2 người đuối nước tử vong ở hồ Định Công: Danh tính nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân gặp nạn khi đang đi câu cá.

Tối 18/10, mạng xã hội xôn xao thông tin có 2 người bị đuối nước tử vong ở hồ Định Công (phường Định Công, TP Hà Nội).

Thông tin trên báo VTC News cho hay, theo chia sẻ từ anh Đăng Mạnh (trú phường Định Công), thời điểm xảy ra sự việc, một người chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá, không may chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Một người đàn ông đang câu cá trên bờ phát hiện sự việc đã nhảy xuống hồ để cứu người nhưng cả 2 đều bị đuối nước.

Người dân tập trung theo dõi việc tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Trao đổi trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, khoảng 21 giờ ngày 18/10, chính quyền nhận được tin báo về việc có 2 người đuối nước ở hồ Định Công.

Lực lượng công an phường sau khi nhận tin báo đã phối hợp với cảnh sát PCCC & CNCH cùng các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy 2 nạn nhân vào khoảng 23 giờ cùng ngày. Danh tính các nạn nhân được xác định là: N.X.T. (SN 1981, quê Bắc Ninh) và N.N.B. (SN 1980, quê Thanh Hóa).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.