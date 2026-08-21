2 trường hợp được đóng một lần BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Luật BHXH 2024 quy định 2 trường hợp người lao động có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, gồm thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng và tối đa 5 năm.

Chính sách này giúp người tham gia BHXH có thêm cơ hội hoàn thiện thời gian đóng, bảo đảm quyền lợi hưu trí khi hết tuổi lao động

Luật BHXH 2024 quy định 2 trường hợp người lao động được đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, giúp hoàn thiện quá trình đóng và bảo đảm quyền lợi khi hết tuổi lao động.

Trường hợp 1: Đóng một lần tối đa 6 thángÁp dụng với người đang tham gia BHXH bắt buộc đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 6 tháng. Mức đóng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời điểm đóng sớm nhất là tháng trước liền kề tháng đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trường hợp 2: Đóng một lần tối đa 5 nămDành cho người tham gia BHXH tự nguyện hoặc chuyển từ bắt buộc sang tự nguyện, đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng). Họ được đóng một lần để đủ 15 năm (theo Luật mới) hoặc 20 năm (quy định chuyển tiếp). Mức đóng tính theo tổng các tháng còn thiếu kèm lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng năm trước. Thời điểm hưởng lương hưu tính từ ngày đầu tháng liền kề sau khi đóng đủ.

Chính sách này tạo thêm cơ hội cho người lao động tiếp cận lương hưu ổn định.