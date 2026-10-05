2 thí sinh bị loại ngay đêm đầu tiên Vòng chung kết Sao Mai 2026

Tối 4/10, đêm đầu tiên Vòng chung kết Sao Mai 2026 diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số. 16 giọng ca bước vào đêm thi với những lựa chọn âm nhạc đa dạng.

Đây cũng là đêm thi loại trực tiếp đầu tiên của Sao Mai 2026. Ban Tổ chức trao cho mỗi thí sinh quyền tự chọn ca khúc yêu thích, phù hợp với giọng hát và sở trường thay vì giao tác phẩm hoặc gò ép vào một dòng nhạc cụ thể. Cách làm này giúp các giọng ca có cơ hội thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc cá nhân.

16 tiết mục được trình diễn cùng ban nhạc live và phát sóng trực tiếp, không sử dụng bản thu dự phòng hay hậu kỳ âm thanh. Trong khoảng 3 phút rưỡi, mỗi thí sinh phải đồng thời xử lý ca khúc, ban nhạc, không gian sân khấu và áp lực của sóng trực tiếp.

16 thí sinh đêm đầu tiên Vòng chung kết Sao Mai 2026.

Các thí sinh chọn dòng nhạc dân gian đương đại.

Đáng chú ý, gần một nửa số thí sinh lựa chọn những chất liệu gắn với văn hóa truyền thống. Mai Thu Hương thể hiện "Mời trầu" của Võ Thái Anh, phổ thơ Hồ Xuân Hương, trong khi Nguyễn Thùy Dương lựa chọn "Cung đàn Thúy Kiều" của Ngọc Thịnh. Đoàn Linh gây chú ý với liên khúc "Sen hồng hư không" của Trần Tiến và "Tứ phủ" của Hồ Hoài Anh.

Phạm Thùy Linh tiếp tục khai thác chất liệu dân ca H'Mông Đen và âm hưởng núi rừng qua liên khúc "Con sâu khóc hoài" và "Bài ca trên núi" với phần chuyển soạn của Lê Cát Trọng Lý và sáng tác của Nguyễn Văn Thương, phổ lời Tô Hoài.

Bên cạnh đó là những lựa chọn như "Chàng vinh quy" của Hoàng Thu Hà, "Lời ru" của Nguyễn Mộc An hay "Tò vò" của Bùi Thúy Nga.

Ở dòng thính phòng và ca khúc cách mạng, Nguyễn Xuân Dũng thể hiện liên khúc "Áo mùa đông" và "Hướng về Hà Nội". Hoàng Văn Hiệp lựa chọn "Bài ca đảo Bạch Long Vĩ" còn Lê Quốc Phú thể hiện "Truyền thuyết Hồ Gươm".

Các thí sinh chọn dòng nhạc trẻ.

Trong khi đó, màu sắc âm nhạc trẻ trung, đương đại được thể hiện qua "Cuốn mãi trôi xa tan đi" của Bùi Nguyễn Bảo Anh, "Yêu cho đáng" của Phạm Hải Anh, "Xin đừng lặng im" của Đỗ Hải Đăng, "Chốn sa mạc" của H'Vi Ktla và "Sẽ về với nhau" của Kim Jea Bin. Nguyễn Đỗ Khánh An mang đến màu sắc tĩnh lặng với "Phật quang phổ chiếu".

Cứ sau bốn tiết mục đầu tiên, Hội đồng Giám khảo lại đưa ra những nhận xét vừa động viên vừa thẳng thắn. NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo nhận định dàn thí sinh năm nay biết "thổi hồn tươi mới vào những tác phẩm kinh điển đã quen thuộc". Ông dành lời khen "giọng hát trời cho" cho Hoàng Văn Hiệp và Lê Quốc Phú, đồng thời mong hai giọng ca này quyết liệt hơn trong phần trình diễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ấn tượng với H'Vi Ktla, đặc biệt là "hào quang người con gái Tây Nguyên" thể hiện qua khả năng cảm bài tự nhiên và nội lực. Ông cũng đánh giá cao quãng trầm của Hoàng Thu Hà.

Ban giám khảo.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn dành thiện cảm cho chất giọng nồng nàn của Đoàn Linh và đánh giá đây là nhân tố hứa hẹn của dòng dân gian đương đại. NSƯT Quang Hào ghi nhận tư duy đặt để cảm xúc của Đỗ Hải Đăng, đồng thời đánh giá cao tinh thần thử sức ở những dòng nhạc chưa phải sở trường.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc và chất giọng của Nguyễn Xuân Dũng, đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị về thần thái và trang phục sân khấu của các thí sinh.

Bên cạnh những lời khen, Hội đồng Giám khảo cũng chỉ ra những điểm cần cải thiện. Phạm Thùy Linh được góp ý cần đào sâu hơn kỹ thuật luyến láy dân gian. Màu sắc dân gian trong phần thi của Nguyễn Thùy Dương cần được thể hiện rõ nét hơn. Hai bản phối theo hướng funky của Bùi Nguyễn Bảo Anh và Phạm Hải Anh cũng được nhận xét cần chặt chẽ, cuốn hút hơn.

Hoàng Văn Hiệp...

... và Nguyễn Thùy Dương chia tay chương trình.

Sau đêm thi Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương phải nói lời chia tay với cuộc thi. Liveshow 2 Sao Mai 2026 sẽ lên sóng lúc 21h ngày 11/10.

Vòng Chung kết Sao Mai 2026 có sự đồng hành xuyên suốt của NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Đêm liveshow 1 có sự góp mặt của 2 giám khảo khách mời là NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương và Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.



