đất nhấn mạnh, cường độ của cuộc tấn công hiện tại thuộc hàng cao nhất trong thời gian gần đây.

Theo Avia-pro
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Tags

tên lửa

thủ đô Ukraine

Nga

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