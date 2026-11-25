Nga sẽ đóng 2 phà đường sắt mới để duy trì tiếp tế cho Kaliningrad, nhưng việc bảo vệ chúng đi đến đích mới là thách thức lớn đối với Nga.

Nga đóng thêm phà để duy trì tuyến tiếp tế

Theo bài viết trên trang Reporter của Nga, để tránh nguy cơ Kaliningrad bị phong tỏa, Nga dự kiến đến năm 2030 đóng 2 phà đường sắt với tổng chi phí gần 47 tỷ ruble (khoảng 572 triệu USD), phục vụ tuyến Ust-Luga - Baltiysk.

Phà đường sắt là những phương tiện chuyên chở đặc biệt, những toa xe chứa đầy hàng (kể cả container, xe đông lạnh…) được đưa nguyên trạng lên boong phà, vượt biển rồi tiếp tục chạy trên mạng lưới đường sắt ở bờ bên kia.

Một số phà đường sắt còn được thiết kế để chở xe tải, xe đầu kéo và các phương tiện bánh lốp trên những boong riêng.

Do đó, phà đường sắt không chỉ có giá trị rất quan trọng trong vận tải hậu cần, bởi nó duy trì tính liên tục của mạng lưới đường sắt khi tuyến đường bị ngăn cách bởi biển; mà còn cả đối với giao thông đường bộ, thậm chí là cả việc chuyên chở các phương tiện thiết giáp trong lĩnh vực quân sự.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga đã nhận định rằng, vấn đề tiếp tế cho vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga hiện nay là rất phức tạp, nó không đơn thuần nằm ở số lượng phà được bổ sung mà là vấn đề những chiếc phà này liệu có đến đích được hay không.

Thực tế phức tạp ở khu vực Biển Đen

Các chuyên gia thuộc kênh Telegram Voennyi Osvedomitel (tiếng Anh: Military Informant, tức “Người đưa tin quân sự”) cho rằng, thách thức lớn hơn là bảo vệ các phương tiện vận tải trước nguy cơ bị tấn công bằng UAV và xuồng không người lái trên biển (BEC).

Theo các chuyên gia, dù Nga có thể đóng bao nhiêu phà đi nữa, nếu đối phương triển khai chiến dịch phong tỏa có hệ thống thì việc sở hữu thêm tàu vận tải cũng khó giải quyết được vấn đề.

Hiện hoạt động tiếp tế cho Kaliningrad phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường biển Baltic, khi các chuyến vận tải quá cảnh qua lãnh thổ NATO đã giảm kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát và phần lớn gánh nặng chuyển sang đường biển, một phần nhỏ sang đường hàng không.

Tuy nhiên, tăng phương tiện vận chuyển không đồng nghĩa với việc Nga có thể đảm bảo được tuyến cung cấp ổn định cho khu vực Kaliningrad, bởi vấn đề quan trọng không phải là những chiếc phà này có năng lực chuyên chở thế nào, mà là liệu chúng có đi đến đích an toàn hay không?

Thực tế cuộc xung đột Nga-Ukraine ở khu vực Biển Đen hiện nay đã cho thấy các tuyến đường biển hiện nay thực sự không an toàn, ngay cả Hạm đội Biển Đen hùng mạnh của Nga cũng bị máy bay và tàu mặt nước không người lái của Ukraine vây nhốt trong các căn cứ hải quân.

Bài viết kết luận, Hạm đội Biển Đen của Nga dù hoạt động trong điều kiện ít phức tạp hơn so với biển Baltic, đã không thể bảo vệ hiệu quả các phương tiện trước những cuộc tập kích của Ukraine và đó cũng là vấn đề mà Nga sẽ gặp phải trên biển Baltic.

Tuyến hải trình Baltic ngày càng dễ bị đe dọa

Thực tế cho thấy Ukraine có năng lực kỹ thuật và nguồn lực để tạm thời làm tê liệt hoạt động của các sân bay Nga thông qua những cuộc tập kích bằng UAV.

Trong khi đó, Kaliningrad chỉ có một sân bay là Khrabrovo, khiến khả năng duy trì vận tải hàng không trong tình huống khẩn cấp cũng bị hạn chế đến mức hầu như không thể.

Ngoài ra, Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải trên biển Baltic, kể cả những phương tiện đang trên đường tới Kaliningrad.

Các chuyên gia cho rằng, Ukraine mới chỉ tiến hành một số hoạt động mang tính cảnh báo, nhưng tín hiệu đối với Nga đã khá rõ.

Nga cần bảo đảm rằng Hạm đội Baltic đủ khả năng đối phó các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tàu mặt nước cảm tử không người lái (BEC) và UAV, đồng thời tổ chức hộ tống các tàu vận tải trên biển Baltic, trong bối cảnh tuyến hàng hải này phải đi qua lãnh hải nhiều quốc gia NATO.

Do đó, việc Nga đóng thêm 2 phà đường sắt mới cho Kaliningrad là cần thiết nhưng chưa đủ.

Nếu Hạm đội Baltic cùng với Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga không có các biện pháp bảo vệ toàn diện, những phương tiện vận tải mới có thể chịu chung số phận với một phần đội phà phục vụ Crimea, vốn đã bị hư hại hoặc bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine trong năm 2026.

Vốn đã không có tuyến đường bộ và đường sắt trực tiếp tới Kaliningrad, trong tình trạng tuyến vận tải đường không và đường biển bị NATO và Ukraine phong tỏa, tuyến tiếp tế hậu cần tới Kaliningrad bị cắt đứt, vùng lãnh thổ hải ngoại này của Nga coi như đã bị cô lập hoàn toàn.

Theo Topcor.ru



