Sao Mai Diệu Thúy làm đêm nhạc riêng, hé lộ hình ảnh là một chiến sĩ công an

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau, Sao Mai Diệu Thúy sẽ tổ chức đêm nhạc cá nhân mang tên “Mùa đông của anh”. Chương trình có sự tham gia của hai khách mời là ca sĩ Lê Việt Anh và Mai Trần Lâm.

Diệu Thúy được biết đến là giọng nữ cao màu sắc (coloratura soprano), từng giành giải Nhất khu vực miền Bắc và giải Ba toàn quốc dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai 2019. Với chất giọng kỹ thuật tốt, phong cách biểu diễn chắc chắn và cá tính âm nhạc riêng, nữ ca sĩ sớm tạo được dấu ấn trong dòng nhạc hàn lâm.

Sao Mai Diệu Thúy.

Sau cuộc thi Sao Mai, Diệu Thúy công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và ghi dấu ấn với vai diễn Ngọc Nga trong vở nhạc kịch Sóng, tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời nữ sĩ Xuân Quỳnh. Vai diễn này được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp nữ ca sĩ mở rộng biên độ sáng tạo và thoát khỏi khuôn mẫu an toàn của một ca sĩ thính phòng truyền thống.

Từ đó, Diệu Thúy bắt đầu thử nghiệm nhiều hướng đi mới khi kết hợp thính phòng với các thể loại hiện đại như pop, EDM hay Latin – Âu Mỹ. Cô mong muốn đưa dòng nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho thấy khả năng thể hiện đa dạng khi có thể hát dân ca thính phòng, dân gian và cả nhạc xưa.

Tháng 3/2023, Diệu Thúy phát hành album phòng thu “Tình em” gồm 7 ca khúc quen thuộc của các nhạc sĩ Huy Du, Trần Tiến, Phan Huỳnh Điểu, Đỗ Hồng Quân… Album được làm mới bằng các bản phối kết hợp giữa EDM và Dream Pop, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi ra mắt.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Diệu Thúy từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Gia đình cô gặp khó khăn nghiêm trọng khi bố mẹ bị lừa mất toàn bộ tài sản. Sau đó, bố cô lâm bệnh nặng và qua đời đột ngột, khiến nữ ca sĩ phải sớm tự lập và từng có thời gian gián đoạn việc học. Dù vậy, với niềm đam mê nghệ thuật, Diệu Thúy vẫn kiên trì theo đuổi con đường ca hát, học tập tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Diệu Thúy hiện công tác tại Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam.

Mới đây, Diệu Thúy chuyển công tác về Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam. Trong vai trò ca sĩ – chiến sĩ, cô cho biết bản thân luôn ý thức hơn trong việc xây dựng hình ảnh và trách nhiệm nghề nghiệp.

"Tôi rất vui vì mình là một ca sĩ, một chiến sĩ, được biểu diễn phục vụ cho các chương trình nghệ thuật chính luận. Mang trên mình trọng trách mới, tôi nghĩ phải luôn giữ hình ảnh bản thân để lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ công an", Diệu Thuý sao mai chia sẻ.

Đêm nhạc "Mùa đông của anh" được Diệu Thúy xem là cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật cá nhân, đồng thời là món quà cô muốn gửi tới khán giả đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ về minishow, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ độ chín để thực hiện những đêm nhạc riêng của mình. Đây là đêm nhạc đầu tiên và cũng là đêm nhạc bắt đầu chuỗi đêm nhạc mà tôi ấp ủ sẽ thực hiện vào 2026. Thời gian về công tác tại Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an cũng đã ổn định để giờ đây tôi có thể dành thời gian cho những dự án cá nhân. Hy vọng rằng sự khởi đầu này sẽ được khán giả yêu mến và đón nhận để tôi có thêm động lực, được chắp cánh niềm tin tiến đến thực hiện liveshow cá nhân với quy mô lớn hơn”.

Theo ê-kíp, tại đêm nhạc, Diệu Thúy sẽ trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, đồng thời giới thiệu các bản phối mới và những tiết mục được chuẩn bị riêng cho chương trình. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20/12/2025 tại không gian âm nhạc Trịnh Xưa.